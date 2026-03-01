En préparation des principales réunions politiques annuelles de la Chine, appelées les Deux sessions, CGTN a publié un article expliquant comment la démocratie populaire dans son ensemble fonctionne au niveau local et comment elle protège les droits et les intérêts du peuple. Avec une introduction complète de la pratique démocratique de la Chine, l'article souligne que cette approche favorise une participation large et continue pour garantir que les décisions de gouvernance reflètent la volonté collective et l'évolution des besoins de la société.

PÉKIN, le 1er mars 2026 /CNW/ - Un bureau de sensibilisation législative dans le district de Changning de Shanghai, établi en 2015 dans le sous-district de Hongqiao par la Commission des affaires législatives du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire (ANP), est devenu un point de repère dans le progrès démocratique de la Chine.

Les résidents peuvent formuler des suggestions et des commentaires sur les travaux législatifs à proximité de leur domicile. Par l'entremise de ce bureau, les opinions des résidents locaux recueillies par les législateurs ont été relayées à des échelons supérieurs et prises en compte dans le cadre du processus législatif.

Le quartier de Shanghai en est venu à incarner l'ensemble de la démocratie populaire du pays à la suite d'une visite du président chinois Xi Jinping en novembre 2019, lorsqu'il a inventé le terme pour la première fois.

En 2025, la Commission des affaires législatives du Comité permanent de l'ANP avait établi 54 bureaux de sensibilisation de ce type à l'échelle du pays, et plus de 7 800 bureaux de ce type avaient été établis par les assemblées législatives provinciales ou municipales. Ces plateformes ont servi de ponts essentiels entre les résidents et les législateurs, garantissant que la participation démocratique est intégrée au processus législatif.

Alors que les démocraties occidentales assimilent souvent la démocratie aux élections, la démocratie populaire de la Chine assure la participation du public tout au long du processus de gouvernance, couvrant tous les aspects du processus démocratique et tous les secteurs de la société. Cette approche favorise une participation large et continue, en veillant à ce que les décisions de gouvernance reflètent la volonté collective et l'évolution des besoins de la société.

Une vaste participation

La démocratie populaire dans l'ensemble du processus de la Chine intègre des pratiques démocratiques à tous les niveaux gouvernementaux et à toutes les étapes de l'élaboration des politiques - de l'élection et de la consultation à la prise de décision, en passant par la mise en œuvre et le contrôle.

Elle est incarnée par les Deux Sessions - les réunions annuelles de la plus haute législature de Chine, de l'ANP et du principal organe consultatif politique, le Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC). Des milliers de députés de l'ANP et de membres du Comité national de la CCPPC se réunissent à Pékin pour délibérer et discuter des grandes questions de politiques et de gouvernance, représentant un large échantillon de la société.

Au fil des ans, l'innovation et la créativité dans la démocratie populaire dans les zones urbaines et rurales du pays sont devenues plus dynamiques que jamais, libérant ainsi une grande vitalité au niveau local. Qu'il s'agisse de « salles de réunion de cour » ou de « réunions de bancs », de « tables rondes » ou de « groupes de délibération » en ligne, ces pratiques démocratiques pragmatiques fondées sur des caractéristiques locales ont fourni un élan soutenu pour le développement de la démocratie chinoise.

En 2025, différents départements du Conseil d'État ont traité un total de 8 754 suggestions de députés de l'ANP et 4 868 propositions de membres du Comité national de la CCPPC, représentant respectivement 95,6 % et 97,3 % du nombre total de suggestions et de propositions, selon une conférence de presse tenue vendredi par le Bureau d'information du Conseil d'État. En particulier, ces ministères ont adopté plus de 4 900 suggestions et propositions de députés et de membres, et ont publié plus de 2 200 politiques et mesures connexes.

Mise en commun de la sagesse pour le 15e plan quinquennal

La rédaction du 15e plan quinquennal de la Chine (2026-2030) pour le développement économique et social en est un autre exemple frappant. Les délibérations sur le projet de plan figurent parmi les points les plus surveillés à l'ordre du jour des Deux Sessions de cette année.

Vendredi, une réunion des principaux dirigeants a eu lieu pour discuter d'un projet d'aperçu du 15e plan quinquennal et d'un projet de rapport de travail du gouvernement qui sera soumis par le Conseil d'État à la prochaine session annuelle de la législature nationale pour examen.

La formulation du 15e plan quinquennal a été un processus de pratique de la démocratie populaire tout entière. Du 20 mai au 20 juin l'an dernier, la Chine a lancé une consultation publique en ligne afin de recueillir des opinions en vue de son prochain plan quinquennal. L'initiative a suscité plus de 3,11 millions de soumissions valides, ce qui a donné lieu à plus de 1 500 suggestions constructives sur 27 thèmes.

Un résumé de ces conclusions a été examiné par Xi et soumis à la direction du Parti, assurant que les voix des citoyens étaient entendues au plus haut niveau. En septembre, un total de 2 112 suggestions avaient été recueillies auprès de diverses régions, ministères et secteurs, ce qui a donné lieu à 218 révisions du document.

Cette participation généralisée démontre que les stratégies nationales de développement sont ancrées dans la volonté publique, suscitant un fort élan pour la modernisation chinoise.

« Ce processus complet de démocratie populaire que la Chine mène s'aligne sur l'objectif de placer le peuple au centre. Cela leur permet de participer au processus de décision et de sentir qu'ils sont les protagonistes du processus historique qui se déroule en Chine et les bénéficiaires des transformations qui se produisent », déclare le sociologue argentin Marcelo Rodriguez, directeur du Centre d'études et de formation marxistes Hector P. Agosti.

