Production trimestrielle de 3,6 Mtmh, ventes records de 3,9 Mtms, produits de 493 M$, BAIIA de 175 M$ 1 et BPA de 0,11 $

et BPA de 0,11 $ Déclaration d'un neuvième dividende semestriel consécutif de 0,10 $ par action ordinaire

Le projet RDPB progresse selon l'échéancier prévu vers le début anticipé de la mise en service en décembre 2025

Réduction des stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom de 0,5 Mtmh pour s'établir à 1,7 Mtmh

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - SYDNEY, le 30 octobre 2025 - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (OTCQX: CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce ses résultats opérationnels et financiers pour son deuxième trimestre financier terminé le 30 septembre 2025.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « Nous avons réussi à tirer parti de la remontée des prix pour le minerai de fer en livrant d'excellents résultats financiers trimestriels, et en complétant l'entretien semestriel planifié sur notre site et au chemin de fer exploité par une tierce partie. Je suis particulièrement fier de l'engagement démontré par nos équipes pour veiller à ce que l'exploitation au Lac Bloom se fasse de manière durable tout en optimisant les opérations et en faisant progresser le projet RDPB jusqu'à son aboutissement. Nous sommes heureux d'avoir officialisé le partenariat stratégique avec Nippon Steel et Sojitz pour faire avancer le projet Kami par le biais de l'étude de faisabilité définitive en cours. Avec nos liquidités financières robustes, nous continuons de chercher à maximiser la valeur pour nos actionnaires, tout en générant des retombées positives pour nos communautés d'accueil. »

Détails relatifs à la conférence téléphonique

Champion tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le 30 octobre 2025 à 9 h 00 (heure de Montréal) / le 31 octobre 2025 à 00 h 00 (heure de Sydney) pour discuter des résultats du deuxième trimestre financier terminé le 30 septembre 2025. Les détails relatifs à la conférence téléphonique sont fournis à la fin du présent communiqué de presse.

1. Faits saillants du trimestre

Opérations et développement durable

Aucun accident de travail sérieux ni incident environnemental majeur n'a été signalé durant le trimestre terminé le 30 septembre 2025;

Production trimestrielle de 3,6 Mtmh de concentré à haute teneur (66,5 % Fe) pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025, en hausse de 12 % comparativement à la même période l'an dernier. La production trimestrielle se compare avantageusement à celle du quatrième trimestre de l'exercice financier 2025, au cours duquel la Société avait aussi procédé à l'entretien semestriel planifié des deux usines de concentration;

Ventes trimestrielles records de 3,9 Mtms pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025, en hausse de 18 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, réduisant les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom de 477 000 tmh d'un trimestre à l'autre et portant le total à 1,7 Mtmh au 30 septembre 2025; et

Solide performance minière, avec une quantité record de 22,9 Mtmh de matériel extrait et transporté au Lac Bloom pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025, en hausse de 23 % comparativement à la même période l'an dernier, reflétant l'optimisation et le récent déploiement d'équipement minier supplémentaire.

Résultats financiers

Prix de vente moyen réalisé brut de 114,2 $ US/tms 1 , comparativement au prix moyen de l'indice P65 de 117,4 $ US/tms pour la période;

, comparativement au prix moyen de l'indice P65 de 117,4 $ US/tms pour la période; Prix de vente moyen réalisé net de 92,9 $ US/tms 1 , en hausse de 27 % d'un trimestre à l'autre et de 18 % d'une année à l'autre;

, en hausse de 27 % d'un trimestre à l'autre et de 18 % d'une année à l'autre; Coût comptant C1 pour le concentré de minerai de fer chargé sur les navires au port de Sept-Îles totalisant 76,2 $/tms 1 (55,3 $ US/tms) 2 , ce qui représente une diminution de 7 % d'un trimestre à l'autre et de 2 % d'une année à l'autre;

(55,3 $ US/tms) , ce qui représente une diminution de 7 % d'un trimestre à l'autre et de 2 % d'une année à l'autre; Résultat net de 56,8 M$, ce qui représente un BPA de 0,11 $, comparativement à 23,8 M$ avec un BPA de 0,05 $ au trimestre précédent, et à 19,8 M$ avec un BPA de 0,04 $ à la même période de l'année précédente;

BAIIA de 174,8 M$ 1 , comparativement à 57,8 M$ 1 d'un trimestre à l'autre et à 74,5 M$ 1 d'une année à l'autre;

