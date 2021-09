Changement à la vice-présidence de la Commission des institutions

QUÉBEC, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Viau, M. Frantz Benjamin, a accédé, le mercredi 8 septembre 2021, à la vice-présidence de la Commission des institutions.

Au sein des commissions parlementaires, les membres étudient les projets de loi, consultent des personnes et des organismes lors d'auditions publiques, examinent les activités et la gestion des ministères et des organismes publics et peuvent, de leur propre initiative, étudier toute question d'intérêt public.

La liste des membres de la Commission se trouve en annexe. Pour obtenir plus d'information sur sa composition et ses mandats, on peut consulter la page Travaux des commissions dans le site internet de l'Assemblée nationale à l'adresse www.assnat.qc.ca.

ANNEXE

COMMISSION DES INSTITUTIONS

Compétences : présidence du Conseil exécutif, justice, sécurité publique, constitution, affaires autochtones, relations internationales et intergouvernementales

Présidence : M. André Bachand (Richmond) CAQ

Vice-présidence : M. Frantz Benjamin (Viau) PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Sylvie D'Amours (Mirabel)

Mme Stéphanie Lachance (Bellechasse)

M. Denis Lamothe (Ungava)

Mme Lise Lavallée (Repentigny)

M. Louis Lemieux (Saint-Jean)

M. Mathieu Lévesque (Chapleau)

M. Donald Martel (Nicolet-Bécancour)

Opposition officielle - PLQ

M. David Birnbaum (D'Arcy-McGee)

M. Marc Tanguay (LaFontaine)

Mme Kathleen Weil (Notre-Dame-de-Grâce)

Deuxième groupe d'opposition - QS

M. Sol Zanetti (Jean-Lesage)

Troisième groupe d'opposition - PQ

Mme Hivon (Joliette)

Indépendant

M. Guy Ouellette (Chomedey)

