BEIJING, 26 février 2024 /CNW/ - Les administrations régionales provinciales de la Chine ont fixé leurs objectifs de croissance économique pour 2024, avec des chiffres variant entre 4,5 et 8 %. Notamment, plus de 20 provinces visent à atteindre une croissance du PIB supérieure à 5 %.

Plus particulièrement, ces provinces partagent des priorités clés comme la création de « nouvelles forces productives », la « stimulation de la consommation » et « l'amélioration de l'environnement d'affaires ».

Le concept de « nouvelles forces productives » fait référence à une nouvelle forme de forces productives, dérivées des percées scientifiques et technologiques continues et de l'innovation, qui propulsent les industries stratégiques émergentes et futures dans une ère de solutions de plus en plus intelligentes et axées sur l'information.

Les provinces ont identifié des secteurs précis pour établir de nouvelles forces de production, y compris la biofabrication, l'économie de basse altitude et des domaines émergents comme la technologie quantique et les sciences de la vie.

Des efforts sont également déployés pour intégrer les données à des applications pratiques afin de stimuler l'économie numérique. La province du Zhejiang, par exemple, cible une augmentation de 9 % de la valeur ajoutée de ses principales industries numériques et cherche à faire en sorte que 85 % des grandes entreprises subissent une transformation numérique.

De même, plusieurs provinces intérieures de l'ouest du pays cherchent à tirer parti de leurs avantages dans le domaine de la puissance de traitement pour poursuivre la numérisation de l'industrie. Par exemple, la région autonome de Ningxia Hui vise à moderniser les industries traditionnelles et à outiller les petites et moyennes entreprises sur le plan numérique, dans le but que l'économie numérique représente plus de 36 % de son PIB régional.

De plus, il est devenu essentiel de favoriser le développement du secteur privé. Plusieurs provinces envisagent de tirer parti des politiques financières pour appuyer les entreprises privées dans les grandes innovations technologiques, encourager leur participation à des projets scientifiques clés et diriger les investissements privés vers l'infrastructure.

Cette année, le Jiangsu prévoit de mettre en œuvre des politiques spécialisées pour stimuler l'investissement privé, tandis que le Guangxi devrait guider les institutions financières afin d'améliorer le soutien aux entreprises privées qui cherchent à obtenir un premier prêt. De plus, le Hainan créera un fonds commun pour aider les entreprises ayant un bon crédit, mais qui connaissent des difficultés financières temporaires.

Pendant ce temps, différentes provinces et municipalités comme le Jiangxi, le Liaoning, le Shanxi et Chongqing améliorent leur cadre réglementaire pour protéger les droits d'investissement. L'objectif est d'éliminer les obstacles indirects à l'accès au marché, assurant des règles du jeu équitables pour les entreprises de tous genres.

Attirées par l'amélioration et l'accueil des environnements d'affaires, ainsi que par le vaste marché de consommation, les entreprises financées à l'étranger ont confiance dans leurs perspectives d'investissement à long terme en Chine.

De grandes multinationales de différents secteurs, dont KFC et Standard Chartered, ont récemment augmenté leurs investissements en Chine. Le pays demeure une destination de choix pour les investisseurs en raison des possibilités d'innovation prometteuses, du soutien industriel complet et de la création d'un environnement propice aux affaires.

En 2023, l'investissement direct de l'Allemagne en Chine a augmenté de 4,3 %, atteignant un niveau record de 11,9 milliards d'euros (12,7 milliards de dollars), selon les données officielles de la Bundesbank analysées par l'institut IW. De plus, la part de la Chine dans les investissements de l'Allemagne à l'étranger a grimpé à 10,3 % l'an dernier, soit le niveau le plus élevé depuis 2014.

Un marché de consommation en plein essor

Le marché de consommation en Chine a connu une solide reprise depuis 2023. Selon le Bureau national des statistiques, les ventes au détail totales de biens de consommation ont atteint 47,15 billions de yuans (environ 6,63 billions de dollars américains) l'an dernier, en hausse de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Les ventes au détail en ligne ont augmenté de 11 %, les ventes en ligne de biens matériels représentant 27,6 % des ventes au détail totales.

« La montée de nouveaux modèles de consommation, comme le commerce électronique, a élargi la gamme des canaux de vente disponibles sur le marché de consommation, offrant aux utilisateurs une expérience plus variée », a observé Pan Helin, chercheur à l'Université du Zhejiang.

La revitalisation du marché grand public a également eu des répercussions sur le secteur des voyages. Le secteur des voyages a suscité beaucoup d'enthousiasme pendant les vacances de la fête du Printemps de cette année. Les données montrent que le nombre de visiteurs des principaux sites culturels et touristiques du pays a atteint 123 millions, soit une augmentation de 22,8 % par rapport à la même période en 2023.

L'augmentation des voyages et des activités culturelles pendant la fête du printemps a également stimulé les dépenses pour le divertissement, surtout dans l'industrie cinématographique. À 13 h 15 vendredi, les recettes des salles de cinéma pour la période du Nouvel An chinois (y compris la prévente) dépassaient les 7 milliards de yuans (environ 983,3 millions de dollars), selon Dengta Pro, la division de l'analyse des données de la principale plateforme de billetterie en Chine, Taopiaopiao.

Pan Helin a également fait remarquer que la demande croissante des consommateurs pour une meilleure qualité de vie et des expériences plus riches représente un changement dans les habitudes de consommation. Cette tendance, conjuguée à un enthousiasme croissant pour le magasinage et les loisirs, indique une reprise soutenue du marché de la consommation en Chine.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-16/China-s-economy-shows-vitality-with-innovative-growth-booming-market-1rfaQqARiCI/p.html

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]