, comparativement à 57,8 M$ d'un trimestre à l'autre et à 74,5 M$ d'une année à l'autre; Le solde de trésorerie, en excluant les contributions en espèces initiales de Nippon Steel Corporation (« Nippon Steel ») et Sojitz Corporation (« Sojitz », et collectivement avec Nippon Steel, les « partenaires ») détenues dans un compte de trésorerie affectée par Kami Iron Mine Partnership (le « partenariat Kami »), totalisait 325,5 M$ au 30 septembre 2025, en hausse de 149,5 M$ depuis le 30 juin 2025, bénéficiant du produit de l'émission de billets de premier rang non garantis de 500 M$ US le 2 juillet 2025 et des solides flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation, en partie contrebalancés par le remboursement des facilités de crédit de premier rang, les importantes dépenses d'investissement et le versement de dividendes;

Solides liquidités disponibles pour soutenir les initiatives de croissance et les besoins généraux de l'entreprise totalisant 840,4 M$ 1 au 30 septembre 2025, comparativement à 536,6 M$ 1 au 30 juin 2025, reflétant principalement le produit net de la dette à long terme; et

au 30 septembre 2025, comparativement à 536,6 M$ au 30 juin 2025, reflétant principalement le produit net de la dette à long terme; et Dividende semestriel de 0,10 $ par action ordinaire déclaré le 29 octobre 2025 (Montréal) / le 30 octobre 2025 (Sydney), en lien avec les résultats semestriels pour la période terminée le 30 septembre 2025.

Mise à jour sur le projet RDPB

Le projet RDPB, qui vise à convertir la moitié de la capacité du Lac Bloom pour produire du minerai de fer de qualité RD pour bouletage d'une teneur allant jusqu'à 69 % Fe, progresse selon l'échéancier prévu; la mise en service initiale devrait débuter en décembre 2025 et les premières expéditions commerciales de minerai de fer de qualité RD sont anticipées d'ici la fin du premier semestre de l'année civile 2026 pour augmenter graduellement par la suite.

Les investissements trimestriels et cumulatifs s'élevaient à 20,6 M$ et 407,6 M$, respectivement, au 30 septembre 2025. La Société s'attend à ce que le projet entre dans la phase de mise en service suivant un investissement cumulatif d'environ 500 M$, conformément au total des dépenses d'investissement ajusté pour l'inflation estimé à 470,7 M$ selon les faits saillants de l'étude sur le projet publiés en janvier 2023; et

Dans le cadre de ses discussions en cours avec des clients potentiels, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la Société s'attend à conclure des accords commerciaux pour sa production anticipée de minerai de fer de qualité RD, lesquels devraient permettre à la Société d'attirer des prix plus avantageux que pour son concentré de minerai de fer de haute pureté existant.

Mise à jour sur le projet Kami

Le 29 septembre 2025, la Société a procédé à la clôture initiale (la « clôture initiale ») des transactions envisagées dans l'entente-cadre annoncée antérieurement avec Nippon Steel et Sojitz en vue de la détention conjointe et du développement potentiel du projet Kami (l'« entente-cadre »). En parallèle avec la clôture initiale, les partenaires ont versé leurs contributions initiales en espèces d'un montant global de 68,6 M$, du total prévu de contributions en espèces de 245 M$, et ont payé au prorata leur part des coûts déjà engagés par la Société dans le cadre de l'étude de faisabilité. Après la clôture initiale, la Société détenait une participation de 51 % dans le partenariat Kami; et

Dépôt de l'étude d'impact environnemental exigée par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador en juillet 2025 et poursuite des travaux dans le cadre de l'EFD sur le projet Kami, laquelle devrait être complétée d'ici la fin de l'année civile 2026.

2. Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom

La Société effectue l'entretien planifié de ses deux usines en tandem, aux deuxième et quatrième trimestres financiers, ce qui peut générer des variations marquées d'un trimestre à l'autre au niveau de la production et des coûts d'extraction minière et de traitement.





T2

Exercice 2026 T1

Exercice 2026 Variation

trimestrielle

T2

Exercice 2025 Variation

annuelle















Données d'exploitation













Stérile extrait et transporté (tmh)

12 888 300 10 963 600 18 %

9 323 600 38 % Minerai extrait et transporté (tmh)

10 016 000 10 070 700 (1) %

9 287 100 8 % Matériel extrait et transporté (tmh)

22 904 300 21 034 300 9 %

18 610 700 23 % Ratio de déblaiement

1,29 1,09 18 %

1,00 29 % Minerai broyé (tmh)

9 967 600 10 500 700 (5) %

9 125 000 9 % Teneur d'alimentation (% Fe)

29,6 28,2 5 %

29,1 2 % Récupération du Fe (%)

79,6 78,2 2 %

78,7 1 % Teneur du produit (% Fe)

66,5 66,3 -- %

66,3 -- % Concentré de minerai de fer produit (tmh)

3 551 600 3 520 600 1 %

3 170 100 12 % Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 850 900 3 831 800 -- %

3 265 700 18 %

Le Lac Bloom a produit 3,6 Mtmh de concentré de minerai de fer à haute teneur au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2025, en hausse de 12 % comparativement aux 3,2 Mtmh produites durant la même période en 2024, alors que la production avait été interrompue pendant près d'une semaine en raison des feux de forêt à proximité en juillet 2024.

