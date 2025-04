SHANGHAI, 25 avril 2025 /CNW/ - ChangAn Automobile (« ChangAn » ou la « Société »), une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faible émission de carbone, a présenté ses dernières réalisations en matière de technologie innovante, de mise à niveau de la marque et de développement durable au salon Auto Shanghai 2025 sous le thème « Together for a Smarter World » (Ensemble pour un monde plus intelligent). L'entreprise a invité près de 600 médias nationaux et internationaux et plus de 500 partenaires mondiaux à Shanghai pour explorer une vision d'avenir commune.

Lors du premier jour du salon, ChangAn a organisé une série de conférences de presse et de séances d'information importantes. La Société a présenté des modèles de ses trois grandes marques - CHANG-AN, DEEPAL et AVATR - chacun mettant en valeur ses forces uniques. ChangAn a officiellement annoncé les prix et les spécifications du Q07, le positionnant comme un véhicule offrant une expérience de conduite confortable et sans tracas. La marque DEEPAL, destinée aux jeunes consommateurs, a lancé le VUS S09 grand format. Entre-temps, le modèle AVATR 06 a attiré l'attention, visant à redéfinir la norme des véhicules électriques de luxe grâce à une conception de pointe et à une technologie de conduite assistée, un véhicule intelligent conçu pour comprendre son conducteur.

Au cours de l'exposition, les journalistes ont participé à des démonstrations interactives, comme celle du CHANG-AN E07 équipé du châssis TH intelligent pour faire l'expérience de mouvements dans les feuilles et la neige synchronisés avec la musique. Ces fonctions mettent en lumière la plateforme numérique SDA de ChangAn et ses progrès en matière de perception intelligente. Les participants ont également interagi avec des chiens robots et des robots humanoïdes, démontrant les percées de l'entreprise dans la technologie intelligente et les applications multi-scénarios. De plus, les modèles Intelligent TS Drive, Intelligent TY Cockpit et BlueCore 3.0 de ChangAn ont également été présentés, poussant les capacités intelligentes vers de nouveaux sommets.

Dans son discours lors de la conférence de 2025, Zhu Huarong, président de ChangAn Automobile, les ventes mondiales ont augmenté de 34,2 % pour s'établir à 2,684 millions de véhicules en 2024, avec 735 000 véhicules à énergie nouvelle et 536 000 véhicules vendus à l'échelle internationale. Lors de la conférence, Li Mingcai, vice-président directeur de ChangAn Automobile, a souligné des étapes importantes à l'échelle mondiale. La Société a lancé sa première base de fabrication internationale de NEV en Thaïlande et a établi huit partenariats de production à l'étranger, atteignant une capacité de 580 000 unités. En 2024, ChangAn s'est classée parmi les trois principaux exportateurs automobiles de la Chine, avec plus de 500 000 véhicules vendus à l'échelle internationale et des revenus supérieurs à 11 milliards de dollars. La marque a pris de l'expansion dans 20 nouveaux pays, faisant son entrée dans plus de 100 pays à l'échelle mondiale. Elle exploite maintenant 1 150 canaux de vente. « Cette année, nous accomplirons la mise en place de la filiale du Moyen-Orient, de l'Australie et du Royaume-Uni, et nous accélérerons nos activités au sein de marchés à fort potentiel comme l'Europe, le Brésil, l'Australie, l'Indonésie. Nous aurons aussi 10 entités commerciales régionales d'ici 2025. » a poursuivi Li Mingcai.

ChangAn poursuit ses efforts pour devenir une marque de calibre mondial, en mettant fortement l'accent sur l'innovation technologique. M. Wang Xiaofei, vice-président directeur de ChangAn, a déclaré aux médias que la Société a investi plus de 40 milliards de yuans au cours de la dernière décennie dans trois principaux domaines des énergies nouvelles. Au cours de la prochaine décennie, l'entreprise investira plus de 200 milliards de yuans dans la technologie automobile du futur, augmentera son équipe de recherche et développement de 10 000 et développera des voitures intelligentes, et des voitures volantes, dont les essais en vol devraient avoir lieu d'ici la fin de l'année.

Tout en poursuivant le développement d'entreprises de haute qualité, ChangAn Automobile a également profondément intégré le développement durable dans sa stratégie et ses activités. En avril 2025, la Société a publié son rapport 2024 sur les facteurs ESG, soulignant son travail dans les écosystèmes, les produits et les services écologiques et les partenariats communautaires. En 2024, les ventes de véhicules à énergie nouvelle de ChangAn ont atteint 735 000 unités, réduisant les émissions de carbone de 5,5 millions de tonnes tout au long de son cycle de vie, ce qui équivaut à planter des arbres sur 10 000 hectares, et contribuant au développement d'un nouvel écosystème à faibles émissions de carbone grâce à la transformation écologique.

« Pour l'avenir, ChangAn fera résolument progresser notre plan Vast Ocean, permettant à un plus grand nombre d'utilisateurs du monde entier de profiter d'un ChangAn vert intelligent, de haute qualité et à haut rendement », a déclaré Li Mingcai.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2673184/image_5033332_25136749.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2673185/2.jpg

SOURCE ChangAn Automobile

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]