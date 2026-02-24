Communiqué officiel - Avis aux détenteurs de billets du tirage de Rodéo de Camion de Notre-Dame-du-Nord

QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - La Régie des alcools, des courses et des jeux procédera, le 6 mars 2026 à 10 h HNE, au tirage au sort visant à désigner les gagnants parmi les billets vendus dans le cadre du tirage qui devait être tenu par Rodéo de Camion de Notre‑Dame‑du-Nord à l'automne 2024. Le tirage aura lieu devant le public dans les bureaux de Comptabilité Rouyn‑Noranda - Comptabitémis, situés au 154, avenue Murdoch, Rouyn‑Noranda (Québec) J9X 1E1.

Ce tirage au sort est tenu en vertu des décisions rendues par le Tribunal de la Régie et conformément au cadre juridique applicable, assurant ainsi le respect des règles et des obligations en vigueur.

Déroulement du tirage

Tous les billets valides vendus seront considérés

L'ensemble des talons de billets récupérés par la Régie sera intégré au processus de tirage, sans exception.



10 premiers billets tirés se rapporteront aux prix n o 1 à n o 10, dans l'ordre.



20 billets tirés subséquemment serviront à constituer une réserve, pour pallier l'éventualité que l'admissibilité du (des) détenteur(s) d'un billet gagnant ne serait pas établie.



La vérification de l'admissibilité des détenteurs des billets gagnants sera faite à la suite du tirage au sort, selon ces critères : avoir été âgé de 18 ans ou plus au moment de l'achat du billet, avoir été physiquement présent au Québec au moment de l'achat du billet. En outre, tout détenteur d'un billet gagnant devra se manifester dans un délai de 30 jours suivant la tenue du tirage au sort et confirmer son identité et son adresse à la Régie.

Ces présences visent à garantir l'intégrité et la transparence du processus, à assurer une supervision indépendante et à témoigner de la conformité des opérations effectuées.

La liste des numéros de billets gagnants et des noms correspondants sera diffusée après le tirageDans les meilleurs délais après la tenue du tirage, la Régie publiera sur son site Internet la liste des détenteurs des 10 premiers billets tirés.

Pour connaître l'ensemble des règles établies en vue de la tenue du tirage au sort et de l'attribution des prix, consultez le racj.gouv.qc.ca/TirageRDC.

Faits saillants

10 mars 2025 : le Tribunal de la Régie des alcools, des courses et des jeux a rendu la décision n o 11-0000265 ayant pour effet de mettre fin au tirage de Rodéo de Camion de Notre-Dame-du-Nord en raison de préoccupations concernant la gestion des fonds par cet organisme. Conformément à la décision, c'est la Régie qui procédera au tirage au sort pour désigner les gagnants.

20 juin 2025 : la Régie a diffusé la liste des 377 numéros de billets vendus dont elle a récupéré les talons, et précisé qu'elle n'est pas responsable de rembourser les personnes ayant acheté un billet alors qu'elles n'étaient pas admissibles au tirage.

17 juillet 2025 : tenant compte de la décision n o 11-0000270 (Rectifiée) rendue le 15 juillet 2025, la Régie a annoncé les prix à remettre, répartis conformément aux règles de participation du tirage et au prorata de l'intégralité du montant récupéré, soit 144 319,90 $.

27 août 2025 : le Tribunal de la Régie a rendu sur procès-verbal la décision no 11 ‑0000274 reportant la date limite au 31 mars 2026 pour la tenue du tirage au sort visant à désigner les gagnants parmi les billets vendus dans le cadre du tirage de Rodéo de Camion de Notre-Dame-du-Nord.

À propos de la Régie

La Régie des alcools, des courses et des jeux a pour mission de contribuer à la protection de l'intérêt public, de la sécurité publique et de la tranquillité publique; d'encadrer et de surveiller les activités de ses secteurs pour qu'elles s'y déroulent de façon sécuritaire, honnête et juste; de délivrer les permis, les licences et les autorisations appropriés; de donner des sanctions ou des avis aux titulaires ayant des comportements non conformes à l'égard de leurs obligations.

Source: Joyce Tremblay, avocate, Relations médias, Régie des alcools, des courses et des jeux, 418 646-4151