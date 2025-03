MUNICH, le 26 mars 2025 /CNW/ - ChangAn Automobile (« ChangAn » ou « la société »), une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faible émission de carbone, a consolidé son avenir sur le marché européen avec sa récente entrée officielle. Mettant en œuvre son « plan Vaste Océan » qui transforme l'entreprise du statut d'exportateur de produits à celui de chef de file en matière de normes techniques, ChangAn s'engage à investir, à innover et à coopérer en Europe afin de construire un système de développement local durable.

1 2

Dans le cadre de son aventure européenne, ChangAn se concentre sur trois domaines clés pour favoriser la croissance à long terme :

Collaboration avec les utilisateurs : Huit nouveaux modèles seront introduits en Europe au cours des trois prochaines années, chacun d'entre eux étant conçu pour répondre aux divers besoins des clients. Après le lancement de la DEEPAL S07, la DEEPAL S05 fera ses débuts au second semestre 2025.

Collaboration avec le secteur : D'ici fin 2025, ChangAn vise à faire passer son réseau d'une centaine de concessionnaires dans 10 pays européens à plus de 1 000 d'ici 2030. L'entreprise établira également son premier centre européen de pièces détachées aux Pays-Bas, qui servira de plaque tournante pour les réseaux de concessionnaires et de services. Des protocoles d'entente stratégiques ont déjà été signés avec les leaders du secteur, KUHNE+NAGEL et Allianz Partners.

Assumer sa responsabilité sociale : Avec un objectif de « double carbone » consistant à atteindre le pic des émissions de carbone d'ici 2027 et la neutralité carbone d'ici 2045, ChangAn continuera à collaborer avec des partenaires dans toute l'Europe pour faire progresser la biodiversité, l'utilisation d'énergie propre et l'amélioration de la qualité de l'air.

ChangAn stimule l'innovation par le biais de trois stratégies clés : la mission Shangri-La pour les véhicules à énergie nouvelle, le plan Dubhe 2.0 pour la mobilité intelligente et le plan « Vaste Océan » pour le rayonnement mondial, en construisant une base technologique orientée vers l'avenir.

Dans le cadre du plan Dubhe 2.0, ChangAn développera exclusivement des véhicules intelligents et lancera 35 modèles numériques d'ici 2026. L'entreprise intègre l'IA dans la R&D, la production et les services, tout en faisant progresser la technologie des batteries de nouvelle génération.

Le système GOLDEN SHIELD de Shangri-La offre des cellules standard de 87 Ah et une isolation de pointe, avec une production de masse de batteries à l'état solide (>400 Wh/kg) d'ici 2030. Son groupe motopropulseur BlueCore 2.0 est doté de la technologie PREV, d'une plateforme 800 V à haut rendement et de 163 brevets. Le plan « Vaste Océan » vise un investissement international de 10 milliards de dollars, 1,2 million de ventes à l'étranger et 10 000 employés dans le monde d'ici 2030.

ChangAn considère l'Europe comme une plaque tournante stratégique, non seulement en tant que nouvel entrant sur le marché, mais aussi en tant que partenaire à long terme engagé dans la création de valeur locale. En investissant dans la technologie électrique intelligente et en faisant progresser les objectifs de développement durable, l'entreprise vise à stimuler l'innovation et à collaborer avec le marché européen pour façonner l'avenir de la mobilité intelligente et verte.

« Notre mission est d'être à la pointe de la mobilité durable et d'améliorer la vie humaine. Dans la culture chinoise, plus on partage, plus on obtient. Cela se traduit dans notre stratégie commerciale actuelle : En Europe, pour l'Europe, a déclaré Zhu Huarong, président de ChangAn Automobile. En collaboration avec nos partenaires européens et mondiaux, ChangAn s'engage à fournir un design emblématique, des technologies intelligentes et des services sans souci. Ensemble, nous favorisons l'innovation pour un avenir meilleur. »

À propos de ChangAn Automobile

ChangAn est une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faible émission de carbone, dotée d'une équipe de conception internationale de plus de 915 experts de 31 pays, de diverses marques telles que CHANG-AN, DEEPAL, AVATR, et des coentreprises ChangAn Ford, ChangAn Mazda et JMC. ChangAn Automobile dispose d'une large gamme de produits et peut faire valoir une grande diversité de véhicules, avec, notamment, des véhicules de tourisme, des camionnettes et des véhicules utilitaires légers. Grâce à des capacités renforcées et à une modernisation industrielle fondée sur l'innovation technologique, ChangAn Automobile s'engage à innover en matière de mobilité durable afin de devenir une marque automobile de classe mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2648101/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2648102/2.jpg

SOURCE ChangAn Automobile

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]