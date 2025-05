RAYONG, Thaïlande, 16 mai 2025 /CNW/ - ChangAn Automobile (« ChangAn » ou « la Société »), une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faibles émissions de carbone, a officiellement démarré la production sur son premier site de fabrication de NEV à l'étranger, à Rayong, en Thaïlande, le 16 mai 2025. Coïncidant avec le déploiement de son 28,59 millionième véhicule, le DEEPAL S05 à conduite à droite, le lancement a marqué une évolution historique des exportations de produits vers une mondialisation industrielle complète, soulignant son engagement envers une fabrication verte et intelligente, le développement de la marque et les écosystèmes numériques. Le Premier ministre thaïlandais, Paetongtarn Shinawatra, a rencontré le président de ChangAn, Zhu Huarong, avant la conférence de presse et a exprimé son soutien aux opérations localisées de ChangAn et au développement de l'ensemble de la chaîne industrielle dans le pays. L'événement a également eu lieu dans le cadre du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Thaïlande, marquant ainsi une étape importante.

Située dans la province de Rayong, en Thaïlande, l'usine couvre une superficie d'environ 960 000 mètres carrés et dispose actuellement d'une capacité de production annuelle de 100 000 véhicules, qui devrait doubler d'ici 2027. Il favorisera la localisation, le développement à faible émission de carbone et la coopération à long terme, tout en soutenant les chaînes d'approvisionnement de la Thaïlande. ChangAn entend également créer 30 000 emplois et à accroître les recettes fiscales locales dans le cadre de son engagement envers la responsabilité sociale.

L'usine de ChangAn à Rayong renforce les fondements stratégiques de son plan « Vast Ocean », ce qui met en valeur la capacité de l'entreprise à construire un centre de fabrication intelligent de classe mondiale avec une qualité élevée, une grande efficacité et un faible coût. L'installation illustre la manière dont la production de véhicules à énergie nouvelle peut intégrer la numérisation, l'intelligence et la durabilité, renforçant ainsi l'expansion mondiale de ChangAn. Conçue selon des principes écologiques et intelligents, l'usine utilise l'énergie photovoltaïque, le recyclage de l'eau de pluie, la recirculation de l'air, la simulation virtuelle et les systèmes numériques pour réduire la consommation d'énergie et accroître son efficacité.

Positionnant la Thaïlande comme une plaque tournante pour l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ChangAn poursuit sa stratégie « En Thaïlande, pour la Thaïlande » et vise à dépasser 5 millions de ventes globales et 3 millions de ventes de véhicules intelligents à énergie nouvelle d'ici 2030. Au cours des trois prochaines années, ChangAn prévoit de lancer 12 produits à énergie nouvelle et d'accélérer le déploiement de l'IA et des technologies de conduite assistée. Un nouvel entrepôt de pièces de rechange à Rayong servira de centre mondial pour les véhicules à conduite à droite, visant un taux de satisfaction de 98 % et une livraison des commandes en 24 heures. Cette année, ChangAn améliorera également sa plateforme thaïlandaise de services numériques, en ajoutant des fonctions alimentées par l'IA, notamment le contrôle intelligent des véhicules, le diagnostic à distance, la surveillance des batteries et la maintenance intelligente, afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Depuis 2017, ChangAn a lancé sa troisième initiative d'entrepreneuriat et poursuit sa croissance mondiale grâce à son plan vert, son plan intelligent et son plan « Vast Ocean ». L'entreprise a créé trois marques clés - CHANG-AN, DEEPAL et AVATR - dans le but de devenir un chef de file de la mobilité intelligente et à faible émission de carbone. En 2024, les ventes mondiales ont atteint 2,684 millions de véhicules, soit une augmentation de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Les ventes de véhicules à énergie nouvelle ont atteint 735 000, en hausse de 52,8 %. ChangAn a lancé des produits au Mexique, en Arabie saoudite et en Allemagne. Depuis novembre 2023, elle a introduit sept modèles en Thaïlande, dont la DEEPAL S07, la E07 et l'AVATR 11, dont les ventes ont dépassé les 14 000 unités et qui se classent parmi les quatre premiers du pays.

« Nous continuerons de mettre l'accent sur la croissance à long terme et les activités locales. « Nous voulons faire de cette usine une « référence », a déclaré M. Zhu Huarong, président de ChangAn Automobile. « Pour l'avenir, ChangAn s'engage à devenir une entreprise intelligente de technologie de mobilité à faible émission de carbone. »

À propos de ChangAn Automobile

ChangAn est une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faible émission de carbone. Sa gamme de produits comprend des véhicules de tourisme, des camionnettes et des véhicules utilitaires légers. Grâce à l'innovation et à la modernisation industrielle, la Société s'engage à innover en matière de mobilité durable afin de devenir une marque automobile de classe mondiale.

