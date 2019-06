Changement au mode de tarification du Parc de la Chute-Montmorency - Tarification actuelle maintenue jusqu'à nouvel avis

QUÉBEC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce, le 29 mai, du remplacement de la tarification basée sur le stationnement par une tarification individuelle au Parc de la Chute-Montmorency, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a entendu la population de Québec et sa clientèle. Ainsi, elle annonce la suspension de l'application du nouveau mode de tarification, qui devait entrer en vigueur le 12 juin.

Sans remettre en question la notion de tarification individuelle, la Sépaq proposera des ajustements tenant compte des préoccupations entendues.

Dans l'intervalle, et jusqu'à nouvel avis, elle maintient la tarification actuelle, basée sur le stationnement.

Fréquenté par plus de 900 000 visiteurs annuellement, dont la moitié provient de l'extérieur du Québec, le Parc de la Chute-Montmorency fait partie intégrante de la signature touristique de la capitale. Deuxième attraction la plus courue de la région de Québec, ce site patrimonial reconnu constitue un produit d'appel incontournable et précieux.

www.sepaq.com/chutemontmorency

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, 418 380-5875, poste 2326, boivin.simon@sepaq.com