La Société a récemment dû composer avec du minerai plus résistant, en partie attribuable à l'agrandissement spécifique d'une fosse en exploitation afin de permettre de raccourcir les trajets de halage vers les haldes de stériles. Malgré l'impact de ce minerai, la production trimestrielle a été favorablement influencée par de meilleures récupérations découlant du rendement accru des systèmes gravimétriques à la suite des programmes de travaux et de l'optimisation des opérations. Par conséquent, durant le trimestre terminé le 30 septembre 2025, le taux de récupération du fer était de 79,6 %, comparativement à 78,7 % pour la même période en 2024. Bien que les taux de récupération devraient fluctuer en fonction du plan minier et de ses variations de teneur d'alimentation, la Société poursuit ses efforts pour améliorer et stabiliser ses taux de récupération au fil du temps. Les défis associés à la dureté du minerai devraient être plus modérés lors des périodes à venir alors que la Société continue de livrer une solide performance minière, ce qui devrait lui permettre d'optimiser le mélange de minerais provenant de différentes fosses.

Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2025, malgré un arrêt des opérations ferroviaires tierces pour l'entretien des infrastructures qui s'est échelonné sur plusieurs jours, le volume des ventes a surpassé la production pour un troisième trimestre consécutif, permettant ainsi de réduire les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom de 477 000 tmh pour atteindre 1,7 Mtmh au 30 septembre 2025. La Société s'attend à ce que les volumes de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom continuent de diminuer au cours des périodes à venir. Toutefois, la cadence de la future réduction des stocks sera vraisemblablement variable, compte tenu des travaux d'entretien semestriels planifiés à la mine et aux chemins de fer et des contraintes saisonnières affectant le transport. Champion continue de travailler de concert avec l'opérateur du chemin de fer afin de bénéficier de services de transport ferroviaire fiables, comme prévu au contrat, et ainsi s'assurer que tant la production courante que les stocks accumulés au Lac Bloom puissent être transportés au cours des périodes à venir.

Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2025, la Société a établi un nouveau record en procédant à l'extraction et au transport de 22,9 millions de tonnes de stériles et de minerai, surpassant le volume de 18,6 millions de tonnes de stériles et de minerai enregistré à la même période de l'année précédente. Cette amélioration de la performance minière est tributaire des investissements de la Société visant à ajouter des camions de halage et de l'équipement de chargement additionnel au cours du deuxième semestre du précédent exercice financier, ainsi que de meilleurs taux d'utilisation et de disponibilité de l'équipement minier. Cette solide performance minière a permis à la Société d'extraire et de transporter un volume plus important de stériles, ce qui s'est soldé par un ratio de déblaiement de 1,29 pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025, plus élevé que le ratio de 1,00 enregistré à la même période de l'année précédente. Champion prévoit maintenir les activités de déblaiement à des niveaux élevés lors des périodes à venir, conformément à son plan sur la durée de vie de la mine.

3. Rendement financier





T2 Exercice 2026 T1

Exercice 2026 Variation

trimestrielle

T2 Exercice 2025 Variation

annuelle















Données financières (en milliers de dollars)













Produits

492 890 390 027 26 %

350 980 40 % Coût des ventes

293 398 313 928 (7) %

252 960 16 % Autres dépenses

21 648 18 712 16 %

23 153 (7) % Charges financières nettes (produits)

25 643 (13 256) (293) %

7 486 243 % Résultat net

56 794 23 784 139 %

19 807 187 % BAIIA1

174 823 57 753 203 %

74 536 135 %















Statistiques (en dollars par tms vendue)













Prix de vente moyen réalisé brut1

157,5 146,0 8 %

161,8 (3) % Prix de vente moyen réalisé net1

128,0 101,8 26 %

107,5 19 % Coût comptant C11

76,2 81,9 (7) %

77,5 (2) % CMTI1

96,9 96,2 1 %

101,4 (4) % Marge d'exploitation1

31,1 5,6 455 %

6,1 410 %

A. Produits

Les produits ont totalisé 492,9 M$ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025, en hausse de 141,9 M$ comparativement aux produits de 351,0 M$ enregistrés à la même période en 2024. Les produits plus élevés sont principalement attribuables à l'augmentation de 18 % du volume des ventes d'une année à l'autre, malgré l'entretien semestriel planifié des opérations ferroviaires tierces en septembre 2025, et aux ajustements de prix provisoires positifs liés aux ventes comptabilisées au cours du trimestre terminé le 30 juin 2025. Les frais de transport maritime et autres coûts ont diminué de 16 % d'une année à l'autre, ce qui a aussi eu un impact positif sur les produits de la période.

