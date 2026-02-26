Rodéo de Camion de Notre-Dame-du-Nord : Changement de lieu pour la tenue du tirage
Nouvelles fournies parRégie des alcools, des courses et des jeux
26 févr, 2026, 17:22 ET
QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - La Régie des alcools, des courses et des jeux vous informe du changement de lieu déterminé pour la tenue du tirage au sort auquel elle procédera, le 6 mars 2026 à 10 h HNE, devant le public : 4, rue Monseigneur‑Moreau Est, Saint‑Bruno‑de‑Guigues (Québec) J0Z 2G0.
Pour toute autre question relative au tirage de Rodéo de Camion de Notre‑Dame‑du‑Nord, vous pouvez consulter le racj.gouv.qc.ca/TirageRDC ou communiquer avec la Régie par courriel à l'adresse [email protected], ou par téléphone :
Québec : 418 528-7225, poste 82384
Montréal : 514 864-7225, poste 82384
Ailleurs au Québec : 1 800 363-0320, poste 82384
Les journalistes ou représentants des médias peuvent joindre la responsable des relations médias de la Régie.
SOURCE Régie des alcools, des courses et des jeux
Source : Joyce Tremblay, avocate, Relations médias, Régie des alcools, des courses et des jeux, 418 646-4151
