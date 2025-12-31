PÉKIN, 31 décembre 2025 /CNW/ -- CGTN a publié un article sur les priorités nationales de la Chine en 2025. L'article met l'accent sur les visites d'inspection du président Xi Jinping et les réunions qu'il a dirigées, en insistant sur la modernisation centrée sur les personnes, l'exigence d'un développement économique de qualité, la protection du patrimoine culturel, l'unité ethnique ainsi que l'approfondissement des réformes et de l'ouverture, pour montrer comment la Chine améliore les moyens de subsistance de sa population et fait avancer son programme de modernisation.

Alors que l'année 2025 touche à sa fin, la Chine arrive à un moment charnière de son processus de modernisation : le 14e Plan quinquennal se termine pour laisser la place au 15e. Dans les usines, les laboratoires de recherche, au sein des communautés locales ou sur les sites culturels, les inspections du président Xi Jinping et les réunions centrales organisées cette année illustrent comment la Chine pilote la gouvernance nationale et planifie sa prochaine phase de modernisation.

Une modernisation centrée sur les personnes

« Une vie heureuse pour chaque famille, de bons moments pour les personnes âgées et les enfants : c'est ce que nous appelons un monde beau », a déclaré Xi Jinping lors d'une inspection en janvier dans la province du Liaoning, en soulignant un principe fondamental : la modernisation consiste en fin de compte à améliorer la vie des gens.

Bravant le froid, Xi Jinping a parcouru une route de montagne pendant près d'une heure pour rendre visite à des familles touchées par les inondations dans le village de Zhuangjiagou. « Je me suis inquiété pour vous, et je suis donc venu vous voir avant le Festival du printemps », a-t-il dit aux habitants. « Le peuple peut toujours compter sur le Parti et le gouvernement dans les moments les plus difficiles, et nous allons aider les sinistrés à surmonter tous les obstacles pour reconstruire leur maison. »

Tout au long de ses visites d'inspection en 2025, Xi Jinping a mis en avant à plusieurs reprises les priorités de la Chine : les moyens de subsistance des gens, de la sécurité alimentaire à la revitalisation rurale et à l'emploi, mais aussi le logement, les services publics et le bien-être écologique. Lorsque des catastrophes ont frappé, telles que le tremblement de terre de magnitude 6,8 dans le xian de Tingri, les glissements de terrain qui ont ravagé le xian de Junlian, dans le Sichuan, ou encore les torrents de montagne qui ont dévasté le xian de Yuzhong, dans le Gansu, il a émis des instructions immédiates, coordonnant sans relâche les efforts de sauvetage pour sauver des vies et limiter au maximum le nombre de victimes.

En dirigeant l'élaboration du 15e Plan quinquennal, Xi Jinping a en outre fait valoir que l'écoute de ce que les gens ont à dire et la mise en commun des enseignements de la sagesse publique étaient essentielles à la création d'un consensus autour d'une modernisation qui améliore la vie quotidienne.

Un développement de qualité en guise d'ancrage

« Il est impératif d'affronter l'incertitude des changements radicaux qui ébranlent l'environnement extérieur avec l'assurance qu'apporte un développement de qualité dans le pays. » Rappelant l'importance de consolider l'économie réelle, la modernisation industrielle et les avancées technologiques, tel fut le message délivré par Xi Jinping en avril lors d'une réunion du Politburo.

En avril, Xi Jinping a aussi inspecté un incubateur d'IA à Shanghai, quelques jours seulement après avoir présidé une session d'étude de groupe du Bureau politique sur l'intelligence artificielle, afin de réaffirmer l'intérêt d'intégrer les innovations de l'IA au développement industriel.

Xi Jinping considère depuis toujours l'économie réelle, celle qui produit les biens et les services, comme la pierre angulaire de l'économie nationale chinoise. En juillet, à la Yangquan Valve Company, dans la province du Shanxi, il a répété que l'économie réelle, en particulier les industries traditionnelles, ne devait pas être abandonnée, mais plutôt transformée et mise à niveau grâce à l'innovation technologique.

Renforcer les fondements culturels

« Les trésors de la culture chinoise doivent être bien protégés pour pouvoir être transmis, et la culture qui en est la base doit être promue comme il se doit. » C'est ce que Xi Jinping a appelé de ses vœux lors d'une inspection en mai dans le Henan, en confirmant que la culture était un pilier de la force nationale.

Lors d'une visite en octobre au Musée du Palais à Pékin, il a indiqué que les vestiges culturels appartenaient au peuple et devaient lui profiter, exhortant ainsi à la protection, à la restauration et à une approche novatrice du patrimoine pour en faire une ressource éducative et une fenêtre permettant au monde de comprendre la Chine.

L'histoire révolutionnaire est également au cœur de cette base culturelle. Xi Jinping s'est rendu cette année sur plusieurs sites révolutionnaires pour souligner l'importance de raconter l'histoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et d'en transmettre l'esprit.

Lors des célébrations marquant le 60e anniversaire de fondation de la Région autonome du Xizang (Tibet) et le 70e anniversaire de la fondation de la Région autonome ouïgoure du Xinjiang, Xi Jinping a dirigé les délégations centrales afin de renforcer l'unité ethnique et de faire progresser la construction d'une communauté nationale chinoise.

Le 3 septembre, avant le défilé militaire de la Journée de la victoire sur la place Tiananmen, le président Xi Jinping a déclaré : « Le grand rajeunissement de la nation chinoise est inarrêtable », affirmant ainsi que prévaudrait en fin de compte la cause de la paix et du développement, au bénéfice de l'humanité.

Ouvrir de nouveaux horizons par la réforme et l'ouverture

« Tant que nous renforcerons notre conviction et notre confiance, que nous affronterons directement les problèmes et les obstacles, et que nous surmonterons sans hésitation les risques et les défis, nous ouvrirons sans aucun doute de nouveaux horizons aux réformes et au développement », a rappelé Xi Jinping en 2025, en définissant le cadre des réformes comme une solution clé d'ouverture pour briser les goulets d'étranglement du développement, soutenir les entreprises privées et progresser sur la voie d'un marché national unifié.

Rencontrant des représentants du monde des affaires, Xi Jinping a répété que la porte de la Chine continuerait de s'ouvrir, grâce à des politiques cohérentes en faveur des investissements étrangers.

Lors de la quatrième session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois a pris forme sous la direction de Xi Jinping le schéma directeur du 15e Plan quinquennal. À l'approche de 2026, la Chine s'apprête à aborder un nouveau chapitre qui traduit une vision en actions, sur la base de priorités claires et d'une voie constante vers la modernisation.