Des ajustements de prix provisoires positifs liés aux ventes du trimestre précédent de 40,9 M$ (30,0 M$ US) ont été comptabilisés durant le trimestre terminé le 30 septembre 2025, ce qui représente un impact positif de 7,8 $ US/tms sur les 3,9 Mtms vendues au cours du trimestre. Un prix final moyen de 112,4 $ US/tms a été établi pour les 2,5 Mtms de minerai de fer sujettes à des ajustements de prix au 30 juin 2025, qui avaient été provisoirement évaluées à 100,2 $ US/tms.

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025, le prix de vente moyen réalisé brut de 114,2 $ US/tms1 était plus bas que l'indice P65 moyen de 117,4 $ US/tms. Les 2,5 Mtms de minerai de fer sujettes à des ajustements de prix au 30 septembre 2025 ont été évaluées à un prix à terme moyen de 113,8 $ US/tms. Les contrats de vente basés sur des prix pour le minerai de fer fixés de façon rétrospective ont aussi contribué à réduire les prix de vente puisque ces contrats étaient basés sur des prix plus bas que le prix moyen de l'indice P65 pour la période. Le prix de vente moyen réalisé brut a aussi été affecté à la baisse par la transition stratégique de la Société vers un produit RDPB à plus haute teneur. Dans le cadre de cette transition, Champion a intentionnellement réduit les volumes de concentré de minerai de fer vendus en vertu de contrats de vente à long terme afin de réorienter une plus grande proportion de son concentré de minerai de fer vers les marchés à court terme et au comptant, qui ont récemment connu une plus grande volatilité des prix ainsi que des réductions de prix.

Les frais de transport maritime et autres coûts de 29,1 $ US/tms durant le trimestre terminé le 30 septembre 2025 ont diminué de 16 %, comparativement à 34,7 $ US/tms à la même période de l'année précédente en raison d'une diminution de 12 % de l'indice C3 moyen. Les contrats de vente basés sur des prix fixés de façon rétrospective ont aussi contribué à réduire les coûts de transport maritime puisque l'indice C3 utilisé était plus bas que l'indice moyen pour la période.

En tenant compte des frais de transport maritime et autres coûts de 29,1 $ US/tms et des ajustements de prix provisoires positifs de 7,8 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net de 92,9 $ US/tms (128,0 $ CA/tms1) pour son concentré de minerai de fer à haute teneur expédié au cours du trimestre.

B. Coût des ventes et coût comptant C1

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025, le coût des ventes a totalisé 293,4 M$, avec un coût comptant C1 de 76,2 $/tms1, comparativement à 253,0 M$ avec un coût comptant C1 de 77,5 $/tms1 à la même période en 2024.

Les coûts d'extraction minière et de traitement du minerai pour les 3,4 Mtms produites au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2025 ont totalisé 52,9 $/tms1, ce qui représente une diminution de 8 % comparativement aux coûts de 57,7 $/tms produite1 à la même période l'an dernier. Cette diminution reflète principalement les volumes de production plus importants ayant servi à amortir les coûts fixes. Le taux d'utilisation des usines avait été affecté à la baisse dans la période comparative en raison des feux de forêt à proximité en juillet 2024, ce qui n'a pas été le cas dans la période courante. Malgré une portion du minerai entrant à l'usine provenant d'une séquence d'exploitation de minerai plus résistant, laquelle devrait être moins importante dans un avenir rapproché, les volumes de production accrus sont aussi associés à une augmentation de la teneur d'alimentation et à de meilleurs taux de récupération, qui ont eu un impact positif sur les coûts d'extraction minière et de traitement du minerai au cours de la période puisque la Société a produit des quantités plus importantes de concentré de minerai de fer sans augmentation proportionnelle des coûts d'extraction minière. Ce gain reflète l'optimisation continue des opérations de traitement et les ajustements apportés aux stratégies de mélange de minerais de la Société.

Les coûts de transport terrestre et de manutention portuaire pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025 se sont élevés à 24,4 $/tms vendue1, en baisse par rapport aux coûts de 26,7 $/tms vendue1 enregistrés à la même période l'an dernier. Cette diminution est principalement attribuable au volume de ventes accru durant la période qui a contribué à amortir les coûts fixes des installations portuaires de Sept-Îles.

Le coût comptant C1 peut aussi être affecté par les variations de l'évaluation des stocks de concentré de minerai de fer, qui tient compte des coûts d'extraction minière et de traitement du minerai engagés au trimestre précédent, ainsi que par les variations des volumes de production et de ventes. Compte tenu de l'entretien semestriel planifié qui a été effectué durant le trimestre, le coût comptant par tonne pour la période n'a pas été sensiblement affecté par la réduction des stocks de concentré de minerai de fer, puisque la valeur comptable des tonnes retirées des stocks était approximativement équivalente au coût des tonnes produites au cours de la période. La Société prévoit de continuer à engager des coûts liés à la gestion et à la remise en circuit du minerai accumulé au rythme du déstockage des inventaires de minerai de fer au cours des périodes à venir.

