SHANGHAI, le 28 avril 2025 /CNW/ -- ChangAn Automobile (« ChangAn » ou « l'entreprise »), une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faibles émissions de carbone, a dévoilé sa feuille de route tournée vers l'avenir, sous le thème « Ensemble pour un monde plus intelligent » au salon Auto Shanghai 2025, qui aura lieu du 23 avril au 2 mai au National Exhibition and Convention Center à Shanghai. Les trois stratégies de l'entreprise - sa nouvelle énergie, la mission Shangri-La, son plan Dubhe pour l'intelligence et son plan Vast Ocean Plan pour l'expansion mondiale - inaugurent un nouveau chapitre de mises à niveau stratégiques et d'innovation pour ChangAn. Parmi les principales percées pour l'entreprise , mentionnons le lancement de multiples modèles de nouvelles énergies, le déploiement de technologies de conduite intelligente, l'augmentation des ventes internationales et le développement d'une usine de fabrication en Thaïlande.

La mission Shangri-La de ChangAn, qui vise à enrichir continuellement son portefeuille de produits au cours des cinq prochaines années, présentera 45 nouveaux modèles à l'échelle mondiale, dont 37 nouveaux modèles énergétiques. En 2025 seulement, 20 nouveaux modèles seront lancés, avec 12 véhicules à énergie nouvelle comme l'AVATR 06, le DEEPAL S09 et le CHANG-AN Q07. En partenariat avec CATL, ChangAn fait progresser les technologies clés à base d'électrolytes et accélère le développement de batteries solides. Un prototype sera lancé d'ici la fin de 2025, avec des essais d'installation en 2026 et une production de masse d'ici 2027. L'entreprise a également dévoilé son système intelligent de contrôle anticollision par batterie et sa batterie à charge rapide Kirin 4C.

Dans le cadre de son plan Dubhe 2.0, ChangAn investira 20 milliards de yuans sur cinq ans pour faire progresser le développement de grands modèles d'IA et la conduite assistée de bout en bout. Vingt milliards de yuans supplémentaires soutiendront la croissance de l'économie à basse altitude, y compris les voitures volantes. Les systèmes Intelligent TS Drive, Intelligent TY Cockpit et Intelligent TH Chassis seront entièrement mis à niveau, tout comme plus de 50 fonctions intelligentes. Cinq versions du système de conduite assistée Intelligent TS Drive seront lancées, répondant aux différents besoins des utilisateurs, la version LiDAR PRO devant être produite en série d'ici la fin de 2025. ChangAn investira plus de 200 milliards de yuans dans de nouvelles technologies automobiles au cours de la prochaine décennie, lancera des vols d'essai pour les voitures volantes cette année et ciblera la production de robots humanoïdes d'ici 2028. Son NextLab à Shanghai ancre l'innovation en matière de conception à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de son plan Vast Ocean Plan, ChangAn investira plus de 15 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2030, ciblant des ventes internationales annuelles de 1,5 million de véhicules et faisant passer sa main-d'œuvre à l'étranger à 10 000 personnes. La stratégie de marché mondial de l'entreprise passera à un plan « 6+2 », élevant cinq régions clés pour correspondre au niveau stratégique de la Chine. La capacité du marché international passera de 30 millions à 50 millions de dollars, et 11 projets de fabrication de pièces détachées seront lancés dans des pays comme le Kazakhstan et l'Égypte, ce qui permettra d'ajouter 500 000 unités à la capacité de production. ChangAn entrera sur de nouveaux marchés, dont le Brésil, l'Algérie, l'Indonésie, l'Allemagne et l'Australie, dans le but de couvrir pleinement cinq grandes régions d'ici 2026.

« Malgré de forts vents contraires et un long parcours, ChangAn Automobile ira de l'avant avec une détermination inébranlable », a déclaré Zhu Huarong, président de ChangAn Automobile. « Grâce à notre esprit historique qui consiste à 'innover grâce au changement et à persister malgré l'adversité', à notre grand patrimoine culturel, à notre exécution stratégique constante, à notre équipe exceptionnelle et à nos solides capacités de recherche et développement, nous croyons fermement que nous pouvons poursuivre notre périple avec succès, accélérer une transformation de grande qualité, et réaliser notre vision de bâtir une marque automobile de calibre mondial. Nous mettrons davantage la force de ChangAn au service de notre mission : être à la pointe de la mobilité durable et améliorer la vie des gens. »

