Changement à la présidence de la Commission de l'économie et du travail

QUÉBEC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Le député de Maskinongé, M. Simon Allaire, a accédé à la présidence de la Commission de l'économie et du travail le 13 novembre dernier.

Rappelons que les députés et députées accomplissent une partie considérable de leur travail au sein des commissions parlementaires. Ils et elles y étudient les projets de loi en profondeur, scrutent l'activité des ministères et des organismes gouvernementaux, étudient les prévisions budgétaires du gouvernement et peuvent aussi choisir, de leur propre initiative, d'étudier toute question liée aux champs de compétence de leur commission.

La liste des membres de la Commission de l'économie et du travail se trouve en annexe. Pour obtenir plus d'informations sur les mandats de la Commission et consulter les notices biographiques des députés et députées qui y siègent, visitez la page Travaux des commissions sur le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

Source et renseignements :

Nathalie Belhumeur

Secrétaire de la Commission de l'économie et du travail

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-2722

Courriel : [email protected]

ANNEXE

LA COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL

Compétences : industrie, commerce, tourisme, travail, main-d'œuvre, science, technologie, sécurité du revenu

Composition de la Commission :

Le président : M. Simon Allaire (Maskinongé) - Coalition avenir Québec (CAQ)

La vice-présidente : Mme Virginie Dufour (Mille-Îles) - Parti libéral du Québec (PLQ)

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Karine Boivin Roy (Anjou-Louis-Riel)

M. Pierre Dufour (Abitibi-Est)

Mme Carole Mallette (Huntingdon)

M. Donald Martel (Nicolet-Bécancour)

Mme Suzanne Tremblay (Hull)

Opposition officielle - PLQ

Mme Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé)

Mme Sona Lakhoyan Olivier (Chomedey)

Deuxième groupe d'opposition - Québec solidaire (QS)

M. Alexandre Leduc (Hochelaga-Maisonneuve)

SOURCE Assemblée nationale du Québec