MONTRÉAL, le 27 août 2025 /CNW/ - SYDNEY, le 28 août 2025 - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce que lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l'« Assemblée »), laquelle a eu lieu en format présentiel le mercredi 27 août 2025 à 17 h 00 (heure de Montréal) / le jeudi 28 août 2025 à 7 h 00 (heure de Sydney), toutes les résolutions ont obtenu la majorité requise lors d'un vote par scrutin tel que décrit ci-dessous. Le nombre de votes exprimés contre la résolution 1 constitue une « première prise » (first strike) selon les lois australiennes.

Résolution Votes En faveur Votes Contre Votes Abstentions/Exclusions 1. Approbation du rapport de rémunération 229 416 842(62,39 %) 138 280 597(37,61 %) 47 212 711 (1) 2. Ré-élection de l'administrateur - Michael O'Keeffe 388 307 491(93,62 %) 26 442 492(6,38 %) 160 167 (2) 3. Ré-élection de l'administrateur - David Cataford 414 414 198(99,85 %) 608 666(0,15 %) 159 866 4. Ré-élection de l'administrateur - Gary Lawler 376 269 454(90,72 %) 38 477 264(9,28 %) 163 432 (2) 5. Ré-élection de l'administratrice - Michelle Cormier 371 860 251(89,66 %) 42 895 747(10,34 %) 154 152 (2) 6. Ré-élection de l'administratrice - Louise Grondin 384 105 857(92,61 %) 30 640 597(7,39 %) 163 696 7. Ré-élection de l'administratrice - Jessica McDonald 414 541 561(99,95 %) 213 173(0,05 %) 155 416 8. Ré-élection de l'administrateur - Jyothish George 414 310 679(99,89 %) 440 440(0,11 %) 159 031 9. Ré-élection de l'administrateur - Ronnie Beevor 383 468 077(92,47 %) 31 226 557(7,53 %) 215 516

Notes: (1) Représente les droits de vote détenus directement ou indirectement par des principaux dirigeants de Champion ( « PD ») (au sens du terme Key Management Personnel de la Corporations Act 2001 (Cth)) et leurs parties étroitement liées, que ce soit en tant qu'actionnaires ou fondés de pouvoir, qui ont tous été exclus du vote (sauf s'ils ont agi en tant que de fondés de pouvoir pour exprimer un vote dirigé, ainsi que les actions ordinaires de la Société qui ont fait l'objet d'une abstention ainsi que les actions ordinaires de la Société qui n'ont pas fait l'objet d'un vote. Ce nombre exclut les votes exercés par le président d'Assemblée sur la base d'une procuration non dirigée, lorsque la procuration n'indiquait pas expressément au président d'Assemblée la manière de voter sur la résolution.





(2) Représente des actions ordinaires de la Société qui ont fait l'objet d'une abstention ainsi que les actions ordinaires de la Société qui n'ont pas fait l'objet d'un vote. Ce nombre exclut les votes exercés par le président d'Assemblée sur la base d'une procuration non dirigée, lorsque la procuration n'indiquait pas expressément au président d'Assemblée la manière de voter sur la résolution.

Lors de l'Assemblée, le nombre total d'actions ordinaires de la Société représentées en personne ou par procuration était de 415 182 730, ce qui correspond à environ 77,86% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale entièrement détenue Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux usines de concentration qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable, ayant une capacité nominale combinée de 15 millions de tonnes métriques humides par année. Les deux usines de concentration produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de plus faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, Champion investit pour moderniser la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer à haute teneur et à plus faible teneur en contaminants du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport à l'indice P62. Champion expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a livré à l'échelle mondiale, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion détient le projet Kami, situé à proximité d'infrastructures disponibles et à seulement 21 kilomètres au sud-est du Lac Bloom. Le 21 juillet 2025, Champion a conclu une entente-cadre définitive avec Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation pour former un partenariat en vue de la détention conjointe et du développement potentiel du projet Kami. Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le portefeuille de propriétés Cluster II situé à moins de 60 kilomètres au sud du Lac Bloom.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par le chef de la direction de Champion Iron Limited, David Cataford.

