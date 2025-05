Changement à la direction d'exo : Sylvain Yelle annonce son départ à l'automne 2025

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - Exo annonce que son directeur général, M. Sylvain Yelle, prendra sa retraite à l'automne 2025. « Après sept années formidables à la direction d'exo et une carrière de 37 ans consacrée au transport collectif, le moment est venu pour moi de passer le flambeau. Je regarde le chemin parcouru avec un profond sentiment de fierté », a déclaré M. Yelle.

Au fil des années, grâce à l'approche collaborative instaurée par M. Yelle et à son leadership rassembleur, exo a pu concrétiser des projets d'infrastructures de qualité pensés pour les usagers, implanter de nouvelles options de mobilité innovantes comme le transport à la demande et réaliser un vaste projet de refonte du réseau d'autobus. « Ensemble, nous avons concrétisé la vision ambitieuse à l'origine de la création d'exo : harmoniser puis repenser le transport collectif des couronnes nord et sud du Grand Montréal dans le but de mieux desservir les usagers. Je quitterai mes fonctions avec la conviction de laisser derrière moi une organisation solide et mature, portée par des talents extraordinaires et dévoués. Je tiens notamment à souligner la force et la qualité de notre comité de direction, formé de cinq directeurs et directrices exécutifs chevronnés. » a déclaré M. Yelle.

Sous sa gouverne, exo a réussi avec succès l'intégration de 14 réseaux de transport collectifs en une seule entité desservant les couronnes nord et sud du Grand Montréal. En misant sur l'expertise, la performance, l'agilité de son modèle d'affaires et des partenariats solides avec les transporteurs et les municipalités, l'organisation s'est imposée comme un acteur incontournable de la mobilité durable métropolitaine.

Qui plus est, en 2021, l'organisation a adopté un second plan stratégique organisationnel ambitieux, dont le déploiement a été piloté avec détermination par M. Yelle, visant à repenser et propulser les services de transports collectifs pour répondre à la forte croissance démographique dans les couronnes et mieux s'arrimer aux réalités des communautés.

« D'ici mon départ cet automne, je reste pleinement engagé envers notre mission de développer et d'améliorer les services de transport collectif dans la grande région métropolitaine. Les enjeux qui nous attendent sont importants pour l'avenir de nos réseaux et exigent toute notre attention. Je poursuivrai mon mandat avec la même rigueur et le même dévouement qui m'ont guidé tout au long de ma carrière, convaincu que le transport collectif représente un service essentiel pour nos communautés », ajoute M. Yelle.

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier chaleureusement Sylvain pour son leadership mobilisateur, sa vision stratégique et son engagement indéfectible envers le transport collectif. Sa capacité à rallier les équipes autour d'une mission commune a permis à exo de devenir une organisation résiliente, innovante et résolument tournée vers l'avenir. Je tiens également à saluer son courage pour faire face aux défis rencontrés au cours des dernières années et sa collaboration exemplaire avec les membres du conseil d'administration. Le processus de recrutement est déjà amorcé afin d'identifier la personne qui prendra sa relève à l'automne pour poursuivre l'évolution d'un réseau de transport collectif intégré et efficace », souligne Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]