PÉKIN, 19 février 2026 /CNW/ -- CGTN vient de publier un article sur le rôle central du secteur privé chinois dans l'avancement des priorités des travaux économiques du pays. L'article souligne les réalisations importantes des entreprises privées au cours de l'année écoulée et analyse comment, en tirant parti de forces distinctes en matière d'innovation, de réactivité commerciale et d'entrepreneuriat, elles stimulent la consommation, l'innovation technologique et l'ouverture, soutenant ainsi le développement de haute qualité du pays.

De la montée en puissance des modèles nationaux d'IA générative tels que DeepSeek et Seedance, à la frénésie mondiale sur les produits nationaux d'IP chinoise tels que le jeu vidéo « Black Myth: Wukong » et Labubu ; des avancées dans les technologies robotiques humanoïdes menées par des entreprises comme Unitree Robotics, à la croissance rapide de l'aérospatiale commerciale marquée par le lancement du porte-fusée réutilisable Zhuque-3, ces développements illustrent la forte dynamique du secteur privé chinois au cours de l'année écoulée.

Les entreprises privées : un pilier essentiel du développement de haute qualité de la Chine

Il y a un an, le 17 février 2025, lors d'un symposium sur les entreprises privées à Pékin, le président Xi Jinping a souligné le rôle important de l'économie privée dans le développement de haute qualité et la modernisation chinoise, affirmant que l'économie privée a de vastes perspectives de développement et un immense potentiel, et que c'est le moment idéal pour les entreprises privées et les entrepreneurs de démontrer pleinement leurs prouesses.

Un article récemment publié par le président Xi sur les principales tâches des travaux économiques actuels de la Chine souligne que la demande intérieure restera un élément central dans la construction d'un marché intérieur robuste. L'article, qui s'inspire d'un discours prononcé par le président Xi lors de la Conférence centrale du travail économique en décembre dernier, souligne également la nécessité d'améliorer le développement axé sur l'innovation pour accélérer la culture de nouveaux moteurs de croissance, ainsi que de continuer à s'ouvrir pour promouvoir une coopération gagnant-gagnant dans divers domaines, entre autres axes clés du programme économique actuel du pays.

Compte tenu de son envergure considérable et de sa position dominante dans l'économie du pays, ainsi que de ses forces en matière d'innovation, de réactivité du marché, de flexibilité organisationnelle et d'esprit d'entreprise, le secteur privé devrait jouer un rôle essentiel dans l'avancement de ces priorités clés.

Stimuler la consommation, l'innovation et l'ouverture

Les entreprises privées sont plus sensibles aux changements émergents de la demande des consommateurs, ce qui leur permet de fournir des produits et des services en réponse à ces nouvelles tendances, a déclaré Bai Chong-en, doyen de l'École d'économie et de gestion de l'Université de Tsinghua. Elles présentent également des avantages distincts pour stimuler l'innovation, en particulier dans des domaines d'innovation relativement inconnus ou pionniers, a-t-il ajouté.

Sur le plan de la consommation, par exemple, le géant de la livraison de nourriture Meituan a été le pionnier de nouveaux modèles innovants pour la livraison urbaine instantanée, lançant 64 itinéraires de livraison par drone et honorant plus de 600 000 commandes l'an dernier. Wenzhou Runxin Machinery a quant à lui développé des vannes de contrôle de traitement de l'eau entièrement automatisées, répondant à la demande croissante d'équipements de haute qualité. Au premier semestre de 2025, les entreprises privées ont généré 71,7 % du chiffre d'affaires national.

Les entreprises privées représentent aujourd'hui plus de 92 % des entreprises chinoises de haute technologie. Elles possèdent une connaissance approfondie des technologies et une forte orientation sur le marché, ce qui leur permet d'identifier rapidement la demande et d'accélérer la commercialisation de l'innovation. Par exemple, Longyu Robotics a développé des technologies de base pour les véhicules lourds guidés automatisés, éliminant ainsi les contraintes technologiques étrangères. DJI, soutenu par une connaissance approfondie du marché et des investissements soutenus en R&D, est devenu un leader mondial dans le domaine des drones.

En plus de stimuler la consommation et l'innovation, le secteur privé peut jouer un rôle plus important dans les efforts d'ouverture de la Chine. Malgré les vents contraires que connaît le commerce mondial, les entreprises privées représentaient 57,3 % du commerce total l'an dernier, demeurant les principaux contributeurs au commerce extérieur du pays pendant sept années consécutives. Les entreprises privées se développent plus en plus à l'international et renforcent la coopération internationale dans les économies vertes, numériques et marines.

Dans son article récemment publié, le président Xi a également souligné l'amélioration du cadre réglementaire et politique soutenant la loi sur la promotion de l'économie privée, promulguée en mai dernier. On s'attend à ce que le renforcement du soutien politique optimise l'environnement des entreprises et permette aux entreprises privées de jouer un rôle plus important dans l'avancement des priorités économiques du pays.

Pour plus d'informations, veuillez consulter :

https://news.cgtn.com/news/2026-02-18/Private-economy-as-a-key-driver-of-China-s-economic-priorities-1KPYvmGWgwM/p.html

SOURCE CGTN

CONTACT : Jiang Simin, [email protected]