C. Résultat net et BAIIA

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025, la Société a généré un BAIIA de 174,8 M$1, ce qui représente une marge BAIIA de 35 %1, comparativement à 75,4 M$1, ce qui représente une marge BAIIA de 21 %1, pour la même période en 2024. Le BAIIA et la marge BAIIA plus élevés sont principalement attribuables au volume de ventes plus élevé, au prix de vente moyen réalisé net plus élevé et au coût comptant plus bas.

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025, la Société a généré un résultat net de 56,8 M$ (BPA de 0,11 $), comparativement à 19,8 M$ (BPA de 0,04 $) à la même période de l'année précédente. Cette augmentation du résultat net est attribuable à la marge bénéficiaire plus importante, en partie contrebalancée par une perte de change latente découlant de la réévaluation de passifs monétaires nets libellés en dollars américains et par une augmentation des impôts sur le revenu et des impôts miniers.

D. Coût de maintien tout inclus et marge d'exploitation

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025, la Société a enregistré un CMTI de 96,9 $/tms1, comparativement à 101,4 $/tms1 à la même période en 2024. Les dépenses en immobilisations de maintien et les dépenses générales et administratives étant dans l'ensemble comparables aux dépenses de la période correspondante en 2024, les ventes de concentré de minerai de fer plus importantes ont mené à une diminution des coûts unitaires, ce qui a eu un impact favorable sur le CMTI pour la période.

La Société a généré une marge d'exploitation de 31,1 $/tms1 pour chaque tonne de concentré de minerai de fer à haute teneur vendue au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2025, comparativement à 6,1 $/tms1 à la même période de l'année précédente. Cette variation reflète principalement le prix de vente moyen réalisé net plus élevé et un CMTI plus bas pour la période.

4. Activités d'exploration

Durant le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2025, la Société a maintenu toutes ses propriétés en règle et aucune entente d'option n'est entrée en vigueur.

Durant le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2025, la Société a transféré ses propriétés Kami au partenariat Kami et une participation globale de 49 % dans le partenariat Kami a été acquise par Nippon Steel et Sojitz en contrepartie de contributions en espèces. Le partenariat Kami a été créé pour réaliser et financer conjointement certaines composantes de l'EFD au prorata, conformément aux participations respectives des partenaires.

Durant le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2025, des dépenses d'exploration et d'évaluation de 6,4 M$ et de 15,2 M$ ont été engagées, respectivement, comparativement à 4,8 M$ et 7,4 M$, respectivement, pour les mêmes périodes de l'année précédente. Les dépenses d'exploration et d'évaluation étaient liées à des activités effectuées au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. De plus amples détails sur les projets d'exploration, ainsi que des cartes, sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com à la section Opérations et Projets .

5. Flux de trésorerie -- Achats d'immobilisations corporelles





Trois mois terminés

Six mois terminés



le 30 septembre

le 30 septembre (en milliers de dollars)

2025

2024

2025

2024

















Rehaussement des digues de retenue des résidus miniers

23 481

27 997

38 247

44 101 Activités de déblaiement et d'extraction minière

18 739

17 582

31 714

27 907 Autres dépenses en immobilisations de maintien

27 690

20 340

42 190

31 919 Dépenses en immobilisations de maintien

69 910

65 919

112 151

103 927

















Projet RDPB

20 614

64 677

68 074

123 142 Autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom

22 675

48 586

38 349

67 574 Achats d'immobilisations corporelles portés aux flux de trésorerie

113 199

179 182

218 574

294 643

Dépenses en immobilisations de maintien

Les investissements consentis pour le parc à résidus au cours du trimestre et du semestre terminés le 30 septembre 2025 s'inscrivent dans le cadre du plan à long terme de la Société visant à soutenir les opérations sur la durée de vie de la mine. Champion reste fidèle à sa stratégie de résidus miniers sécuritaires et continue de mettre en œuvre son plan d'investissement à long terme pour les infrastructures du parc à résidus en misant sur des inspections régulières et une surveillance constante des infrastructures de son parc à résidus. Durant le troisième trimestre de l'exercice financier 2025, la Société a entrepris une expansion de sa capacité d'entreposage de résidus miniers et de stériles afin de soutenir le niveau d'exploitation plus élevé. Les activités de construction dans le parc à résidus sont typiquement effectuées entre mai et novembre, lorsque les conditions météorologiques sur le site sont plus favorables.

