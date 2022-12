BEIJING, le 28 déc. 2022 /CNW/ - La Chine a fait des efforts pour assurer les fournitures médicales nécessaires à la prévention et au contrôle de la COVID-19 après avoir relâché ses mesures épidémiques au début du mois de décembre, ce qui a été suivi d'une augmentation des infections et d'une hausse de la demande de médicaments.

L'Administration nationale des produits médicaux du pays a exhorté les autorités de réglementation médicale à tous les niveaux à adopter diverses mesures renforcées, telles que l'envoi de personnel dans les usines pour des inspections et le renforcement des inspections d'échantillonnage de la qualité, afin de sauvegarder les fournitures médicales nécessaires, telles que les médicaments thérapeutiques, les réactifs de test, les vaccins, les masques médicaux et les combinaisons de protection.

Les entreprises pharmaceutiques se sont également efforcées de répondre aux besoins en matière d'approvisionnement.

La province de Shandong, dans l'est de la Chine, est la plus grande base de production de matières premières pour les médicaments analgésiques antipyrétiques du pays. De nombreuses entreprises de la province se concentrent sur les marchés d'exportation, mais elles ont rapidement adapté leurs canaux de distribution et augmenté leur capacité de production afin de garantir l'approvisionnement national.

Les gouvernements locaux ont également aidé les entreprises à avoir accès aux matières premières et au transport pour assurer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement industrielle des produits clés. Les matières premières et les préparations ont été produites à pleine capacité, a déclaré Zhang Haibo, directeur du département de l'industrie et des technologies de l'information de la province du Shandong, à China Media Group.

M. Zhang a indiqué que la coordination entre les entreprises de production, les organismes médicaux et la circulation commerciale, entre autres, seraient assurés et que la livraison des médicaments visant à améliorer l'accessibilité des médicaments pour la population serait organisée.

Les entreprises pharmaceutiques du pays ont également adopté des mesures, telles que des transformations technologiques et de nouvelles lignes de production, afin d'accroître leur capacité de production et de répondre à la demande du marché.

Tan Guanghua, chef de la direction du département des affaires pharmaceutiques de Guangzhou chez Xiangxue Pharmaceutical Co., LTD., entreprise située dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, a déclaré que l'entreprise avait lancé deux nouvelles lignes de production afin de produire des médicaments brevetés chinois et augmenter la capacité de production quotidienne d'environ 50 %.

En ce qui concerne les réactifs de détection des antigènes, Zhou Jian, chef de la direction adjoint du département de l'industrie des produits de consommation au ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, a déclaré lors d'une conférence de presse le 14 décembre que les 42 fabricants avaient été inscrits sur une liste blanche du gouvernement et qu'ils ont été invités à se procurer et à stocker des matériaux clés pour garantir un approvisionnement suffisant en réactifs.

M. Zhou a déclaré que le vaccin du pays pourrait également répondre aux besoins actuels en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie, étant donné que la Chine a construit la plus grande ligne de production du vaccin contre la COVID-19, avec une capacité annuelle de plus de 7 milliards de doses et une production de plus de 5,5 milliards de doses.

En réponse à la demande croissante de masques N95, le pays a amélioré sa production, selon M. Zhou.

Services médicaux fournis par les hôpitaux et les cliniques

De nombreuses cliniques de lutte contre la fièvre de fortune ont été mises en place dans les villes des provinces du Jiangsu et du Zhejiang, dans l'est de la Chine, dans la province centrale du Henan et dans la province méridionale du Guangdong, afin de fournir un traitement rapide aux personnes présentant les symptômes de la COVID-19.

Les médecins de ces cliniques de fortune prendront en charge le diagnostique les patients et prescrivront des médicaments, ce qui est pratique pour les habitants ayant un besoin urgent de services médicaux.

Dans la province de Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, certaines cliniques communautaires ont ouvert des services de consultation en ligne qui facilitent la prescription et la livraison des médicaments. Certains établissements médicaux ont mis en place des mécanismes de traitement spécial pour les groupes vulnérables comme les personnes âgées, les femmes enceintes et les nourrissons.

Shanghai a élargi la capacité des cliniques de traitement de la fièvre dans les centres de services de santé communautaires, les centres de succursales et les cliniques villageoises à recevoir le nombre croissant de patients.

La Chine a un système à trois niveaux pour classer les hôpitaux, entre des hôpitaux primaires, secondaires et tertiaires. Les hôpitaux primaires et secondaires reçoivent habituellement des patients de certaines collectivités et de certains districts. À Shanghai, ces deux niveaux d'hôpitaux ont jusqu'à présent répondu à 60 % de l'ensemble des besoins de traitement.

Les hôpitaux tertiaires, qui disposent du plus grand nombre de lits fournissent des services médicaux complets, sont en tête de liste. De nombreux hôpitaux tertiaires de Shanghai ont augmenté la capacité de leurs unités de soins intensifs et accru leurs stocks de médicaments.

La municipalité de Bejing a exhorté ses hôpitaux tertiaires à jouer un rôle dans le traitement médical, à donner toute leur place aux équipes d'experts et à fournir un traitement spécifique aux patients gravement malades qui sont touchés par le nouveau coronavirus en fonction de leur cas, et à tout mettre en œuvre pour augmenter le taux de guérison et réduire le taux de mortalité, selon un porte-parole lors d'une conférence de presse tenue samedi à Bejing.

