BEIJING, 2 janvier 2022 /CNW/ - Comment le monde décrira-t-il l'année 2021 pour la Chine et son parti au pouvoir, le Parti communiste chinois (PCC)? Selon le président chinois Xi Jinping, l'année 2021 a été « une année d'une importance exceptionnelle. »

La célébration du centenaire du PCC n'est pourtant pas le seul point saillant. La campagne sur l'étude de l'histoire du Parti, la sixième séance plénière du 19e Comité central du PCC, la résolution sur les principales réalisations et l'expérience historique du PCC au cours du siècle dernier illustrent également la façon dont le Parti a mené une « autorévolution audacieuse afin de gagner l'initiative historique. »

Tirer parti de l'histoire

L'histoire est devenue un terme très à la mode pour tous les membres du PCC en 2021.

Au début de l'année, le PCC a lancé une campagne sur l'étude de l'histoire du Parti pour mobiliser tous ses membres et la nation afin qu'ils se dévouent pleinement au développement d'une Chine socialiste moderne en toute confiance.

Fondé en juillet 1921 avec un peu plus de 50 membres, le PCC est devenu le plus grand parti politique au monde avec plus de 95 millions de membres.

Selon une circulaire publiée par le Comité central du PCC, la campagne revêt une importance significative pour bâtir un parti marxiste plus fort au pouvoir et aspirer au grand succès du socialisme selon les attributs chinois en vue de l'instauration d'une nouvelle ère à un nouveau point de départ historique.

Lors d'une exposition sur l'histoire du PCC en juin, Xi Jinping a souligné que « l'histoire du Parti est le témoignage le plus vivant et le plus convaincant ».

Il a affirmé qu'il est nécessaire d'étudier et de passer en revue l'histoire du Parti, de faire progresser sa précieuse expérience, de garder à l'esprit ses combats, d'assumer sa mission historique et de puiser la force dans son histoire pour aller de l'avant.

Au moment où le Parti célébrait son centenaire, la Chine a annoncé une victoire historique dans l'édification d'une société modérément prospère à tous les égards, également connue sous le nom de société « Xiaokang » en chinois, premier objectif du centenaire du Parti.

En prononçant son discours du Nouvel An 2022, le dernier jour de 2021, Xi Jinping a invité le peuple chinois à « ne jamais tabler sur ce que nous avons réalisé » et il a souligné qu'« il reste un long chemin à parcourir. »

En route vers l'avenir

Comme le président l'a affirmé dans le discours, « mener une autorévolution audacieuse pour gagner l'initiative historique » représentait un autre thème en 2021.

En novembre, une résolution historique a été adoptée à la sixième séance plénière du 19e Comité central du PCC. Cette résolution passait en revue les efforts déployés par le Parti au cours du siècle dernier pour établir une ligne directrice qui lui permettrait d'instaurer un rajeunissement national tout en tirant des leçons de l'histoire.

Lors de la séance, les participants ont également décidé de tenir le 20e Congrès national du PCC au deuxième semestre de 2022. Il s'agit d'un événement majeur ayant une grande importance politique pour le Parti et le pays.

La revue aidera les Chinois de tous les groupes ethniques à connaître de nouveaux succès importants en bâtissant un socialisme en harmonie avec les attributs chinois dans la nouvelle ère, comme l'a déclaré Xi Jinping dans son discours explicatif sur la résolution.

La résolution met en lumière les expériences importantes accumulées au cours des 100 dernières années dans dix domaines différents, notamment le maintien du leadership du Parti, la priorité accordée au peuple, l'avancement de l'innovation théorique, le maintien de l'indépendance, le respect du modèle chinois, la préservation d'une vision mondiale, l'innovation, la défense de nos intérêts, la promotion d'un front uni et l'engagement continu dans l'autoréforme.

La résolution souligne également l'importance décisive de la position centrale de Xi Jinping et de sa « pensée ».

En 2022, le Parti continuera de guider le peuple chinois vers son deuxième objectif du centenaire, qui consiste à faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous les égards d'ici le milieu du siècle, pour célébrer le centenaire de la République populaire de Chine.

« Nous devons toujours garder une perspective à long terme, rester conscients des risques, maintenir l'orientation et la détermination stratégiques et voir grand et loin sans négliger le petit et le proche », a déclaré Xi Jinping vendredi.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-02/Exceptionally-significant-2021-How-the-Party-history-mobilized-nation-16uoyfpPgd2/index.html

