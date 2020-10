Changement d'heure - Je change l'heure, je vérifie mon avertisseur!

MONTRÉAL, le 31 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) tient à rappeler que le changement d'heure (retour à l'heure normale de l'Est) qui aura lieu dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020 est le moment privilégié pour vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et remplacer les piles au besoin. Il profite également de l'occasion pour rappeler à la population l'importance de se conformer à la nouvelle réglementation en matière d'avertisseur de fumée.

« L'avertisseur de fumée demeure l'outil le plus efficace pour aviser rapidement en cas d'incendie. Il n'est pas optionnel, mais bien obligatoire. C'est pourquoi les propriétaires et locataires sont encouragés à profiter du changement d'heure pour s'assurer du bon fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée et de leur conformité avec la nouvelle réglementation en vigueur. Il s'agit d'un geste simple et rapide qui permet non seulement d'assurer la sécurité de tous, mais aussi de sauver des vies », a déclaré Rosannie Filato, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Nouvelle réglementation

Rappelons que le 26 juin 2019, des changements ont été apportés au Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal (12-003) , rendant obligatoires l'installation, l'entretien ainsi que le bon état de fonctionnement des avertisseurs de fumée. Ainsi, tous les bâtiments résidentiels construits avant 1985 et qui ne sont pas munis d'avertisseur de fumée de type électrique doivent être dotés d'avertisseurs de fumée avec pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans.

Chaque étage, incluant le sous-sol, doit être muni d'au moins un avertisseur de fumée. De plus, tout propriétaire a la responsabilité de fournir des avertisseurs de fumée et de les installer aux endroits requis par le règlement et, avec les locataires, d'en assurer le bon fonctionnement en effectuant mensuellement les vérifications ainsi que l'entretien nécessaires.

Tous les propriétaires ont la responsabilité d'installer des avertisseurs de fumée à chaque étage d'un logement et de les remplacer au plus tard 10 ans après leur date de fabrication ou d'activation. Les occupants doivent quant à eux assurer l'entretien des avertisseurs de fumée, incluant le remplacement des piles.

Avertisseurs de monoxyde de carbone

Pour l'ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal, l'installation d'un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) est obligatoire dans un logement, une habitation destinée à des personnes âgées et une résidence supervisée, où se trouve un appareil à combustion et/ou un accès direct à un garage de stationnement intérieur, à partir du logement.

Dans ces cas précis, il est de la responsabilité des propriétaires d'assurer l'installation d'un avertisseur de CO homologué fonctionnel. Les occupants doivent quant à eux s'assurer de laisser l'avertisseur de CO en place, de vérifier son fonctionnement et d'en remplacer la pile au besoin.

Sensibilisation

Du 2 au 6 novembre prochain, les agents de prévention du Service de sécurité incendie de Montréal procèderont à des appels de sensibilisation auprès d'environ 900 foyers situés dans les secteurs les plus touchées par les incendies. Les agents profiteront de leurs appels pour rappeler les mesures de prévention incendie, notamment au niveau des avertisseurs de fumée, ainsi que la nouvelle réglementation en vigueur.

Plus de détails :

Avertisseur de fumée

Avertisseur de monoxyde de carbone

Foire aux questions concernant la nouvelle réglementation

À Montréal, des points de collecte sont facilement accessibles pour permettre aux citoyens de se départir adéquatement de leurs piles usagées : Résidus domestiques dangereux (RDD).

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Mélanie Gagné, Relationniste, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]