Rodéo de Camion de Notre-Dame-du-Nord : Changement de lieu pour la tenue du tirage

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - La Régie des alcools, des courses et des jeux vous informe du changement de lieu déterminé pour la tenue du tirage au sort auquel elle procédera, le 6 mars 2026 à 10 h HNE, devant le public : 4, rue Monseigneur‑Moreau Est, Saint‑Bruno‑de‑Guigues (Québec) J0Z 2G0.

Pour toute autre question relative au tirage de Rodéo de Camion de Notre‑Dame‑du‑Nord, vous pouvez consulter le racj.gouv.qc.ca/TirageRDC ou communiquer avec la Régie par courriel à l'adresse [email protected], ou par téléphone :

Québec : 418 528-7225, poste 82384

Montréal : 514 864-7225, poste 82384

Ailleurs au Québec : 1 800 363-0320, poste 82384

Les journalistes ou représentants des médias peuvent joindre la responsable des relations médias de la Régie.

