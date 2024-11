BEIJING, 18 novembre 2024 /CNW/ - Au fil des décennies, la région de l'Asie-Pacifique a été un moteur essentiel de la croissance économique mondiale. En octobre, le Fonds monétaire international a prédit que la région contribuerait à hauteur d'environ 60 % à la croissance économique mondiale en 2024.

Parallèlement, la coopération Asie-Pacifique est confrontée à des défis comme la montée des tendances de la géopolitique, de l'unilatéralisme et du protectionnisme. À cet égard, le président chinois Xi Jinping a appelé samedi les dirigeants des membres de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à assumer de plus grandes responsabilités.

« Nous devons agir en solidarité et en coopération pour relever les défis, concrétiser pleinement la vision de Putrajaya 2040, bâtir une communauté Asie-Pacifique avec un avenir commun et commencer une nouvelle ère de développement en Asie-Pacifique, a déclaré M. Xi lors de sa participation à la 31e réunion des dirigeants économiques de l'APEC à Lima, la capitale du Pérou.

Proposition de la Chine

Pour approfondir la coopération Asie-Pacifique, le président chinois a fait trois propositions samedi.

Premièrement, Xi Jinping a souligné la nécessité de construire un paradigme ouvert et interconnecté pour la coopération Asie-Pacifique, appelant à rester engagé en faveur du multilatéralisme et d'une économie ouverte.

La Chine a déployé de grands efforts pour ouvrir l'économie de l'Asie-Pacifique. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, la Chine est le plus important partenaire commercial de 13 économies de l'APEC, a activement fait progresser la mise en place de la zone de libre-échange entre la Chine et l'ANASE, a favorisé la mise en œuvre éclairée du Partenariat économique régional global (RCEP), et a présenté une demande pour adhérer à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et à l'Accord de partenariat sur l'économie numérique.

Deuxièmement, Xi Jinping a insisté sur la nécessité de faire de l'innovation verte un catalyseur pour l'Asie-Pacifique, affirmant que les économies de l'APEC devraient faire progresser la transformation et le développement numériques et écologiques coordonnés afin de créer un nouvel élan et de nouveaux moteurs pour le développement de l'Asie-Pacifique.

La Chine développe de nouvelles forces productives de qualité à la lumière des conditions réelles et approfondit la coopération avec les parties intéressées sur l'innovation verte. M. Xi a annoncé samedi que la Chine lancera une initiative mondiale de coopération transfrontalière en matière de flux de données.

La Chine a mis de l'avant des initiatives de coopération entre les économies membres de l'APEC dans les domaines de l'agriculture verte, du développement durable des villes, de la transition vers une énergie verte et à faibles émissions de carbone, ainsi que du contrôle et de la prévention de la pollution marine.

Le président chinois a également exhorté à déployer des efforts visant à maintenir une vision universellement bénéfique et inclusive pour le développement de l'Asie-Pacifique. Les données dévoilées par le ministère chinois des Affaires étrangères montrent que la Chine contribue à 64,2 % de la croissance économique de la région, à 37,6 % de la croissance du commerce des biens et à 44,6 % de la croissance du commerce des services.

M. Xi a déclaré aux dirigeants de l'APEC que la Chine fera progresser les initiatives par l'entremise de la plateforme de l'APEC visant à accroître le revenu des résidents et à promouvoir le développement de grappes industrielles de petites et moyennes entreprises, dans le but de favoriser le développement universel et inclusif des économies de l'Asie-Pacifique.

Engagements de la Chine

La Chine accueillera la réunion des dirigeants économiques de l'APEC en 2026, a annoncé M. Xi samedi, affirmant que la Chine invite toutes les parties à continuer de suivre le « train express » de son développement et à croître avec l'économie chinoise.

Le président chinois a réitéré les engagements de la Chine en matière de réforme et d'ouverture. « La réforme et l'ouverture sont un processus historique dans le cadre duquel la Chine et le monde réalisent ensemble le développement et le progrès », a-t-il déclaré.

Le 20e Comité central du Parti communiste chinois, lors de sa troisième séance plénière en juillet, a établi des plans systématiques visant à approfondir davantage la réforme dans son ensemble, avec plus de 300 mesures conséquentes dévoilées, en lien avec l'édification d'une économie de marché socialiste de haut niveau, à faire progresser un développement économique de qualité, à promouvoir une ouverture de haut niveau, à améliorer la qualité de vie des gens et à bâtir un pays magnifique.

Dans le discours écrit qu'il a prononcé vendredi lors du sommet des chefs d'entreprise de l'APEC, M. Xi a également déclaré que la Chine introduirait davantage de politiques d'ouverture volontaire et unilatérale, qu'elle étendrait son réseau de zones de libre-échange de haut niveau à vocation mondiale et qu'elle ouvrirait encore plus largement sa porte au monde.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-17/Starting-a-new-era-in-Asia-Pacific-development-amid-global-uncertainty-1yAvmNr7lYc/p.html

SOURCE CGTN

PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]