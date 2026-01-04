PÉKIN, le 4 janv. 2026 /CNW/ -- Le développement axé sur l'innovation est en train de remodeler une Chine dynamique et vibrante. Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le pays se retrouve pour la première fois dans le top 10 du classement mondial de l'innovation pour 2025, année qui marque également l'achèvement du 14e Plan quinquennal (2021-2025) pour le développement économique et social de la Chine.

La modernisation réalisée dans le cadre du plan a permis de mettre l'accent sur les prochaines étapes alors que la nouvelle année ouvre un nouveau plan de développement. En octobre dernier, le Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a adopté des recommandations pour la formulation du 15e plan quinquennal lors d'une séance plénière clé du Parti, qui trace la voie du développement du pays pour la période allant de 2026 à 2030.

Alors que le pays et le monde se trouvent à la croisée des chemins, la Chine, sous la direction de la philosophie de gouvernance du président Xi Jinping, a non seulement tracé une voie claire pour son propre développement, mais a également offert des perspectives précieuses pour un monde en quête de stabilité et de direction.

Prêt pour le 15e plan quinquennal

Xi Jinping considère la période du 15e Plan quinquennal comme une étape cruciale pour renforcer les fondements sociaux et économiques du pays et pour aller de l'avant sur tous les fronts vers l'objectif de modernisation du pays pour 2035.

Une caractéristique déterminante de ce processus a été la gouvernance inclusive et consultative. En janvier de l'année dernière, la direction du PCC a décidé de mettre sur pied un groupe de rédaction pour le plan stratégique du pays à soumettre lors de la quatrième session plénière du 20e Comité central du PCC, avec Xi Jinping à la tête de l'équipe stratégique de haut niveau. Le groupe de rédaction a convoqué sa première séance plénière en février 2025, marquant le début officiel du processus de rédaction.

Qu'il s'agisse de réunions du Bureau politique du Comité central du PCC, de symposiums avec des entrepreneurs privés, de consultations sur le développement régional ou de dialogues avec des personnalités ne faisant pas partie du PCC, la Chine a adopté une approche ouverte en matière d'élaboration des politiques, sollicitant une large participation et mettant en commun l'intelligence collective.

Pendant ce temps, une consultation publique en ligne, menée sur un mois, a permis de recueillir les avis sur le nouveau plan. Un résumé de ces conclusions a été examiné par Xi Jinping et présenté à la direction du Parti, assurant que les voix des citoyens étaient entendues au plus haut niveau.

Au cours des mois précédant la séance plénière d'octobre, Xi Jinping a effectué des visites de terrain auprès d'entreprises et de communautés dans le cadre de tournées d'inspection à l'intérieur du pays, en se concentrant sur les priorités pour le développement de la Chine dans les cinq prochaines années, et a également organisé une série de réunions de direction pour examiner le projet, reflétant une philosophie de gouvernance qui valorise la vision stratégique tout en restant ancrée dans les réalités pratiques.

Au cours de la quatrième session plénière du 20e Comité central du PCC, le document de référence, officiellement intitulé Recommandations du Comité central du PCC pour la formulation du 15e Plan quinquennal de développement économique et social national, a été adopté, après plus de huit mois d'élaboration.

Les recommandations servent de calendrier et de feuille de route pour poursuivre les deux miracles de la croissance économique rapide et de la stabilité sociale à long terme.

Relevant que 2026 marque le début du 15e Plan quinquennal, Xi Jinping a appelé, dans son message du Nouvel An, à redoubler d'efforts pour renforcer la confiance, prendre des mesures concrètes afin de promouvoir un développement de haute qualité, approfondir davantage les réformes et l'ouverture sur tous les plans, assurer la prospérité pour tous et écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du miracle chinois.

Nouveau chapitre dans l'histoire du miracle chinois

L'année 2025 a été marquée par l'incertitude. Dans ce contexte, la Chine a privilégié le dialogue et recherché une coopération internationale gagnant-gagnant, jouant le rôle d'ancrage stabilisateur pour le monde et reflétant les avancées fermes et constantes du pays sur la scène internationale.

L'année a été marquée par un "moment Chine" historique dans la gouvernance mondiale, défini par l'Initiative de gouvernance mondiale (GGI) proposée par Xi Jinping. En plaidant pour un système de gouvernance mondiale plus juste et équitable, la GGI a rapidement obtenu le soutien de plus de 140 pays et organisations internationales, s'assurant ainsi une place parmi les moments marquants de la diplomatie chinoise en 2025.

La diplomatie chinoise a été récompensée lors de la réunion à Pékin de dirigeants et représentants de cinq continents, marquant le 80ᵉ anniversaire de la victoire chinoise dans la guerre de résistance contre l'agression japonaise et dans la guerre mondiale antifasciste, reconnaissant la contribution de la Chine à la victoire de la Seconde Guerre mondiale et son engagement indéfectible pour l'ordre international d'après-guerre.

Au-delà de ces jalons, la Chine a adopté une posture plus proactive en matière de gouvernance mondiale : elle a annoncé ses Contributions déterminées au niveau national pour 2035 concernant l'action climatique, renoncé à tout traitement spécial et différencié dans les négociations actuelles et futures de l'OMC, et établi l'Organisation internationale de médiation dans la Région administrative spéciale de Hong Kong.

La Chine est prête à travailler avec tous les pays pour faire progresser la paix et le développement dans le monde, a déclaré M. Xi Jinping.

Pour plus d'informations, veuillez consulter :

https://news.cgtn.com/news/2026-01-02/Extraordinary-Navigation-How-China-strides-forward-with-confidence-1JBRwC4YLPa/p.html

SOURCE CGTN

CONTACT : Jiang Simin, [email protected]