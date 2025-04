SHANGHAI, 23 avril 2025 /CNW/ - ChangAn Automobile (« ChangAn » ou « la société »), une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faible émission de carbone, a officiellement dévoilé son thème « Ensemble pour un monde plus intelligent » au salon Auto Shanghai 2025. Lors de cet événement, l'accent a été mis sur les trois principales stratégies de la société, à savoir sa mission Shangri-La pour les nouvelles énergies, son plan Dubhe 2.0 pour l'intelligence et son plan Vast Ocean pour l'expansion mondiale, ce qui marque le début d'un nouveau chapitre dans la technologie automobile avancée et verte.

Dans le cadre de sa transformation en cours, ChangAn a réalisé des avancées technologiques majeures grâce à ses trois stratégies de base. Dans le cadre de la mission Shangri-La, la société a développé la batterie à l'état solide Golden Shield et une gamme complète de nouveaux produits énergétiques, notamment le groupe motopropulseur BlueCore 3.0 et le premier système PREV de l'industrie, qui combine les technologies PHEV et REEV. Le plan Dubhe 2.0 comporte des systèmes intelligents avancés tels que Intelligent TS Drive, Intelligent TY Cockpit et Intelligent TH Chassis. Le plan Vast Ocean a élargi l'empreinte mondiale de ChangAn, en particulier en Europe.

Grâce à des années d'investissement dans la recherche et le développement, ChangAn Automobile a établi des bases solides dans les domaines des nouvelles énergies et de la mobilité intelligente, favorisant ainsi le déploiement de la prochaine génération de véhicules intelligents. À l'occasion du salon Auto Shanghai 2025, ChangAn a dévoilé trois modèles phares à intelligence numérique - CHANG-AN Q07, DEEPAL S09 et AVATR 06 - une nouvelle génération de solutions intelligentes issues de ses trois marques principales, qui souligne la position de chef de file de l'entreprise dans l'avancement et la vulgarisation de la mobilité intelligente - chacun d'entre eux illustrant le leadership de l'entreprise dans le développement de l'automobile à intelligence numérique. En première mondiale, l'entreprise a dévoilé une gamme de mobilité future comprenant des voitures volantes, des robots humanoïdes, des chiens robots, des robots à roues et des exosquelettes intelligents. Ces innovations offrent une vision saisissante du paysage des transports de demain et du rôle de ChangAn dans son élaboration

ChangAn a également réuni plus de 500 médias nationaux et internationaux et plus de 600 partenaires mondiaux pour présenter les réalisations de ses trois grandes marques en matière d'intelligence numérique. Grâce à des expériences immersives dans son pavillon, à des démonstrations de technologies de pointe et à une séance d'information dédiée aux médias mondiaux, ChangAn a fait une démonstration convaincante de ses capacités d'innovation, marquant ainsi le début d'un voyage dynamique et technologique qui aura un retentissement mondial.

« Il y a huit ans, l'industrie automobile était à la veille d'un changement majeur sans précédent depuis plus d'un siècle et était sur le point d'entamer une transformation profonde impliquant l'énergie, la technologie et la mondialisation, entre autres facteurs », a déclaré Zhu Huarong, président de ChangAn Automobile. « Depuis lors, ChangAn Automobile a constamment adopté l'innovation et s'est engagé sur la voie d'un développement haut de gamme, intelligent et écologique. Nous avons lancé notre troisième transformation commerciale avant la courbe de l'industrie, en introduisant la mission Shangri-La, le plan Dubhe 2.0 et le plan Vast Ocean, qui ont stimulé l'augmentation de la taille du marché, la structure industrielle et la force technologique. Aujourd'hui, nous émergeons comme une marque de classe mondiale dans le domaine de la mobilité intelligente et à faible émission de carbone. »

Alors que le paysage industriel mondial évolue à un rythme accéléré, ChangAn s'engage à explorer de nouvelles possibilités pour la mobilité future en collaboration avec l'ensemble de l'industrie. La société est convaincue que le pouvoir de la science et de la technologie dirigera et illuminera cette nouvelle ère de la mobilité humaine.

À propos de ChangAn Automobile

ChangAn est une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faible émission de carbone. Sa gamme de produits comprend des véhicules de tourisme, des camionnettes et des véhicules utilitaires légers. Grâce à l'innovation et à la modernisation industrielle, l'entreprise s'engage à faire progresser la mobilité durable et à devenir un chef de file mondial de l'industrie. En avril 2025, ChangAn a publié son rapport 2024 sur les facteurs ESG, le 17e depuis 2008. L'entreprise soutient des initiatives comme les secours en cas de catastrophe en Asie du Sud-Est, l'atelier Luban au Pérou et la lutte contre la désertification en Arabie saoudite. Son engagement en faveur du développement durable lui a valu de figurer pour la première fois sur la liste des « 100 meilleures entreprises chinoises cotées en bourse selon les critères ESG ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2670945/1_ID_0173020df077.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2670946/2_ID_681024740f94.jpg

SOURCE ChangAn Automobile

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]