Les activités de déblaiement et d'extraction minière pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2025 comprenaient 7,3 M$ et 15,1 M$ de coûts de développement minier, respectivement, incluant du forage topographique et de prédécoupage, tel que détaillé dans le plan d'exploitation minière de la Société (11,7 M$ et 22,0 M$, respectivement, pour les mêmes périodes en 2024). Durant le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2025, les activités de déblaiement et d'extraction minière incluaient également des montants de 11,4 M$ et 16,6 M$, respectivement, en frais de déblaiement capitalisés (5,9 M$ pour chacune des mêmes périodes en 2024).

Les autres dépenses en immobilisations de maintien pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2025 comprennent les dépenses engagées dans le cadre des programmes de réfection de l'équipement minier. Ces dernières s'inscrivent dans la stratégie d'investissement à long terme de la Société visant à soutenir les initiatives de croissance sur la durée de vie de la mine.

Projet RDPB

Au cours du trimestre et du semestre terminés le 30 septembre 2025, la Société a investi 20,6 M$ et 68,1 M$, respectivement, en dépenses d'immobilisations dans le cadre du projet RDPB (64,7 M$ et 123,1 M$, respectivement, pour les mêmes périodes de l'année précédente). Les investissements consentis durant l'année comprenaient principalement des activités de construction des structures, ainsi que des travaux mécaniques, électriques et de tuyauterie, dont la progression se déroule comme prévu. Des investissements cumulatifs de 407,6 M$ avaient été déployés sur le projet RDPB au 30 septembre 2025.

Autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom

Pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2025, les autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom ont totalisé 22,7 M$ et 38,3 M$, respectivement (48,6 M$ et 67,6 M$, respectivement, pour les mêmes périodes en 2024), tel que détaillé dans le tableau suivant :



Trois mois terminés

Six mois terminés

le 30 septembre

le 30 septembre (en milliers de dollars) 2025

2024

2025

2024















Améliorations et mises à niveau d'infrastructures (i) 12 172

14 907

15 191

25 065 Expansion du garage d'entretien de la mine --

3 680

457

7 463 Dépôts ou paiements finaux pour de l'équipement minier 9 404

16 668

15 623

19 420 Wagons --

9 723

--

9 723 Autres (ii) 1 099

3 608

7 078

5 903 Autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom 22 675

48 586

38 349

67 574

(i) Les dépenses liées aux améliorations et aux mises à niveau d'infrastructures englobent différents projets d'investissement visant à améliorer la performance ou la capacité des actifs et à se conformer aux diverses règlementations régissant les pratiques d'exploitation minière. (ii) Les autres dépenses comprennent les coûts d'emprunt en espèces capitalisés dans le cadre du projet RDPB.

6. Informations relatives à la conférence téléphonique et à sa webdiffusion

Une webdiffusion et une conférence téléphonique au cours desquelles les résultats ci-dessus seront abordés plus en détail auront lieu le 30 octobre 2025 à 9 h 00 (heure de Montréal) / le 31 octobre 2025 à 00 h 00 (heure de Sydney). Les auditeurs pourront suivre une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique à la section Investisseurs du site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations ou en composant sans frais le +1-888-699-1199 en Amérique du Nord ou le +61-2-8017-1385 en Australie.

La webdiffusion sera archivée en ligne à des fins de consultation et sera disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations. Une rediffusion téléphonique sera également disponible dans la semaine suivant la conférence téléphonique, en composant le +1-888-660-6345 en Amérique du Nord ou le +1-289-819-1450 outremer, puis en composant le code d'accès 11410#.

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale entièrement détenue Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux usines de concentration qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable, ayant une capacité nominale combinée de 15 millions de tonnes métriques humides par année. Les deux usines de concentration produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de plus faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, Champion investit pour moderniser la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer à haute teneur et à plus faible teneur en contaminants du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport à l'indice P62. Champion expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a livré à l'échelle mondiale, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion détient une participation de 51 % dans Kami Iron Mine Partnership, une entité aussi détenue par Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation, qui possède le projet Kami. Le projet Kami est situé à proximité d'infrastructures disponibles, à seulement 21 kilomètres au sud-est du Lac Bloom. Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le portefeuille de propriétés Cluster II situé à moins de 60 kilomètres au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes de la législation sur les valeurs mobilières applicable (des « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « sera », « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « peuvent », « doivent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

