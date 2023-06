BEIJING, 20 juin 2023 /CNW/ -- Le président chinois Xi Jinping a rencontré le secrétaire d'État américain Antony Blinken au Grand Hall du Peuple à Beijing lundi, deuxième et dernier jour de la visite du haut diplomate américain en Chine.

Au cours de la réunion, Xi Jinping a insisté sur les mesures à prendre pour stabiliser et améliorer les relations entre la Chine et les États-Unis, et a souligné que la question de savoir si les deux pays peuvent trouver la bonne façon de s'entendre a une incidence sur l'avenir et le destin de l'humanité.

CGTN : Xi Jinping demande des mesures pour stabiliser et améliorer les relations entre la Chine et les États-Unis

« La planète Terre est assez grande pour accueillir le développement et la prospérité de la Chine et des États-Unis », a-t-il dit.

Les Chinois, comme les Américains, sont des gens « dignes, confiants et autonomes », et ces deux peuples ont le droit de mener une vie meilleure, a souligné Xi Jinping.

Les intérêts communs des deux pays doivent être valorisés, et leur réussite respective est une opportunité pour l'autre, et non une menace, a-t-il indiqué.

« Le monde a besoin de liens stables entre la Chine et les États-Unis »

Notant que la communauté internationale est préoccupée par l'état actuel des relations, Xi Jinping a déclaré qu'il ne veut pas voir de conflit ou de confrontation entre la Chine et les États-Unis ni choisir son camp.

« Les deux pays devraient agir avec un sens des responsabilités à l'égard de l'histoire, du peuple et du monde, et gérer correctement les relations entre la Chine et les États-Unis », a insisté le chef chinois.

« De cette façon, ils peuvent contribuer à la paix et au développement dans le monde, et contribuer à rendre le monde, qui est en train de changer et de s'agiter, plus stable, sûr et constructif », a-t-il ajouté.

Antony Blinken a exprimé que le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré que les États-Unis et la Chine ont l'obligation de gérer leurs relations de façon responsable, ce qui est dans l'intérêt des deux pays et du monde.

Traduire la compréhension commune de Bali en actions

Lorsque Xi Jinping et Joe Biden ont tenu leurs premiers pourparlers en personne en tant que chefs d'État en marge d'un Sommet du Groupe des 20 (G20) sur l'île indonésienne de Bali en novembre dernier, les deux parties ont convenu de prendre des mesures pour ramener les relations entre la Chine et les États-Unis sur la voie d'un développement stable.

Au cours de la réunion de lundi avec Antony Blinken, le président chinois a réitéré que les deux pays doivent demeurer déterminés à respecter les ententes communes que lui et Joe Biden avaient conclues à Bali, et traduire les déclarations positives en mesures visant à stabiliser et à améliorer les relations entre la Chine et les États-Unis.

Il a noté que la concurrence entre grands pays ne représente pas la tendance de l'époque, et encore moins peut-elle résoudre les problèmes propres aux États-Unis ou les défis auxquels le monde est confronté.

« La Chine respecte les intérêts des États-Unis et ne cherche pas à contester ou à remplacer les États-Unis, a déclaré Xi Jinping. De la même manière, les États-Unis doivent respecter la Chine et ne pas nuire aux droits et aux intérêts légitimes de la Chine. »

La Chine espère toujours voir une relation solide et stable entre la Chine et les États-Unis et croit que les deux grands pays peuvent surmonter diverses difficultés et trouver la bonne façon de s'entendre sur le respect mutuel, la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant, a-t-il ajouté.

Antony Blinken a déclaré que les États-Unis étaient déterminés à revenir à l'ordre du jour établi par les deux présidents à Bali.

Les États-Unis maintiennent les engagements pris par Joe Biden, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à déclencher une nouvelle guerre froide, qu'ils ne cherchent pas à changer le système chinois, que leurs alliances ne visent pas la Chine, qu'ils n'appuient pas « l'indépendance de Taïwan » et qu'ils ne cherchent pas à entrer en conflit avec la Chine, a réitéré Antony Blinken.

Il a ajouté que les États-Unis se réjouissent à la perspective d'un engagement de haut niveau avec la Chine, de maintenir des voies de communication ouvertes, de gérer les différences de façon responsable et de poursuivre le dialogue, les échanges et la coopération.

Wang Yiwei, directeur de l'Institut des affaires internationales à l'Université Renmin de Chine, a déclaré lundi à CGTN que c'était une étape importante pour la Chine et les États-Unis de stabiliser leurs relations, car les deux parties ont convenu de reprendre les échanges commerciaux et entre les peuples à la normale après la visite d'Antony Blinken.

La réunion de lundi était la première fois qu'un secrétaire d'État américain rencontrait le président chinois depuis 2018. Antony Blinken est le plus haut fonctionnaire des États-Unis à visiter la Chine depuis que Joe Biden est entré en fonction début 2021.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-19/Xi-Jinping-urges-actions-to-stabilize-and-improve-China-U-S-relations-1kLNJcMwSwE/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=IklA-GUFeqY

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]