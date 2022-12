BEIJING, 9 décembre 2022 /CNW/ - Le président chinois Xi Jinping participera au premier sommet Chine-États arabes et au sommet Chine-Conseil de coopération du Golfe à Riyad, en Arabie saoudite. Il fera également une visite d'État dans le pays du 7 au 10 décembre sur invitation du roi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Dans un rapport publié début décembre, le ministère des Affaires étrangères de la Chine a décrit le sommet comme un événement marquant. Les dirigeants des deux parties profiteront de l'occasion pour planifier leur coopération future et insister sur l'amélioration des relations bilatérales et consolider leur consensus sur la gouvernance mondiale, le développement, la sécurité et d'autres questions cruciales.

Le rapport intitulé « China-Arab Cooperation in the New Era » met l'accent sur la croissance rapide des relations commerciales bilatérales et les échanges entre les peuples, ainsi que sur le soutien mutuel et un engagement commun à l'égard des questions fondamentales.

La Chine demeure le principal partenaire commercial des pays arabes. En 2021, le volume des échanges bilatéraux a atteint les 330 milliards de dollars environ, soit une augmentation de 37 % par rapport à l'année précédente.

« La Chine est disposée à promouvoir conjointement une coopération de grande qualité avec les États arabes dans le cadre de la Belt and Road Initiative (BRI) », a déclaré le président chinois Xi Jinping dans une lettre de félicitations envoyée lors de la 5e Exposition Chine-États arabes l'année dernière.

Tout en notant que l'amitié traditionnelle entre les peuples de Chine et des États arabes s'est renforcée au fil du temps, le président chinois a ajouté que la Chine et les États arabes ont continué de renforcer leur coordination stratégique et la synergie de leurs actions au cours des dernières années. En outre, la construction conjointe de la BRI a donné d'excellents résultats.

Une coopération gagnant-gagnant

Coorganisé par le China Media Group (CMG) et le ministère des Médias d'Arabie saoudite, le Forum 2022 de coopération entre les médias arabes et chinois s'est tenu lundi à Riyad, en Arabie saoudite.

Plus de 150 invités, dont des représentants gouvernementaux, des représentants d'organisations médiatiques et des universitaires provenant de Chine et de 22 pays arabes, ont participé au forum.

Au fil des ans, la Chine a élargi sa coopération avec les pays arabes afin de développer des énergies renouvelables comme l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Ensemble, ils ont mis sur pied le centre de formation sino-arabe pour l'énergie propre et le laboratoire sino-égyptien sur les énergies renouvelables, et ont mis en œuvre des projets de coopération comme la centrale solaire Al Kharsaah de 800 mégawatts au Qatar et celle de Benban de 186 mégawatts en Égypte.

À ce jour, la Chine a signé des accords de coopération entourant la BRI avec 20 États arabes, ainsi qu'avec la Ligue arabe. Les deux parties ont réalisé plus de 200 projets de coopération à grande échelle dont profitent près de 2 milliards de personnes dans bon nombre de domaines comme l'énergie, les infrastructures et plusieurs autres.

« Tout bien considéré, l'entrée de la coopération sino-arabe dans une nouvelle ère servira de guide à des communautés entières pour qu'elles aussi connaissent un avenir rempli de progrès à plusieurs facettes », a écrit Hannan Hussain, ancien chercheur assistant au Islamabad Policy Research Institute, dans un article d'opinion pour CGTN.

