CGTN : Xi Jinping exhorte le Jiangsu à prendre l'initiative pour faire progresser la modernisation en Chine

BEIJING, 10 juillet 2023 /CNW/ - Le président Xi Jinping a demandé à la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, de prendre l'initiative et de donner l'exemple en faisant progresser la modernisation en Chine.

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine et président de la Commission militaire centrale, a tenu ces propos lors de sa visite d'inspection au Jiangsu, qui a eu lieu de mercredi à vendredi.

Louant les forces de la solide fondation industrielle du Jiangsu, de ses riches ressources scientifiques et éducatives, de son environnement d'affaires sain et de son énorme taille sur le marché, il a exhorté la province à continuer de jouer un rôle exemplaire dans la promotion de la réforme, de l'innovation et du développement de grande qualité, ainsi qu'à contribuer aux efforts de la Chine pour favoriser un nouveau modèle de développement.

Au cours de son voyage, Xi Jinping a visité les villes de Suzhou et de Nanjing, et s'est rendu dans des endroits comme un parc industriel, des entreprises, un quartier historique et culturel et un laboratoire scientifique. Vendredi matin, Xi Jinping a également assisté à la présentation d'un rapport de travail du comité du Parti provincial et du gouvernement du Jiangsu.

Modernisation de la science et de la technologie

Xi Jinping a déclaré aux fonctionnaires que la clé de la modernisation de la Chine réside dans la modernisation de la science et de la technologie.

Des efforts doivent être faits pour renforcer le rôle principal des entreprises dans l'innovation, encourager le flux des ressources d'innovation vers les entreprises et promouvoir l'application industrielle des progrès scientifiques et technologiques, a ajouté Xi Jinping.

Il a également réclamé la mise en place d'un système de base pour soutenir l'innovation globale et accroître les investissements dans la science et la technologie par divers canaux et renforcer la protection juridique des droits de propriété intellectuelle.

Au cours de son inspection, Xi Jinping a réitéré l'importance de favoriser le développement de la science et de la technologie.

En visitant le parc industriel de Suzhou, Xi Jinping a souligné le rôle crucial des parcs de haute technologie dans la réalisation de l'autonomie et de son renforcement en sciences et en technologie. Il a appelé à un développement plus intégré des entreprises, des universités et des instituts de recherche, au cours duquel les entreprises doivent donner l'exemple.

Le président chinois a souligné l'importance de favoriser de nouvelles industries et d'accélérer les mises à niveau industrielles en tirant parti des nouvelles technologies. Il a aussi rappelé la nécessité d'élargir la coopération internationale afin de créer des parcs de haute technologie de calibre mondial ouverts et axés sur l'innovation.

Lors de l'inspection d'un laboratoire complet 6G de Purple Mountain Laboratories à Nanjing, capitale du Jiangsu, jeudi après-midi, le président chinois a déclaré que les progrès rapides de la technologie de l'information favorisent l'émergence de technologies perturbatrices à tout moment. Il a insisté sur le besoin de suivre une voie pragmatique de l'innovation.

Il a également encouragé les jeunes chercheurs de la NARI Group Corporation de Nanjing à faire des percées dans les technologies de pointe, favorisant ainsi une vie épanouissante.

Bâtir une civilisation chinoise moderne

« Construire une civilisation chinoise moderne est essentiel pour faire progresser la modernisation de la Chine », a souligné Xi Jinping lors de sa rencontre avec des représentants du parti et du gouvernement. Il a exhorté la province du Jiangsu à intensifier la promotion de secteurs comme la science et la technologie, l'éducation et la culture.

Jeudi matin, Xi Jinping a visité le quartier historique et culturel de Pingjiang, un site dont la riche histoire remonte à plus de 2 500 ans.

Il a souligné que la belle culture traditionnelle chinoise incarne des qualités comme la résilience, la patience et la persévérance, qui sont devenues partie intégrante de l'esprit national chinois.

Selon Xi Jinping, Suzhou excelle dans le mélange de tradition et de modernité, tout en favorisant l'héritage historique et culturel et en stimulant les innovations dans le domaine de la haute technologie et le développement de haute qualité.

Il a ajouté que cette approche incarne l'avenir du développement.

Assurer la subsistance de la population

Xi Jinping a également demandé d'accélérer les efforts pour établir un système de sécurité sociale bien équilibré et d'améliorer les mécanismes de promotion de l'emploi et les services publics pour stimuler l'emploi.

Il a réclamé une meilleure garantie d'emploi pour les groupes clés.

En ce qui concerne la sécurité au travail, Xi Jinping a déclaré qu'une réforme en profondeur de la sécurité est nécessaire pour réduire le nombre d'accidents graves.

Il a appelé à la vigilance face aux catastrophes causées par les inondations au moment où la Chine est sur le point d'entrer dans une période clé de contrôle des inondations. Il a également souligné les risques accrus de feux de forêt dans certaines régions.

« Divers préparatifs d'urgence doivent être effectués pour réduire au minimum les pertes de toutes sortes », a ajouté Xi Jinping.

