L'entreprise accélère rapidement son expansion mondiale dans le but de devenir une marque automobile de classe mondiale.

CHONGQING, Chine, 28 avril 2025 /CNW/ - ChangAn Automobile (« ChangAn » ou « la Société »), une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faibles émissions de carbone, a récemment accueilli la Conférence des partenaires étrangers 2025 à Chongqing sous le thème « Vast Ocean Plan: United Towards The Peak. » L'événement a réuni plus de 500 partenaires de plus de 70 pays pour discuter des réalisations mondiales de l'entreprise et partager sa feuille de route future. Au cours de la conférence, ChangAn a dévoilé sa « Vision 2030 », qui promet plus de 10 milliards de dollars en investissements mondiaux. La Société vise à atteindre 5 millions de ventes mondiales de véhicules d'ici 2030. ChangAn vise également à devenir l'une des 10 principales marques automobiles au monde.

image photo

La stratégie commerciale mondiale de ChangAn continue de progresser avec 5 millions de véhicules dans le monde et 1,2 million à l'étranger d'ici 2030

Dans son discours liminaire lors de la conférence de 2025, Zhu Huarong, président de ChangAn Automobile, a souligné les progrès de l'entreprise sur cinq ans dans les domaines des énergies nouvelles, de l'intelligence et des affaires mondiales. Les ventes mondiales ont augmenté de 34,2 % pour s'établir à 2,684 millions de véhicules en 2024, avec 735 000 véhicules à énergie nouvelle et 536 000 véhicules vendus à l'échelle internationale. « Des exportations de produits à la mondialisation des marques, nous renforçons la compétitivité mondiale grâce au double objectif du 'termisme à long terme et des opérations localisées' », a déclaré M. Zhu. Au cours des cinq prochaines années, ChangAn ciblera cinq marchés étrangers clés et élargira la production localisée, l'image de marque et le service à la clientèle.

Les ventes à l'étranger de ChangAn se sont classées parmi les trois principales exportations automobiles de la Chine en 2024

Lors de la conférence, Li Mingcai, vice-président directeur de ChangAn Automobile, a souligné des étapes importantes à l'échelle mondiale. La Société a lancé sa première base de fabrication internationale de véhicules à énergie nouvelle en Thaïlande et a établi huit partenariats de production à l'étranger, atteignant une capacité de 580 000 unités. En 2024, ChangAn s'est classée parmi les trois principaux exportateurs automobiles de la Chine, avec plus de 500 000 véhicules vendus à l'échelle internationale et des revenus supérieurs à 11 milliards de dollars. La marque a pris de l'expansion dans 20 nouveaux pays, faisant son entrée dans plus de 100 pays à l'échelle mondiale. Elle exploite maintenant 1 150 canaux de vente. CHANG-AN, DEEPAL et AVATR ont obtenu une reconnaissance internationale, ChangAn se joignant aux « 50 principales marques mondiales chinoises BrandZ » seulement 14 mois après le lancement du Vast Ocean Plan. « Dans la vague de lutte contre la mondialisation, ChangAn Automobile a confirmé la force de la fabrication intelligente en Chine avec neuf années consécutives de croissance des exportations », a déclaré M. Li.

Le plan de développement à deux voies 2025 prévoit le lancement de 20 nouvelles voitures à l'échelle internationale

L'innovation technologique demeure au cœur de la stratégie mondiale de ChangAn, a déclaré Wang Xiaofei, vice-président directeur. L'entreprise a investi plus de 114,8 milliards de yuans dans la recherche et le développement et a mis sur pied une équipe internationale de 18 000 personnes, dont 5 000 spécialistes des logiciels et de l'IA. Son plan pour 2025 comprend une stratégie à deux volets en matière de carburant et d'énergie nouvelle. Les véhicules à combustibles fossiles cibleront les marchés de l'Amérique centrale et du Sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique et de l'Eurasie, tandis que les véhicules à énergie nouvelle se concentreront sur l'Asie-Pacifique et l'Europe. ChangAn construit une structure de marque mondiale unifiée par l'entremise de CHANG-AN, DEEPAL et AVATR, en exécutant une stratégie de marque « 1+N » - une propriété intellectuelle mondiale et de multiples campagnes localisées chaque année. Sur le plan des produits, 20 nouveaux modèles mondiaux (10 carburants, 10 véhicules à énergie nouvelle) seront lancés, dont les modèles CS75PLUS, DEEPAL S05, AVATR 07 et CHANG-AN Q07.

ChangAn demeure confiante et déterminée à assurer sa croissance future. À l'avenir, la Société se concentrera sur l'élaboration d'une stratégie de « compétitivité plus haute qualité », en tirant parti de ses forces fondamentales et de son innovation technologique pour étendre son empreinte mondiale et accroître davantage son influence internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2674025/image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2674026/photo.jpg

