CGTN : Un troupeau d’éléphants sauvages d’Asie en migration au Yunnan prend une pause

BEIJING, 8 juin 2021 /CNW/ - Un troupeau d'éléphants sauvages d'Asie a quitté la réserve naturelle nationale Xishuangbanna dans la province du Yunnan dans le sud-ouest de la Chine et a commencé à se déplacer vers le nord à la mi-mars. Après avoir traversé plusieurs comtés et s'être promenés à l'occasion dans des villages et des villes, ils se sont arrêtés et se sont reposés dans une banlieue de Kunming.

Le nombre d'éléphants dans le troupeau a changé au fil de leur voyage. Le dernier total est de 14, après le départ d'un mâle du groupe.