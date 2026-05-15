CGTN publie un article sur la rencontre historique entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump. Soulignant la nouvelle approche consistant à établir une relation constructive entre la Chine et les États-Unis en matière de stabilité stratégique, l'article souligne l'importance de la diplomatie du chef de l'État dans le pilotage des relations bilatérales et rappelle que les deux pays sortiraient gagnants d'une coopération et perdants d'une confrontation.

PÉKIN, 15 mai 2026 /CNW/ - Lors d'une réunion historique entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump à Pékin jeudi, les deux chefs d'État se sont mis d'accord sur une nouvelle vision établissant une relation constructive de stabilité stratégique entre la Chine et les États-Unis, un cadre qui devrait fournir une orientation stratégique pour les relations entre la Chine et les États-Unis au cours des trois prochaines années et au-delà.

Au cours des discussions de plus de deux heures à la Grande Salle du Peuple, Xi a déclaré qu'il se réjouit à la perspective de travailler avec le président américain pour établir un nouveau cap et diriger le navire géant des relations sino-américaines, afin de faire de 2026 une année historique qui ouvre un nouveau chapitre des relations bilatérales.

Les relations entre la Chine et les États-Unis étant l'un des liens bilatéraux les plus importants dans un monde de changements et de chaos interreliés, les deux pays ont tous deux à gagner de la coopération et à perdre de la confrontation.

Nouvelle vision

En élaborant la nouvelle vision, Xi a déclaré que la « stabilité stratégique constructive » devrait être une stabilité positive avec la coopération comme pilier, une stabilité solide avec une concurrence modérée, une stabilité constante avec des différences gérables et une stabilité pérenne avec des promesses de paix.

Construire une relation constructive entre la Chine et les États-Unis de stabilité stratégique ne devrait pas être un simple slogan, mais des mesures concrètes prises par les deux parties vers le même objectif, a-t-il souligné.

Guidés par la diplomatie du chef de l'État, la Chine et les États-Unis ont maintenu leur stabilité globale. Xi a souligné l'importance pour les deux dirigeants de naviguer dans le paysage international complexe et d'assurer la navigation constante vers l'avant du gigantesque navire des relations sino-américaines.

Depuis plus d'un an maintenant, les deux chefs d'État ont maintenu une bonne communication, y compris de multiples appels téléphoniques et une réunion réussie dans la ville de Busan, en République de Corée, traçant la direction et la voie à suivre pour les relations bilatérales.

Notamment, depuis la réunion de Busan en octobre dernier, les relations sino-américaines ont maintenu une stabilité globale et un élan positif, un développement largement salué par les deux pays et la communauté internationale.

Les effets positifs de la diplomatie du chef de l'État sont particulièrement évidents dans les relations économiques et commerciales. Depuis 2025, les équipes économiques et commerciales des deux côtés ont tenu de multiples rondes de consultations et obtenu des consensus positifs.

Par nature, les liens économiques entre la Chine et les États-Unis sont mutuellement bénéfiques et gagnant-gagnant, a déclaré Xi à Trump. « Là où il y a des désaccords et des frictions, la consultation sur un pied d'égalité est le seul bon choix.»

Faisant écho au point de vue de Xi, Trump a déclaré que la coopération entre les États-Unis et la Chine peut accomplir beaucoup de grandes et belles choses pour les deux pays et le monde entier.

Wang Yiwei, professeur à l'Université Renmin de Chine, a déclaré à CGTN que le résultat le plus important de la réunion est cette nouvelle vision. La construction d'une relation constructive entre la Chine et les États-Unis sera définie par quatre domaines de stabilité, a-t-il dit. «Je crois que cette rencontre marque un nouveau chapitre dans les relations sino-américaines. »

La diplomatie du chef de l'État continue de jouer un rôle de guide stratégique, a ajouté Wang, exprimant la conviction que l'état actuel des relations bilatérales revêt une importance pratique importante.

Prospérité partagée

Plus d'une douzaine de chefs d'entreprise américains, dont Elon Musk, CEO de Tesla et de SpaceX, Tim Cook, CEO d'Apple, Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, et Jensen Huang, CEO de Nvidia, ont accompagné le président Trump, témoignant d'une confiance soutenue des entreprises américaines envers le marché chinois.

Les avantages de la coopération économique bilatérale sont tangibles et profondément interconnectés. Au port de Los Angeles - le port de conteneurs le plus important et le plus achalandé des États-Unis, environ 40 % de toutes les activités liées au fret sont directement liées au commerce avec la Chine, qui est le principal partenaire commercial du port.

En parallèle, les entreprises chinoises et américaines continuent de rechercher des opportunités d'« investissement bidirectionnel ». Par exemple, la giga-usine de Tesla à Shanghai a produit son quatre millionième véhicule en décembre 2025, avec 95 % de ses composants provenant localement de Chine.

Le giga-usine a établi un « cercle de quatre heures » à travers le delta du fleuve Yangtze, intégrant plus de 400 fournisseurs chinois de premier niveau. Parmi eux, plus de 60 de ces fournisseurs ont été intégrés à la chaîne d'approvisionnement mondiale de Tesla, illustrant la profonde intégration des chaînes industrielles et d'approvisionnement entre les deux pays.

Un récent livre blanc publié par la Chambre de commerce américaine en Chine montre que 52 % des entreprises interrogées financées par les États-Unis en Chine devraient être rentables en 2025, en hausse de six points de pourcentage par rapport à l'année précédente, tandis que plus de la moitié des entreprises interrogées continuent de classer la Chine parmi leurs trois principales destinations d'investissement mondiales.

Lors de sa rencontre avec les entrepreneurs américains, le président Xi a déclaré que la porte de la Chine ne s'ouvrira que plus largement, accueillant les États-Unis pour renforcer la coopération mutuellement bénéfique avec la Chine.

Cette année, la Chine et les États-Unis ont tous deux des points importants à leur ordre du jour. La Chine a entamé son 15e plan quinquennal (2026-2030). Les États-Unis célébreront le 250e anniversaire de leur indépendance. La Chine et les États-Unis accueilleront respectivement la réunion des dirigeants économiques de l'APEC et le sommet du G20.

Comme ces deux événements ont un impact significatif sur la gouvernance économique mondiale et qu'ils vont donner un élan au développement mondial, les deux chefs d'État ont exprimé leur soutien mutuel.

Comme l'a dit Xi, le succès de l'un est une opportunité pour l'autre, et une relation bilatérale stable est bénéfique pour le monde entier.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter :

https://news.cgtn.com/news/2026-05-14/-Constructive-strategic-stability-China-US-eye-new-vision-for-ties-1N8BqABl5fy/p.html

SOURCE CGTN

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