CGTN : Une histoire d'amour pour Qixi : les doux moments de Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan

Qixi tombe le 14 août de cette année. En cette journée spéciale, jetons un coup d'œil à l'histoire d'amour du président chinois Xi Jinping et de son épouse Peng Liyuan.

Mariés depuis 34 ans, Xi Jinping et Peng Liyuan sont considérés par de nombreuses personnes en Chine comme un bon exemple de mariage.

« Un mari responsable »

Xi Jinping est largement connu comme étant un bon dirigeant, déterminé à servir le peuple de tout cœur, mais aussi comme un bon compagnon et un « mari responsable », pour reprendre les mots de Mme Peng.

« J'ai une famille très heureuse. Ma femme et moi avons tous deux notre propre carrière, mais nous travaillons ensemble pour bâtir notre famille », a déclaré le président Xi, alors qu'il était secrétaire du comité provincial du Zhejiang du Parti communiste de Chine (CPC), dans une entrevue télévisée en 2004.

Bien que Xi Jinping et Peng Liyuan aient été séparés par leurs tâches la plupart du temps, ils se comprenaient mutuellement et se souciaient l'un de l'autre.

Il fait très froid en hiver dans la province du Fujian où le président Xi travaillait; Mme Peng a donc cousu une courtepointe pour son mari. Lorsque Mme Peng travaillait au gala de la Fête du printemps, le président Xi cuisinait des dumplings et attendait que sa femme rentre à la maison pour qu'ils puissent souper ensemble.

« Après avoir été marié pendant plus d'une décennie, j'appelle ma femme tous les jours, même si nous n'avons pas beaucoup de temps pour être ensemble », a-t-il déclaré dans l'entrevue.

On a pu compter vingt et une photos dans le bureau où le président Xi a prononcé son discours du Nouvel An 2021, dont plusieurs photos de famille, y compris une du couple présidentiel devant Dashuifa (la grande fontaine), l'un des sites de ruines les plus connus de l'Ancien Palais d'été de Pékin, et une de Mme Peng dans sa jeunesse.

Un couple humble et frugal

Xi Jinping et Peng Liyuan se sont mariés en septembre 1987. Pour célébrer leur mariage, ils ont tenu un repas simple avec quelques collègues et amis, plutôt qu'une cérémonie de mariage traditionnelle.

À la veille de la Fête du printemps de 2015, le président Xi a visité le village de Liangjiahe, dans le nord-ouest de la province du Shaanxi, où il avait travaillé et vécu pendant près de sept ans. Il a présenté Peng Liyuan aux résidents de la région en s'exprimant avec l'accent local en disant : « Voici ma femme ».

Se tenir la main sur la scène mondiale

L'histoire d'amour de Xi Jinping et Peng Liyuan, qui ont fait de nombreuses apparitions sur la scène internationale en se tenant par la main, suscite l'admiration partout dans le monde.

En Australie, lors d'une inspection du Xuelong, le navire chinois de recherche scientifique en Antarctique, lorsque le président Xi est monté dans une cabine, il s'est retourné et a tendu la main à Mme Peng pour l'aider à monter.

Au cours d'une visite officielle en Inde en septembre 2014, Mme Peng a été invitée à s'asseoir sur une balançoire. Après s'être balancée pendant un certain temps, elle a proposé au président Xi de se joindre à elle. Il s'est rapidement assis et a profité d'un moment sur la balançoire avec son épouse.

Le couple a également porté des tenues assorties à diverses occasions.

« Ne négligez pas votre amour véritable lorsqu'une grande distance vous sépare, ne l'oubliez jamais lorsque votre vie quotidienne est occupée, et ne l'ignorez pas lorsque vous travaillez de manière incessante. » Ces mots sont ceux du président Xi et sont sur quoi il a travaillé.