Énoncés prospectifs spécifiques

Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques compris dans le présent communiqué de presse, qui concernent des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres choses, les attentes de la direction concernant : (i) le projet visant à valoriser le concentré de minerai de fer du Lac Bloom à une teneur plus élevée en fer et à convertir près de la moitié de la capacité nominale accrue de 15 Mtmh par année du Lac Bloom afin de produire commercialement du minerai de fer destiné à la réduction directe pour bouletage (le projet RDPB), l'échéancier de réalisation anticipé du projet RDPB, les dépenses d'investissement, le budget et le financement, les paramètres de production, les paramètres techniques, les prix plus avantageux, les gains d'efficacité, les retombées économiques et autres, les discussions connexes avec des clients potentiels et les attentes à l'égard de ces derniers, la date prévue de la mise en service, des premières expéditions de minerai de fer et de la montée en puissance du projet RDPB et leur impact sur la production, les ventes et les résultats financiers; (ii) l'étude sur le projet Kami (incluant la durée de vie de la mine), l'EFD sur le projet Kami ainsi que sa date de réalisation et le potentiel du projet Kami de produire un produit de qualité RD; (iii) le partenariat avec Nippon Steel et Sojitz à l'égard du projet Kami, les contributions des partenaires au partenariat Kami, la capacité de Champion de réaliser les bénéfices des transactions envisagées par l'entente-cadre, et la capacité et les délais requis pour que les parties à l'entente-cadre financent les appels de fonds visant à faire avancer et poursuivre le développement du projet Kami, les futurs appels de fonds, le financement de ces derniers et leur impact sur les liquidités de la Société; (iv) les stratégies de gestion du capital et des rendements pour les actionnaires de la Société; (v) les initiatives de la Société en matière environnementale, sociale et de gouvernance; (vi) le changement des méthodes de production de l'industrie sidérurgique, la croissance prévue de la demande mondiale pour des produits de minerai de fer à plus haute teneur et de fer préréduit (DRI), ainsi que le déficit de marché et les primes plus élevées qui s'en suivent, et la participation de la Société à ces efforts, sa contribution aux résultats et son positionnement en lien avec ces éléments, incluant la transition de l'offre de produits de la Société (incluant la production de produits RDPB de haute qualité), son expansion géographique et l'élargissement de sa clientèle, les investissements connexes ainsi que les avantages attendus; (vii) le maintien d'activités de déblaiement accrues; (viii) la quantité des stocks de minerai accumulés, la cadence de réduction des stocks, les expéditions et les ventes des stocks de concentré de minerai de fer accumulés et leur impact sur les coûts d'exploitation et le coût des ventes; (ix) l'augmentation des expéditions de minerai de fer; (x) le plan de la Société visant à soutenir les opérations sur la durée de vie de la mine, sa stratégie de résidus miniers sécuritaires, son plan d'investissement relatif au parc à résidus, l'expansion de sa capacité d'entreposage et les programmes de travaux, les investissements et les bénéfices associés; (xi) les taux et les niveaux de production et de récupération, les caractéristiques du minerai et la performance de la Société ainsi que les stratégies et les programmes de travaux connexes visant à optimiser les opérations, incluant l'optimisation du mélange de minerais; (xii) les prix des produits de la Société (y compris les prix provisoires); (xiii) les liquidités disponibles et la flexibilité financière de la Société; et (xiv) la croissance et les opportunités de la Société en général.

Risques

Bien que Champion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : (i) les prix futurs du minerai de fer; (ii) les futurs coûts de transport; (iii) les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; (iv) la disponibilité continue de capital ou de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; (v) le moment et l'incertitude du passage de l'industrie sidérurgique aux fours à arc électrique, et l'impact sur la demande pour du matériel d'alimentation à haute teneur; (vi) des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu; (vii) des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; (viii) les résultats des études de faisabilité; (ix) les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité; (x) les délais dans les projets; (xi) les événements géopolitiques; et (xii) les effets de catastrophes et de crises de santé publique sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion, ainsi que les facteurs traités dans la section sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2025, disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com.

Rien ne garantit que l'un ou l'autre des énoncés prospectifs se révélera exact, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à des énoncés prospectifs.

Mises à jour ultérieures

Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont donnés en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans les énoncés prospectifs et sont fondés sur les avis et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en millions de dollars canadiens, à l'exception : (i) des montants dans les tableaux, qui sont indiqués en milliers de dollars canadiens; et (ii) des montants par action ou par tonne (incluant tms et tmh), qui sont indiqués en dollars canadiens ou en dollars américains, tel que spécifié. Les abréviations et les définitions suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué de presse : $ US (dollar américain), $ CA (dollar canadien), Fe (minerai de fer), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), M (million), Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom), RD (réduction directe), RDPB (réduction directe pour bouletage), EFD (étude de faisabilité définitive), projet Kami (projet Kamistiatusset), indice P62 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 62 % Fe), indice P65 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 65 % Fe), indice C3 (indice Capesize C3 de la bourse baltique), BAIIA (bénéfice avant les impôts sur le revenu et les impôts miniers, les charges financières nettes et l'amortissement), CMTI (coût de maintien tout inclus), BPA (bénéfice par action) et direction (équipe de direction de Champion). L'utilisation de « Champion » ou de la « Société » fait référence à Champion Iron Limited et/ou à l'une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas, « IFRS » fait référence aux Normes internationales d'information financière telles qu'émises par l'International Accounting Standards Board, et « MFQ » fait référence à Minerai de fer Québec inc., la filiale de la Société et l'exploitant du Lac Bloom.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par le conseil d'administration.

