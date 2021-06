Grâce à une diversité impressionnante d'expositions sur les affaires, le commerce, les inventions et l'innovation, il est désormais plus facile que jamais d'avoir accès aux produits étrangers en Chine. Toutefois, la réalité était tout autre il y a quelques décennies.

Avant les années 1970, de nombreuses personnes avaient du mal à se nourrir et pouvaient encore moins se permettre de folles dépenses.

La politique de réforme et d'ouverture de la Chine a modifié le développement du pays.

Depuis la mise en place de cette politique, le pays a connu trois grandes vagues d'ouverture.

La première vague a commencé en 1978 et s'est poursuivie tout au long des années 1980 et 1990. Il y a eu un afflux d'investissements directs à l'étranger favorisant la construction d'infrastructures et les projets industriels partout au pays.

La deuxième vague a commencé en 2001 avec l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ce qui a entraîné un nouveau bond de l'investissement étranger et une meilleure intégration à l'économie mondiale.

Aujourd'hui, alors que la Chine amorce un nouveau chapitre de son développement dans le cadre de son 14e plan quinquennal, le pays est sur le point de connaître une nouvelle vague marquée par des initiatives proactives visant à approfondir encore plus son intégration.

Ces initiatives comprennent l'établissement de nouvelles zones de libre-échange et d'un port de libre-échange à Hainan, l'intégration de la Grande région estuarienne de Guangdong-Hong Kong-Macao, et la mise en place de nouveaux accords internationaux sur le commerce et l'investissement comme l'accord Partenariat régional économique global (PREG).

Cette politique a entraîné des réformes et élargi le marché, favorisant une répartition plus spécialisée du travail. De plus, une concurrence intense stimulée par la libéralisation du commerce et les réductions tarifaires à l'importation ont poussé les entreprises nationales à être plus efficaces. Cela a aussi mené à l'optimisation de l'allocation des ressources et à la mise à niveau industrielle.

Plus de 40 ans de réformes et d'ouverture ont permis à la Chine de faire passer le total de ses importations et exportations de 20,6 milliards de dollars à plus de 4 500 milliards de dollars, ce qui fait de la Chine le plus important pays commerçant au monde.

Non seulement le succès de la Chine repose sur les réformes et l'ouverture qui ont favorisé le passage de la nation d'une période de pénurie à la frénésie de magasinage que l'on connaît aujourd'hui, mais ces éléments sont sans doute devenus une force motrice menant vers un monde plus prospère.

