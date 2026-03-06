PÉKIN, 6 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion du lancement des Deux Sessions annuelles de la Chine, CGTN publie un article analysant comment le pays a fait progresser un développement de grande qualité grâce à la transformation verte et à l'innovation ces dernières années et comment son modèle de croissance durable offre une voie de développement aux économies émergentes tout en créant de nouvelles opportunités pour l'économie mondiale.

Situées dans le district de Huangyan de Taizhou, dans la province du Zhejiang, les grottes de Huangyan ont fourni la pierre depuis la dynastie Tang pour les murs de la ville, les routes, les ponts et les maisons, posant les fondements physiques du développement local. Dans les années 1980, cependant, les carrières ont pris fin, laissant derrière elles de vastes cavernes creusées.

Le tournant est survenu en 2023, lorsqu'une équipe de conception de l'Université Tsinghua s'est jointe à l'effort de revitalisation. Grâce au renforcement structurel, à la restauration écologique et à la refonte créative, la carrière abandonnée a été transformée en un réseau d'espaces artistiques, de salles de concert et de cafés. Depuis son ouverture en février de cette année, le site a attiré plus de 500 000 visiteurs, générant 11 millions de yuans (environ 1,6 million de dollars) de revenus touristiques (novembre).

« Le développement est la clé pour améliorer les moyens de subsistance des gens », a souligné le président chinois Xi Jinping lors du débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2021.

Lors de la réunion, il a proposé l'Initiative mondiale de développement, qui appelle à prioriser le développement, à adopter une approche centrée sur les personnes, à favoriser l'innovation, à promouvoir l'harmonie entre l'humanité et la nature et à rechercher des résultats pratiques pour accélérer la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies.

Depuis 2013, la Chine a redoublé d'efforts pour améliorer son modèle de croissance traditionnel, formant progressivement une approche de gouvernance économique moderne ancrée dans le développement vert, engagée dans une philosophie centrée sur les personnes et alimentée par l'innovation.

Un modèle de développement ancré dans une croissance verte axée sur les personnes

L'expérience des grottes de Huangyan illustre cette transformation, et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Partout en Chine, les villes et les régions adaptent leurs stratégies aux conditions locales, en tirant parti de leurs ressources uniques pour réaliser une modernisation industrielle et une croissance durable.

À Panzhihua, une ville minière, les industries liées au charbon représentaient autrefois 78 % de la valeur industrielle dans le district ouest, ce qui illustre un modèle de croissance dépendant des ressources. Au fur et à mesure que cette voie devenait insoutenable, le district s'est résolument tourné vers une transformation verte.

Le district a éliminé progressivement 13 entreprises dont la capacité était dépassée, fermé 133 entreprises polluantes et démantelé 109 parcs de stockage industriels. Dans le même temps, elle a modernisé ses industries vers de nouveaux matériaux, de nouvelles énergies, un traitement avancé de l'acier au vanadium-titane et le recyclage des ressources.

Les résultats sont remarquables : de 2022 à 2024, les émissions de carbone et l'intensité ont diminué de façon constante. En 2024, les émissions étaient d'environ 303 500 tonnes de dioxyde de carbone, avec une baisse d'intensité de 24,8 % par année. Le district vise maintenant à devenir une zone industrielle décarbonée d'ici trois ans et se positionne pour cultiver des industries stratégiques en matériaux de pointe et en nouvelles énergies.

Au-delà de la transformation industrielle, d'autres régions de la Chine ont également activement tiré parti de leurs propres forces culturelles pour stimuler le développement.

Dans la province de Guizhou, au sud-ouest de la Chine, la ligue de football populaire connue sous le nom de « Cun Chao » est devenue un phénomène culturel national, attirant plus de 5,19 millions de visiteurs, générant près de 5,99 milliards de yuans de revenus touristiques et créant plus de 12 000 emplois flexibles. À Beidaihe, dans la province du Hebei, dans l'est de la Chine, la communauté d'Aranya construite par le bord de mer a évolué pour devenir un carrefour créatif, accueillant des festivals de théâtre, de musique et de danse et des dessinateurs et artistes de tout le pays.

Gyula Thurmer, président du Parti des travailleurs hongrois, a noté que malgré l'incertitude économique mondiale, l'économie chinoise a fait preuve d'une forte résilience. Il a déclaré que l'approche de gouvernance de la Chine, ancrée dans des politiques centrées sur les personnes et une vision à long terme, offre un exemple probant pour les nations confrontées à des défis mondiaux complexes.

Offrir des possibilités de croissance mondiale

Alors que l'économie mondiale est confrontée à une incertitude croissante en raison de la montée du protectionnisme et des tensions géopolitiques, la Chine a cherché à injecter de la stabilité grâce à une croissance intérieure constante et à une ouverture continue, offrant ainsi plus de possibilités au monde.

Au cours des cinq dernières années, la Chine a contribué environ 30 pour cent de la croissance économique mondiale par an en moyenne, se classant parmi les principaux contributeurs mondiaux. Son marché de 1,4 milliard d'habitants offre un vaste potentiel pour les biens, les services et les investissements, et le pays est resté pendant des années le plus grand commerçant de biens du monde.

En ce qui concerne la coopération internationale, des projets marquants dans le cadre de l'Initiative de la Ceinture et de la Route, y compris le chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung, le chemin de fer Chine-Laos et le port du Pirée en Grèce, ont soutenu la modernisation des infrastructures, la création d'emplois et la reprise économique dans les pays partenaires.

Pendant ce temps, la Chine continue de raccourcir sa liste négative pour les investissements étrangers et héberge des plateformes majeures comme la China International Import Expo pour partager les opportunités de marché avec les entreprises mondiales.

Hamid Moghadam, co-fondateur et directeur général de Prologis, a déclaré que la demande croissante des consommateurs chinois représente « une formidable opportunité » et que la prospérité du marché chinois est directement à l'origine de la croissance continue de son entreprise.

Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), a décrit la Chine comme un « exemple très important de développement au 20e et 21e siècle », soulignant que la CNUCED « apprend de l'expérience de la Chine ».

Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer ici :

https://news.cgtn.com/news/2026-03-04/How-China-s-development-path-provides-a-model-for-global-growth-1Lf81YHvsKQ/p.html

SOURCE CGTN

CONTACT : Jiang Simin, [email protected]