Les états financiers consolidés résumés non audités de la Société pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2025 (les « états financiers ») et le rapport de gestion connexe (le « rapport de gestion ») sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca), auprès de l'ASX ( www.asx.com.au ) et sur le site Web de la Société (www.championiron.com).

____________________________________ 1 Il s'agit d'une mesure financière ou d'un ratio non conforme aux IFRS, ou d'une autre mesure financière. La mesure n'est pas une mesure financière standardisée en vertu du cadre de présentation de l'information financière utilisé pour préparer les états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la section ci-dessous -- Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières, pour les définitions de ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, le cas échéant. D'autres détails sur ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ont été intégrés par renvoi et peuvent être consultés à la rubrique 21 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2025, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com. 2 Se reporter à la rubrique 7 du rapport de gestion pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2025, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

La Société a inclus certaines mesures financières et ratios non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières dans le présent communiqué de presse afin d'offrir aux investisseurs de l'information additionnelle leur permettant d'évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Ces mesures sont principalement tirées des états financiers, mais n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction est d'avis que ces mesures, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre les résultats des activités de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières ne devraient pas être considérées isolément ou comme substituts aux mesures de rendement préparées conformément aux IFRS. L'exclusion de certains éléments des mesures financières non conformes aux IFRS n'implique pas nécessairement que ces éléments ne sont pas récurrents.

La Société présente certaines de ses mesures non conformes aux IFRS et de ses autres mesures financières en dollars américains et en dollars canadiens, afin de faciliter la comparaison avec les mesures présentées par d'autres sociétés.

BAIIA et marge BAIIA

(en milliers de dollars)

T2

Exercice 2026 T1

Exercice 2026 T2

Exercice 2025









Bénéfice avant les impôts sur le revenu et les impôts miniers

104 072 24 213 31 777 Charges financières nettes (produits)

25 643 (13 256) 7 486 Amortissement

45 108 46 796 35 273 BAIIA

174 823 57 753 74 536 Produits

492 890 390 027 350 980 Marge BAIIA

35 % 15 % 21 %

Liquidités disponibles





Au 30 septembre

Au 30 juin (en milliers de dollars)

2025

2025









Trésorerie et équivalents de trésorerie

325 504

176 054 Montants disponibles en vertu des facilités de crédit

514 940

360 569 Liquidités disponibles

840 444

536 623

Coût comptant C1





T2

Exercice 2026 T1

Exercice 2026 T2

Exercice 2025









Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 850 900 3 831 800 3 265 700









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Coût des ventes

293 398 313 928 252 960 Coût comptant C1 (par tms vendue)

76,2 81,9 77,5

Coût de maintien tout inclus





T2

Exercice 2026 T1

Exercice 2026 T2

Exercice 2025









Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 850 900 3 831 800 3 265 700









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Coût des ventes

293 398 313 928 252 960 Dépenses en immobilisations de maintien

69 910 42 241 65 919 Dépenses générales et administratives

9 894 12 581 12 114



373 202 368 750 330 993 CMTI (par tms vendue)

96,9 96,2 101,4

Marge d'exploitation et marge bénéficiaire





T2

Exercice 2026 T1

Exercice 2026 T2

Exercice 2025









Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 850 900 3 831 800 3 265 700









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Produits

492 890 390 027 350 980 Prix de vente moyen réalisé net (par tms vendue)

128,0 101,8 107,5









CMTI (par tms vendue)

96,9 96,2 101,4 Marge d'exploitation (par tms vendue)

31,1 5,6 6,1 Marge bénéficiaire

24 % 6 % 6 %

Prix de vente moyen réalisé brut par tms vendue



T2

Exercice 2026 T1

Exercice 2026 T2

Exercice 2025







Concentré de minerai de fer vendu (tms) 3 850 900 3 831 800 3 265 700







(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)





Produits 492 890 390 027 350 980 Ajustements de prix provisoires (40 935) 26 552 22 947 Frais de transport maritime et autres coûts 154 436 142 687 154 425 Produits bruts 606 391 559 266 528 352







Prix de vente moyen réalisé brut (par tms vendue) 157,5 146,0 161,8

SOURCE Champion Iron Limited

Pour plus de renseignements : Michael Marcotte, CFA, Vice-président sénior au développement corporatif et aux marchés des capitaux, +1 514-316-4858, poste 1128, [email protected]