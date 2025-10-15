MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - SYDNEY, le 16 octobre 2025 - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (OTCQX: CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce qu'elle tiendra un appel conférence et une webdiffusion le 30 octobre 2025 à 9 h 00 (heure de Montréal) / 31 octobre 00 h 00 (heure de Sydney) au cours desquels les membres de sa haute direction discuteront des résultats opérationnels et financiers du deuxième trimestre terminé le 30 septembre 2025 de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2026.

Les états financiers et le rapport de gestion de Champion du deuxième trimestre terminé le 30 septembre 2025 seront publiés avant l'appel conférence et la webdiffusion. Ceux-ci seront disponibles sur le site Internet de la Société dans la section « Rapports Réglementaires & Financiers » à l'adresse www.championiron.com et sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur l'ASX à l'adresse www.asx.com.au.

Une retransmission audio de la conférence sera disponible pour une période de 90 jours sur le site Internet de Champion à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations.

Accès à la conférence téléphonique :

Tel. local & outremer : (+1) 416 945 7677 Tel. Amérique du Nord : (+1) 888 699 1199 Tel. Australie : (+61) 2 8017 1385 Webdiffusion: www.championiron.com/investisseurs Retransmission Outremer : (+1) 289 819 1450 Retransmission Amérique du Nord : (+1) 888 660 6345 Numéro d'accès : 11410 # Expiration : Jeudi le 6 novembre 2025 à 23 h 59 (heure de Montréal) /

Vendredi le 7 novembre 2025 à 15 h 59 (heure de Sydney)

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale entièrement détenue Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux usines de concentration qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable, ayant une capacité nominale combinée de 15 millions de tonnes métriques humides par année. Les deux usines de concentration produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de plus faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, Champion investit pour moderniser la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer à haute teneur et à plus faible teneur en contaminants du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport à l'indice P62. Champion expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a livré à l'échelle mondiale, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion détient une participation de 51 % dans Kami Iron Mine Partnership, une entité aussi détenue par Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation, qui possède le projet Kami. Le projet Kami est situé à proximité d'infrastructures disponibles, à seulement 21 kilomètres au sud-est du Lac Bloom. Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le portefeuille de propriétés Cluster II situé à moins de 60 kilomètres au sud du Lac Bloom.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

SOURCE Champion Iron Limited

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : Champion Iron Limited, Michael Marcotte, CFA, Vice-président sénior au développement corporatif et aux marchés des capitaux, 514-316-4858, poste 1128, [email protected]