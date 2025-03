MUNICH, 24 mars 2025 /CNW/ - ChangAn Automobile (« ChangAn » ou « la société »), une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faible émission de carbone, a annoncé le lancement de ses nouvelles technologies énergétiques et intelligentes lors de l'événement de lancement de sa marque en Allemagne le 21 mars. Dans le cadre de son plan Dubhe 2.0, ChangAn a réalisé des avancées importantes dans les domaines de la conduite intelligente, des réseaux intelligents et de l'interaction intelligente, accélérant ainsi le développement de solutions de mobilité intelligente. Ces avancées sont conçues pour répondre à la demande croissante de déplacements écologiques en Europe, en offrant des solutions efficaces, à faible émission de carbone et intelligentes pour un avenir durable en matière de mobilité.

1 2

Depuis le lancement du plan Dubhe 1.0 en 2018, ChangAn a été à l'avant-garde du développement de véhicules intelligents, motivée par son ambition d'être le pionnier de la nouvelle ère de la mobilité intelligente. Dans le cadre du plan Dubhe 1.0, la société a franchi des étapes clés : elle a notamment atteint 100 % de connectivité des véhicules sur l'ensemble des nouveaux modèles à partir de 2020, intégré des systèmes d'aide à la conduite dans tous les nouveaux produits et est devenue un pionnier de l'industrie en matière de technologie de conduite autonome L3, avec une certification déjà obtenue en Chine. En outre, elle a introduit des fonctions embarquées à commande vocale, l'assistant vocal intelligent XiaoAn comptant aujourd'hui 4,68 millions d'utilisateurs.

Aujourd'hui, dans le cadre du plan Dubhe 2.0, ChangAn réalise des progrès décisifs en matière de conduite intelligente, de réseau intelligent et d'interaction intelligente, façonnant ainsi l'avenir de la mobilité intelligente. La société a pour objectif de fournir des « véhicules intelligents, intuitifs et dotés d'IA qui vous comprennent vraiment » - il ne s'agit pas seulement d'une vision, mais d'une feuille de route pour l'avenir. Notre objectif est de populariser et de démocratiser les véhicules intelligents pour la nouvelle ère, en suivant une double stratégie d'innovation indépendante et de développement collaboratif. Pour atteindre cet objectif, ChangAn met en œuvre quatre améliorations intelligentes majeures, qui fournissent des solutions de mobilité efficaces, à faible émission de carbone et intelligentes pour répondre à la demande croissante de l'Europe en matière de déplacements écologiques.

À partir de 2025, ChangAn cessera de développer de nouveaux produits non intelligents, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la transformation intelligente. Dans le même temps, la société intensifie ses investissements dans la recherche et le développement technologique afin de faire progresser les batteries de nouvelle génération. Développée et testée en Chine, la dernière batterie à l'état solide de l'entreprise affiche une densité énergétique de 400 Wh/kg et garantit une autonomie de plus de 1 500 kilomètres avec une charge complète. Grâce aux diagnostics à distance pilotés par l'IA, la sécurité est améliorée de 70 % d'après les données des tests effectués en Chine, dans le but d'éliminer les risques associés aux batteries liquides. Un prototype fonctionnel de la batterie à l'état solide sera dévoilé d'ici la fin de l'année, avec des plans d'installation et de vérification en 2026 et une production de masse prévue pour 2027. En outre, ChangAn a mis au point une architecture de réseau central à accès défini par logiciel (SDA), qui est maintenant en production de masse et a été lancée avec le CHANG-AN E07.

ChangAn, qui s'appuie sur une équipe mondiale de R&D composée de 13 000 experts issus de plus de 30 pays, est à la pointe de l'intégration de technologies de pointe dans ses véhicules, apportant ainsi des solutions de mobilité intelligentes et durables aux marchés mondiaux. Lors de l'événement, le DEEPAL S07 de ChangAn a fait ses débuts en Europe, et a présenté des caractéristiques avancées conçues pour améliorer le confort, la sécurité et la commodité. Il est doté d'un écran tactile réglable de 15,6 pouces, de la prise en charge d'Apple CarPlay et d'Android Auto, et d'un affichage tête haute en réalité augmentée (AR-HUD). La sécurité est encore renforcée par une caméra à 360 degrés, un enregistreur de conduite et une vue transparente du châssis, tandis que la reconnaissance gestuelle intelligente et les modes de scène personnalisables garantissent une expérience utilisateur transparente.

Avec l'entrée en force de ChangAn en Europe grâce à ses technologies intelligentes, la société s'engage à promouvoir les déplacements durables à faible émission de carbone, à être à la pointe des futurs modes de déplacement grâce à l'innovation technologique, et à fournir aux utilisateurs européens des solutions de déplacement vertes efficaces et intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2647963/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2647962/2.jpg

SOURCE ChangAn Automobile

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]