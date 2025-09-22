PÉKIN, 22 septembre 2025 /CNW/ -- Le Xinjiang d'aujourd'hui connaît la meilleure période de développement de son histoire, selon un livre blanc publié vendredi par le Bureau d'information du Conseil d'État, soulignant que des mesures solides ont été prises pour gouverner la région autonome ouïgoure du Xinjiang en Chine conformément à la loi, maintenir la stabilité grâce à l'unité ethnique, renforcer l'identité et les liens culturels, apporter une plus grande prospérité à la région et à ses habitants et développer le Xinjiang dans une perspective de long terme.

Cette année marque le 70e anniversaire de la création de la Région autonome ouïgoure du Xinjiang. « Cela a contribué à un développement économique et social sans précédent et à une amélioration significative du bien-être de la population, et a apporté un plus grand sentiment de réussite, de bonheur et de sécurité au peuple », a noté le livre blanc intitulé "CPC Guidelines for Governing Xinjiang in the New Era: Practice and Achievements" (Directives du PCC pour gouverner le Xinjiang dans la nouvelle ère : pratique et réalisations).

Des fondations plus solides pour la stabilité, la paix et la sécurité ont été construites au Xinjiang, a indiqué le document, ajoutant qu'une transformation historique du chaos à la stabilité et de la stabilité à la bonne gouvernance a été réalisée dans la région.

Depuis 2012, le gouvernement central a alloué plus de 4 000 milliards de yuans (environ 562,3 milliards de dollars) en paiements de transfert au Xinjiang, dont près de 543,48 milliards de yuans rien qu'en 2024, selon le livre blanc.

Le Xinjiang a consciemment intégré sa stratégie d'ouverture régionale dans le plan global du pays d'ouverture à l'ouest, visant à construire un corridor d'or à travers le continent eurasiatique et une porte d'entrée pour l'ouverture à l'ouest, a déclaré le livre blanc.

Le Xinjiang a bénéficié d'améliorations globales de l'infrastructure, a déclaré le livre blanc, notant que le kilométrage en exploitation des chemins de fer et du réseau autoroutier totalisait respectivement 9 202 kilomètres et 230 000 kilomètres en 2024, et que le nombre de lignes aériennes civiles atteignait 595, dont 25 sont des lignes internationales.

Tirant parti de ses ressources naturelles et de ses capacités industrielles, le Xinjiang a accéléré ses efforts pour développer un système industriel moderne doté de ses propres avantages uniques. Le livre blanc mentionne que le Xinjiang est le premier producteur de coton de Chine depuis 32 ans, avec un taux de mécanisation pour le labourage, la plantation et la récolte atteignant 97 %.

Il a également souligné que le Xinjiang continue d'améliorer ses politiques de promotion de la santé publique et a considérablement accru sa protection de la santé de la population, ajoutant que l'espérance de vie moyenne des résidents du Xinjiang est passée de 30 ans en 1949 à 77 ans en 2024.

La région a également connu un développement économique rapide au cours des 70 dernières années, le PIB atteignant 2,05 billions de yuans (environ 288 milliards de dollars) en 2024 contre 1,23 milliard de yuans en 1955.

Le Xinjiang met pleinement, précisément et fidèlement en œuvre la politique du PCC sur la liberté de croyance religieuse en respectant les croyances religieuses des gens, a précisé le livre blanc.

Le Xinjiang respecte et protège le droit des minorités ethniques d'apprendre et d'utiliser leurs propres langues parlées et écrites, a-t-il ajouté, soulignant que la région administre les affaires religieuses conformément à la loi, permet aux groupes religieux de gérer leurs propres affaires de manière indépendante et guide les religions pour qu'elles soient compatibles avec la société socialiste.

Le Xinjiang a amélioré sa préservation globale du patrimoine culturel. Le document indique que le Xinjiang a formulé des plans pour la protection du patrimoine culturel régional et publié des réglementations locales pour renforcer les garanties juridiques de préservation du patrimoine culturel.

Le livre blanc a également noté que la bataille contre la désertification en bordure du désert du Taklamakan dans la région a été intensifiée, le désert étant désormais entièrement encerclé d'une ceinture verte bloquant le sable qui s'étend sur 3 046 kilomètres, la plus longue au monde.

