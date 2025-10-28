Changement d'heure : une heure additionnelle pour vendre ou servir des boissons alcooliques

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - À 2 h, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 novembre 2025, nous reviendrons à l'heure normale de l'Est en reculant nos montres et horloges d'une heure.

Les titulaires d'un permis de bar, de restaurant ou de réunion ou encore d'un permis accessoire bénéficieront ainsi d'une heure additionnelle pour vendre ou servir des boissons alcooliques.

À propos de la Régie

