BEIJING, le 24 août 2025 /CNW/ - CGTN a publié un article sur la participation du président chinois Xi Jinping au prochain sommet de l'OCS à Tianjin à la fin d'août. L'article traite des réalisations en matière de coopération entre les États membres dans divers domaines et des efforts de la Chine pour renforcer la communauté de l'OCS avec un avenir commun, soulignant que l'OCS a ouvert la voie à un développement pacifique et à un nouveau type de coopération.

Le premier train de marchandises Chine-Asie centrale de 2025 a quitté le port de Tianjin en mai de cette année, expédiant 50 conteneurs de pièces automobiles, d'équipement mécanique, de matériaux de construction et d'appareils ménagers à Tashkent, capitale de l'Ouzbékistan.

Ce train direct vers l'Asie centrale a encore adouci le canal logistique international entre la ville du nord de la Chine et les États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), donnant un nouvel élan à la coopération économique et commerciale régionale.

L'OCS, fondée en 2001 à Shanghai par la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, est passée d'une organisation régionale à une organisation transrégionale comptant 10 membres à part entière, deux pays observateurs et 14 partenaires de dialogue.

À la suite du Sommet d'Astana de l'OCS en 2024, la Chine a de nouveau assumé la présidence tournante, le sommet devant avoir lieu à Tianjin les 31 août et 1 septembre. Le président chinois Xi Jinping assistera au sommet et présidera la 25e réunion du Conseil des chefs d'État de l'OCS et la réunion « OCS Plus », et prononcera des discours liminaires.

C'est la cinquième fois que la Chine accueille le Sommet de l'OCS. Il s'agit du sommet plus important depuis la création de l'organisation. Des dirigeants de plus de 20 pays et des dirigeants de 10 organisations internationales assisteront au sommet.

Forte dynamique de coopération

Liés par des objectifs de développement communs et un avenir étroitement lié, les pays du continent eurasien se sont engagés dans une coopération globale. Ces efforts comprennent la protection de l'énergie et de la sécurité alimentaire, la stabilisation et la diversification des chaînes d'approvisionnement, et la lutte contre les changements climatiques, entre autres domaines essentiels.

La coopération en matière de sécurité est la pierre angulaire de l'OCS. De la lutte conjointe contre les « trois forces du mal » que sont le terrorisme, l'extrémisme et le séparatisme, en passant par la réduction du trafic de drogues, la conduite d'exercices militaires combinés de lutte contre le terrorisme et l'établissement de mécanismes de dialogue à divers niveaux, l'OCS a continuellement amélioré sa capacité à atténuer les risques pour la sécurité.

La coopération pragmatique et mutuellement bénéfique a donné un élan stable au développement de l'organisation. Au fil des ans, l'OCS est devenue une plateforme importante pour la coopération Belt and Road. Les États membres sont passés de la collaboration dans le cadre de projets à l'harmonisation des stratégies de développement, la coopération passant du niveau bilatéral au niveau multilatéral.

Des réalisations notables ont été réalisées en matière d'amélioration de la connectivité dans l'ensemble de l'Eurasie. La construction du chemin de fer entre la Chine, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan s'accélère, tandis que le pipeline de gaz naturel entre la Chine et l'Asie centrale, ainsi que les pipelines de pétrole brut entre la Chine et le Kazakhstan, et entre la Chine et la Russie, ont été mis en service. Dans la région de l'OCS, un réseau complet d'infrastructures - comprenant des autoroutes, des oléoducs, des gazoducs et des chemins de fer - a commencé à prendre forme, renforçant ainsi les liens entre les États membres.

En 2024, les échanges commerciaux de la Chine avec les autres membres de l'OCS ont atteint 3,65 billions de yuans (environ 511 milliards de dollars), soit 36,3 fois le niveau enregistré depuis la fondation de l'organisation, selon l'Administration générale des douanes.

Détaillant le sommet qui aura lieu vendredi, le sous-ministre chinois des Affaires étrangères, Liu Bin, a déclaré que l'OCS a ouvert avec succès la voie du développement pacifique et d'un nouveau type de coopération qui protège la sécurité, promeut la prospérité, améliore les moyens de subsistance des gens, partage les dividendes et crée un avenir prometteur gagnant-gagnant.

Une communauté de l'OCS plus unie partageant un même avenir

« L'OCS est notre foyer commun », a déclaré un jour Xi Jinping. De temps à autre, le leader chinois décrivait le nombre croissant de membres de l'OCS comme une « grande famille ».

Xi Jinping a proposé la création d'une communauté de l'OCS avec un avenir commun lors du sommet de Qingdao en 2018. Dans un contexte de situation internationale complexe et de défis mondiaux en constante évolution, la vision de Xi Jinping a également enrichi la connotation de l'esprit de Shanghai, caractérisé par la confiance mutuelle, les avantages mutuels, l'égalité, la consultation, le respect de la diversité des civilisations et la poursuite du développement commun.

Aujourd'hui, l'OCS est devenue une force essentielle pour maintenir la stabilité, la sécurité et la prospérité partagée de l'Eurasie et au-delà.

Qu'il s'agisse d'une maison partagée ou d'une grande famille, l'OCS est toujours ouverte et inclusive. Elle comprend des tiers non apparentés, sans confrontation et non ciblés. Cela contraste nettement avec les clubs exclusifs de nations animées par la confrontation idéologique entre blocs.

La Chine a toujours accordé la priorité à l'OCS dans sa diplomatie régionale, et s'engage à rendre l'organisation plus substantielle et plus forte, à protéger la sécurité et la stabilité régionales, à promouvoir le développement et la prospérité des États membres et à bâtir une communauté plus unie avec un avenir commun. a déclaré Xi Jinping lors d'une réunion avec les ministres des Affaires étrangères et les chefs des organismes permanents de l'OCS en juillet.

