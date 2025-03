CGTN a publié un article qui explique comment le principal organe consultatif politique de la Chine joue son rôle dans l'ensemble du processus démocratique populaire, soulignant notamment comment il favorise la modernisation de la Chine.

PÉKIN, le 5 mars 2025 /CNW/ - En tant que conseiller politique, Zhou Hanmin connaît bien les propositions sur les façons dont la Chine pourrait améliorer davantage ses initiatives d'ouverture de haut niveau.

L'an dernier, M. Hanmin, membre du Comité permanent du comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), a soumis des propositions sur des sujets comme les zones de libre-échange, les flux de données transfrontaliers et la promotion de la coopération économique de la Chine avec les économies moins avancées.

Cette année, M. Hanmin, président de la Shanghai Public Diplomacy Association, a déclaré qu'il présenterait des propositions visant à attirer des investissements étrangers.

« Dans un contexte d'incertitude économique mondiale croissante, ce n'est qu'en faisant progresser résolument une ouverture de haut niveau que nous pouvons assurer l'avenir. Nous devons donc tirer parti d'avantages institutionnels stables pour évoluer dans un environnement mondial incertain », a-t-il déclaré.

Selon Wang Huning, président du comité national de la CCPPC, aider les décideurs chinois à élaborer des politiques nationales pour promouvoir l'ouverture de haut niveau est l'un des points essentiels que le comité national de la CCPPC, l'organe consultatif politique de premier plan de la Chine, a menés à bien au cours de la dernière année.

M. Huning a présenté un rapport de travail lors de la réunion d'ouverture de la troisième session du 14e comité national de la CCPPC, qui a commencé mardi à 15 h dans le Grand Hall du peuple.

L'ouverture de la session a marqué le lancement officiel des deux séances annuelles pour la Chine. L'autre séance est celle du Congrès national du peuple (CNP), l'Assemblée législative nationale de la Chine, qui devrait commencer mercredi.

Traitement de 99,9 % des propositions

Réunissant divers partis politiques du pays, des personnalités éminentes sans affiliation politique, des organisations populaires et des personnes de tous les groupes ethniques et secteurs de la société, la CCPPC est un organisme consultatif spécialisé dans l'ensemble de la démocratie populaire en Chine.

En formulant des commentaires et des suggestions après des recherches et des consultations approfondies, ces conseillers politiques nationaux contribuent à l'élaboration de politiques nationales. Une fois formellement consignés et soumis, leurs commentaires et suggestions sont officiellement appelés des propositions. Chaque proposition, qu'elle soit adoptée ou non, doit recevoir une réponse.

S'exprimant lors de la réunion de mardi, M. Huning, président du comité national de la CCPPC, a déclaré qu'un total de 6 019 propositions ont été soumises depuis la session de 2024, et que 99,9 % des 5 091 propositions déposées ont été traitées.

Selon M. Huning, les membres du comité national de la CCPPC ont prodigué des conseils sur les grandes politiques nationales et les enjeux clés : développement de grande qualité de la population, soutien du secteur privé, mais aussi un meilleur environnement commercial et des zones pilotes de libre-échange.

La troisième session du 14e comité national de la CCPPC se terminera lundi. Au cours de la session, les conseillers politiques nationaux entendront le rapport sur le travail du Comité permanent du comité national de la CCPPC et un rapport sur le traitement des propositions, avant de délibérer sur ces sujets.

Ils assisteront également à la troisième session du 14e CNP en tant que participants sans droit de vote pour découvrir et aborder les documents clés, notamment le très attendu rapport de travail du gouvernement.

Cette année marque une autre année cruciale pour l'avancement de la modernisation chinoise, alors que le 14e plan quinquennal (2021-2025) arrive à son terme et que des recommandations pour le 15e plan quinquennal (2026-2030) seront formulées.

M. Huning a déclaré qu'en 2025, la CCPPC accordera la priorité à la façon dont elle peut contribuer à la modernisation de la Chine et organisera des recherches approfondies pour fournir des conseils judicieux et des stratégies efficaces lorsque les autorités centrales feront des recommandations pour le 15e plan quinquennal.

Il a appelé à des efforts pour forger l'unité, favoriser le consensus, mettre en commun la sagesse de tous et réunir ses forces pour assurer la modernisation chinoise.

https://news.cgtn.com/news/2025-03-04/How-CPPCC-proposals-work-in-consultative-democracy-1BtfF4l60N2/p.html

