KAHNAWÀ:KE, QC et MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Un protocole d'entente a été signé par le Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke et Hydro-Québec, ouvrant la voie à un partenariat inédit en lien avec la ligne de transport à construire au Québec en vue d'alimenter la ligne Champlain Hudson Power Express dans l'État de New York. Cette nouvelle ligne de transport servira à livrer l'hydroélectricité propre du Québec au cœur de la ville de New York, actuellement alimenté en électricité à plus de 90 % par des centrales à combustibles fossiles.

Une fois une entente finale entre Hydro-Québec et la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) conclue, et une fois que la ligne Hertel - New York sera mise en service, le Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke deviendra copropriétaire de la ligne de transport au Québec, ce qui assurera à la communauté diverses retombées économiques pour une période de 40 ans.

Nouveau partenariat et précédent prometteur pour de futures ententes

Pour chaque entente conclue avec une communauté autochtone au cours des dernières décennies, Hydro-Québec a recherché des initiatives de collaboration innovantes. Un partenariat comme celui prévu avec le Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke pour une ligne de transport dédiée à l'exportation est une première au Québec.

« Nous espérons sincèrement que ce ne soit que le premier de nombreux autres partenariats productifs de ce genre, affirme Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Les communautés autochtones sont nos partenaires, et ce projet de ligne d'interconnexion avec l'État de New York, étant donné son emplacement et sa vocation, nous offre une occasion toute spéciale de concrétiser cette vision. »

« Cette entente démontre que Kahnawà:ke est ouverte aux opportunités d'affaires, est disposée à s'associer à des partenaires industriels et peut jouer un rôle important dans la réalisation de grands projets d'infrastructure, a affirmé Joe Delaronde, porte-parole du Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke. De plus, il s'agit d'un grand pas en avant dans les relations entre Hydro-Québec et notre communauté. »

Communiqué de presse du Conseil Mohawk de Kahnawà:ke : MCK becomes strategic partner to Hydro-Québec on energy transmission initiative to supply power to New York City

Des discussions avaient lieu depuis quelques années entre Hydro-Québec et le Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke, qui représente la communauté de Kahnawà:ke, établie près du point de départ de la ligne Hertel - New York. Au cours de l'été 2019, le Grand Chef du Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke, le regretté Joseph Tokwiro Norton, avait exprimé la volonté de sa communauté d'approfondir les discussions avec Hydro-Québec, et peut-être même d'en arriver à un partenariat pour le projet de la ligne d'interconnexion Hertel-New York. Hydro-Québec est fière de l'entente de principe historique conclue avec sa communauté.

Au sujet des lignes de transport Hertel - New York, Champlain Hudson Power Express et le NYSERDA

Hydro-Québec s'est associée à Transmission Developers Inc. pour réaliser le projet Champlain Hudson Power Express (CHPE). Le 12 mai dernier, les deux entreprises ont présenté le projet dans le cadre du processus d'approvisionnement en énergie renouvelable de catégorie Tier 4 de la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA). L'annonce du ou des projets retenus est prévue au cours du 3e trimestre 2021.

Cette proposition assurerait à la ville de New York des livraisons d'électricité renouvelable pouvant atteindre 1 250 MW - de quoi alimenter plus de 1,2 million de foyers. Cet apport d'énergie propre réduirait les émissions de carbone d'environ 3,9 millions de tonnes métriques annuellement, ce qui équivaudrait à retirer 44 % des voitures des rues de New York.

Le projet d'interconnexion Hertel-New York consiste à construire une ligne souterraine à courant continu, d'une longueur d'environ 60 km et d'une tension de 400 kV, entre le poste Hertel, à La Prairie, et un point de traversée à la frontière canado-américaine. Cette nouvelle ligne sera raccordée au projet CHPE, une ligne souterraine et sous-fluviale à courant continu entre la frontière canado-américaine et la ville de New York, sur une distance d'environ 545 km. Ce projet a obtenu les autorisations requises aux États-Unis.

