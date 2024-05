BEIJING, 9 mai 2024 /CNW/ - Une réponse récente du président chinois Xi Jinping a suscité l'enthousiasme et a inspiré les travailleurs de l'aciérie de HBIS à Smederevo, en Serbie. En réponse à leur lettre précédente, il les a encouragés à contribuer davantage à la relation amicale entre la Chine et la Serbie.

Trente travailleurs serbes de l'aciérie ont écrit une lettre à Xi Jinping expliquant les récents développements survenus à l'usine et exprimant leur gratitude pour son soutien envers la relance de cette usine emblématique.

Fondée en 1913 dans la ville de Smederevo, l'aciérie était autrefois considérée comme la « fierté de la Serbie ». L'usine était menacée de fermeture depuis la fin des années 1990 et l'était jusqu'à l'arrivée des investissements chinois en 2016. La même année, Xi Jinping a visité l'usine et rencontré ses travailleurs.

L'usine est désormais rentable grâce à la technologie de pointe et aux systèmes de gestion de la Chine. Elle est devenue l'un des trois plus grands exportateurs de Serbie.

Une amitié indéfectible

Xi Jinping est arrivé à Belgrade mardi pour sa deuxième visite d'État en Serbie et les attentes sont élevées quant au renforcement et à l'enrichissement de l'amitié indéfectible entre les deux nations.

Dans un article signé publié mardi par les médias serbes, il a déclaré que la Chine et la Serbie continuaient d'être de véritables amis et de bons partenaires, malgré les changements sur la scène internationale.

« Notre amitié indéfectible ne cesse de grandir, établissant un modèle pour les interactions entre les États et les relations interpersonnelles », a déclaré Xi Jinping dans l'article.

Il a indiqué dans l'article que les deux pays devraient promouvoir les échanges culturels et multidimensionnels entre les peuples, ainsi que diversifier la coopération infranationale.

« Nous devrions tirer parti de l'effet combiné de l'exemption mutuelle de visa et des vols directs, ainsi que de nos centres culturels respectifs, afin de promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, des sports, de la culture et du tourisme », a-t-il déclaré. Il a aussi mentionné qu'il fallait créer davantage de possibilités pour les jeunes afin de perpétuer l'amitié entre la Chine et la Serbie d'une génération à l'autre.

Élan de coopération

La Serbie est le premier partenaire de libre-échange de la Chine en Europe centrale et orientale. En 2023, la Chine est devenue la première source d'investissements étrangers de la Serbie et son deuxième partenaire commercial. Le miel, le vin rouge, le bœuf, l'agneau et d'autres produits agricoles serbes ont gagné en popularité auprès des consommateurs chinois.

« La coopération florissante entre nos deux pays dans les domaines des relations commerciales et économiques, de la chaîne industrielle et du développement des infrastructures donne un élan considérable à nos processus respectifs de modernisation », a déclaré Xi Jinping dans l'article.

Le président chinois a déclaré que les deux pays devraient davantage exploiter le plein potentiel de la coopération qui leur est mutuellement bénéfique, mettre en œuvre le plan d'action à moyen terme pour la coopération dans le cadre de la Belt and Road Initiative, et réaliser davantage de projets phares.

« Nous devrions élargir la coopération dans les domaines de l'innovation technologique, de la fabrication de pointe, de l'énergie verte, de l'économie numérique, de l'intelligence artificielle et d'autres domaines émergents », a-t-il déclaré.

Dans un discours écrit prononcé à son arrivée à Belgrade, capitale de la Serbie, Xi Jinping a déclaré qu'il se réjouissait de pouvoir échanger en profondeur avec le président serbe Aleksandar Vucic sur les relations bilatérales et d'autres questions d'intérêt mutuel.

« Je suis convaincu que cette visite sera fructueuse et qu'elle ouvrira un nouveau chapitre entre la Chine et la Serbie », a-t-il déclaré dans son discours.

