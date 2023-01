BEIJING, le 2 janv. 2023 /CNW/ -- Qu'il s'agisse de professionnels de la santé, de livreurs, d'hommes, de femmes, de travailleurs communautaires ou de voisins, les Chinois ordinaires font de leur mieux et prêtent main forte à d'autres personnes afin de les aider à faire face aux dernières vagues d'infections par la COVID-19 dans le pays.

Grâce à des efforts extraordinaires, la Chine a surmonté des difficultés et des défis sans précédent dans le cadre de la lutte contre la pandémie, a déclaré le président chinois Xi Jinping samedi dernier, à l'occasion de son discours du Nouvel An 2023.

CGTN : Xi Jinping salue les efforts extraordinaires des personnes ordinaires dans son discours du Nouvel An

Les fonctionnaires et le grand public, en particulier les professionnels de la santé et les travailleurs communautaires, sont courageusement restés fidèles à leur poste tout au long de la pandémie, a déclaré M. Xi.

« Cela n'a été facile pour personne », a-t-il dit en demandant à toutes les personnes de faire un effort supplémentaire pour s'en sortir.

La priorité aux personnes et à la vie

En 2022, la Chine a continué d'optimiser sa réponse à la COVID à la lumière de l'évolution de la situation. Sur la base de la mutation du virus, de la vulgarisation de la vaccination et de l'accumulation d'expérience en matière de prévention et de contrôle, la Commission nationale de la santé a déclaré en décembre que la prévention et le contrôle de l'épidémie dans le pays avaient franchi une nouvelle étape.

Passant de la prévention des infections au traitement médical, la Chine a mis en place une série de mesures visant à améliorer l'accès aux traitements médicaux et aux médicaments, à améliorer les services de santé pour les personnes âgées et d'autres groupes vulnérables, à donner accès à la vaccination et à renforcer les infrastructures de santé dans les régions rurales.

En date du 13 décembre, 70 % des personnes âgées de plus de 60 ans avaient reçu une dose de rappel des vaccins, contre moins de 53 % des personnes de ce même groupe d'âge en date du 24 mars, selon les données du Mécanisme de prévention et de contrôle conjoints de la COVID-19 du Conseil des affaires d'État.

En outre, l'assouplissement de la politique de réponse en 2022 survient après que la Chine ait répondu efficacement à cinq vagues mondiales de COVID et ait évité des infections généralisées avec la souche originale et la variante delta, qui sont relativement plus pathogènes que les autres variantes.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons toujours accordé une priorité aux personnes et à la vie », a déclaré M. Xi à l'occasion de son discours du Nouvel An.

En suivant une approche scientifique et ciblée, nous avons adapté notre réponse à la COVID à la lumière de l'évolution de la situation afin de protéger la vie et la santé de la population dans toute la mesure du possible », a-t-il ajouté.

Le nombre de cas grave et les taux de mortalité liés à la COVID-19 de la Chine font partie des plus faibles au monde. L'espérance de vie moyenne des Chinois a continué d'augmenter pendant la pandémie, passant de 77,93 ans en 2020 à 78,2 ans en 2021.

Le bout du tunnel est droit devant nous

À compter du 8 janvier, la Chine abaissera la prise en charge de la maladie de classe A à la classe B, conformément à la loi du pays sur la prévention et le traitement des maladies infectieuses, dans le cadre d'un changement majeur de ses politiques de réponse à l'épidémie. Le pays s'apprête également à annuler les mesures de quarantaine destinées aux voyageurs arrivant au pays à partir de cette même date.

À la suite de l'annonce des derniers ajustements, les recherches et les réservations de vols internationaux et d'hôtels ont grimpé en flèche dans plusieurs agences de voyages en ligne chinoises, certains chiffres atteignant des sommets inégalés depuis trois ans, ce qui indique que la vie normale reprend ses droits.

D'autres signes qui, selon les experts, augurent bien de la reprise du marché de la consommation du pays en 2023 sont la réouverture des restaurants, des centres commerciaux et des cinémas du pays, ainsi que leur fréquentation, qui est en augmentation constante.

« Tout le monde s'accroche avec beaucoup de courage, et le bout du tunnel est droit devant nous », a déclaré M. Xi dans le discours qu'il a prononcé samedi dernier pour célébrer la nouvelle année.

« Nous devons faire un effort supplémentaire pour nous en sortir, car la persévérance et la solidarité sont les bases la victoire. »

https://news.cgtn.com/news/2022-12-31/Xi-China-s-COVID-response-protects-lives-to-greatest-extent-possible-1gdrOETi4Bq/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=pzIjM-0f6M0

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]