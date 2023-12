BEIJING, 8 décembre 2023 /CNW/ - Le 24e Sommet Chine-UE (Union européenne), la première réunion en personne de ce type entre les deux principales forces et marchés du monde après la pandémie de COVID-19, s'est tenu jeudi à Beijing, la capitale chinoise.

Au cours de ses entretiens avec Charles Michel, le président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le Président chinois Xi Jinping a souligné l'importance des relations entre la Chine et l'UE pour la stabilité et la paix mondiales dans un contexte international turbulent et a appelé les deux parties à intensifier leur coopération et à gérer leurs différences par le dialogue.

Le maintien d'une description adéquate des relations entre la Chine et l'UE

Cette année marque le 20e anniversaire du partenariat stratégique global entre la Chine et l'UE. Elle a également connu de fréquents échanges de haut niveau entre la Chine et l'UE.

En juin, Li Qiang, le premier ministre chinois, a effectué son premier voyage à l'étranger (en Allemagne et en France) après avoir pris ses fonctions. En octobre, la 12e ronde du Dialogue stratégique de haut niveau entre la Chine et l'UE s'est tenue à Beijing. Il s'agit de la dernière interaction entre les deux parties.

« La Chine et l'UE devraient maintenir la description adéquate de leur relation dans le cadre de leur partenariat stratégique global », a déclaré Xi Jinping lors de la réunion de jeudi. Il a exhorté les deux parties à miser pleinement sur le rôle directeur du Sommet Chine-UE et des cinq dialogues de haut niveau, à renforcer la communication stratégique, à accroître la compréhension et à gérer correctement les différences à travers un dialogue constructif.

« Nous ne devrions pas nous considérer comme des rivaux simplement parce que nos systèmes sont différents, réduire la coopération parce que la concurrence existe ou nous engager dans la confrontation parce qu'il y a des désaccords », a souligné le président chinois.

Faisant écho à Xi Jinping, Charles Michel et Ursula von der Leyen ont signalé que l'UE ne veut pas se dissocier de la Chine. Elle recherche une relation à long terme, stable, prévisible et durable avec la Chine et espère que le Sommet Chine-UE contribuera à redynamiser les relations entre les deux parties.

Établi en 1998 en tant que mécanisme de réunion annuelle, le Sommet Chine-UE est consacré au renforcement du dialogue et de la coopération entre les deux parties dans des domaines tels que la politique, l'économie, la culture et la société. Le sommet précédent a eu lieu en avril l'an dernier par vidéoconférence.

Lors du sommet de cette année, les deux parties ont également promis de renforcer la communication et la coordination dans les forums multilatéraux, y compris les Nations Unies et le G20, de soutenir le multilatéralisme et de promouvoir le règlement politique des points chauds internationaux et régionaux.

La modernisation de la Chine, une occasion pour l'UE

« Alors que la Chine poursuit un développement de haute qualité et une ouverture de haut niveau, elle considère l'UE comme un partenaire clé pour la coopération économique et commerciale, un partenaire privilégié pour la coopération scientifique et technologique, et un partenaire fiable pour la coopération dans les chaînes industrielles et d'approvisionnement », a déclaré Xi Jinping aux deux dirigeants de l'UE.

La Chine et l'UE restent l'une pour l'autre le deuxième partenaire commercial en importance. Les données officielles montrent que les échanges bilatéraux se sont chiffrés à 847,3 milliards de dollars en 2022, soit une moyenne de plus de 1,6 million de dollars par minute.

Cette année marque également le 10e anniversaire de la Belt and Road Initiative (BRI) proposée par la Chine. Au cours de la réunion, Xi Jinping a exprimé la volonté de la Chine de renforcer la coopération dans le cadre de la BRI, notamment en créant des synergies entre la BRI et la stratégie « Global Gateway » de l'UE.

Selon la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine, le service express de transport ferroviaire Chine-Europe, l'un des projets phares de la BRI, a desservi 217 villes dans 25 pays européens, avec quelque 81 000 trajets de trains de marchandises entre la Chine et l'Europe jusqu'à la fin du mois de novembre.

L'UE considère que la croissance soutenue et à long terme de l'économie chinoise est dans l'intérêt de l'Europe, ont déclaré Charles Michel et Ursula von der Leyen, qui espéraient que les deux parties renforceraient le dialogue et la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'écologie et du numérique, et assureraient la stabilité et la sécurité des chaînes d'approvisionnement et industrielles.

« La modernisation de la Chine et l'intégration européenne sont des choix stratégiques que la Chine et l'Europe ont faits, respectivement, en pensant à l'avenir », a déclaré Xi Jinping.

Les deux parties devraient se respecter et se soutenir mutuellement et tirer parti de la complémentarité de leurs stratégies de développement pour un progrès commun, a-t-il ajouté.

