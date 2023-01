CGTN : Un nouveau cheminement vers une nouvelle ère : La Chine trace la voie de la modernisation

BEIJING, le 2 janv. 2023 /CNW/ -- Qu'il s'agisse des politiques de « Revitalisation de la Chine » ou des « quatre modernisations » lancées après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, la Chine poursuit inlassablement sa modernisation en matière d'agriculture, d'industrie, de défense et de science.

De nos jours, la modernisation n'est plus seulement qu'un rêve pour le peuple chinois. En 2022, les dirigeants chinois ont dévoilé leur plan directeur visant à bâtir une Chine socialiste moderne à tous les égards, en suivant un modèle chinois unique.

« Un plan ambitieux a été élaboré afin de bâtir un pays socialiste moderne à tous les égards et de faire avancer le grand renouveau de la nation chinoise sur tous les fronts en suivant le modèle chinois de modernisation, ce qui signifie qu'il est temps pour nous d'aller de l'avant sur la voie de la modernisation » a déclaré président chinois Xi Jinping à l'occasion de son discours du Nouvel An prononcé samedi dernier.

Vers la modernisation de la Chine

En octobre dernier, le terme clé « modernisation de la Chine », qui définit le cheminement de la Chine vers le renouveau, a été inscrit pour la première fois dans un rapport présenté au Congrès national du Parti communiste chinois (PCC).

La modernisation de la Chine contient des éléments communs à tous les processus de modernisation, mais se caractérise par des traits propres au contexte chinois.

Le président Xi a souligné les caractéristiques uniques de la modernisation chinoise : il s'agit de celle d'une énorme population, d'une prospérité commune à tous, de progrès matériels, culturels et éthiques, de la coexistence harmonieuse entre l'humanité et la nature et du développement pacifique.

La Chine travaille à la modernisation de plus de 1,4 milliard de personnes, soit un nombre supérieur à la population totale combinée de tous les pays développés du monde aujourd'hui.

Grâce à la croissance soutenue de sa propre économie, la Chine soutient la prospérité commune afin de faire en sorte que chacun reçoive sa juste part de sa réussite économique et de réduire les inégalités. Selon le Livre bleu sur la prospérité commune, l'indice de prospérité commune de la Chine a augmenté de 79,3 %, passant de 24,67 % en 2013 à 44,23 % en 2020.

Tout en continuant à consolider les fondements matériels de la modernisation et à améliorer les conditions matérielles pour assurer le mieux-être du peuple, la Chine s'efforce de développer une culture socialiste avancée et de promouvoir des idéaux ainsi que des convictions solides, tout en faisant progresser le patrimoine culturel de la Chine. À ce jour, 43 éléments chinois figurent sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il s'agit du nombre le plus élevé au monde.

Guidée par la nouvelle philosophie de développement, qui mise sur un développement novateur, coordonné, écologique, ouvert et partagé, la Chine a continué d'être un moteur de croissance de premier plan pour l'économie mondiale en 2022. Le Fonds monétaire international prévoit que l'économie chinoise connaîtra une croissance de 3,2 % en 2022, ce qui correspond au taux prévu à l'échelle mondiale.

Comme les dirigeants chinois l'ont promis à maintes reprises, le pays a maintenu son engagement en faveur du développement pacifique. L'Initiative de sécurité mondiale lancée en avril dernier en est un exemple. Cette initiative s'est déjà attiré les éloges et le soutien de plus de 70 pays.

Avec des mesures concrètes

Le PCC vise à réaliser une modernisation socialiste entre 2020 et 2035 et à faire de la Chine un grand pays socialiste moderne, prospère, fort, démocratique, culturellement avancé, harmonieux et magnifique de 2035 jusqu'au milieu du siècle.

Le cheminement à suivre pour atteindre les objectifs est déjà en train de prendre forme. Avec sa philosophie de développement axée sur les personnes, le pays a mis sur pied les plus grands systèmes d'éducation, de sécurité sociale et de santé au monde.

M. Xi a déclaré que l'innovation était au cœur de la campagne de modernisation de la Chine. La quête d'indépendance de la Chine en matière d'innovation scientifique se reflète dans ses diverses réalisations, notamment le système de navigation par satellite Beidou, l'exploration spatiale, y compris les sondes lunaires et martiennes et la construction de la propre station spatiale chinoise, ainsi que dans le sous-marin submersible Fendouzhe. Le pays a également développé ses propres technologies ferroviaires à grande vitesse, les technologies de communication 5G et l'intelligence artificielle.

La Chine figure au 11e rang parmi 132 économies couvertes par l'indice mondial de l'innovation 2022 publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Guidée par la vision de M. Xi selon laquelle « Les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables », la campagne de modernisation de la Chine met également l'accent sur la coexistence harmonieuse entre l'humanité et la nature. Le pays a réduit l'intensité de ses émissions de carbone de 34,4 % au cours des 10 dernières années et s'est engagé à atteindre son sommet d'émissions de CO2 d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2060.

La Chine réitère par ailleurs qu'elle fera progresser un programme plus vaste d'ouverture dans un plus grand nombre de domaines et plus en profondeur, suivra la voie chinoise vers la modernisation et partagera ses occasions de développement avec le reste du monde. Selon l'Administration générale des douanes, le commerce de marchandises de la Chine a augmenté de 8,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 38,34 milliards de yuans (5,5 milliards de dollars) au cours des 11 premiers mois de l'année 2022.

