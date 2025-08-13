MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - SYDNEY, le 14 août 2025 - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce qu'à la suite des divers dépôts effectués précédemment à cet égard, son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») aura lieu le mercredi 27 août 2025 à 17 h 00 (heure de Montréal) / le jeudi 28 août 2025 à 7 h 00 (heure de Sydney). Les informations de l'assemblée sont aussi disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca), auprès de l'ASX (www.asx.com.au), et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs (www.championiron.com).

Les détails de l'assemblée sont indiqués ci-dessous :

Dates : Le mercredi 27 août 2025 (Montréal)

Le jeudi 28 août 2025 (Sydney)



Heures : 17 h 00 (Montréal)

7 h 00 (Sydney)



Lieu de l'assemblée : McCarthy Tétrault LLP 1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau MZ400 Montréal, Québec H3B 0A2

Une webdiffusion audio en direct sera disponible le jour de l'assemblée et la retransmission de la conférence sera sur le site Internet de Champion à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations.

Accès à la conférence téléphonique :

Tel. local & outre-mer : (+1) 416 945 7677 Tel. Amérique du Nord : (+1) 888 699 1199 Tel. Australie : (+61) 2 8017 1385 Webdiffusion : www.championiron.com/investisseurs Retransmission outre-mer : (+1) 289 819 1450 Retransmission Amérique du Nord : (+1) 888 660 6345 Numéro d'accès : 90126 # Expiration : Mercredi le 3 septembre 2025 à 23 h 59 (Montréal)

Jeudi le 4 septembre 2025 à 13 h 59 (Sydney)

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale entièrement détenue Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux usines de concentration qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable, ayant une capacité nominale combinée de 15 millions tmh par année. Les deux usines de concentration produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de plus faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, Champion investit pour moderniser la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer à haute teneur et à plus faible teneur en contaminants du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. Champion expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a livré à l'échelle mondiale, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion détient les propriétés minières de Kamistiatusset, un projet avec une production annuelle prévue de 9 millions tmh de minerai de fer de qualité supérieure destiné à la réduction directe d'au moins 67,5 % Fe. Kami est situé à proximité d'infrastructures disponibles et à seulement 21 kilomètres au sud-est du Lac Bloom. Le 21 juillet 2025, Champion a conclu un accord-cadre définitif avec Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation pour former un partenariat pour la copropriété et le développement du projet Kami. Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le portefeuille de propriétés Cluster II situé à moins de 60 kilomètres au sud du Lac Bloom.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

Michael Marcotte, CFA, Vice-président sénior au développement corporatif et aux marchés des capitaux, 514-316-4858, poste 1128