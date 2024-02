BEIJING, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Les Chinois de tout le pays ont célébré la Fête des lanternes samedi, qui est non seulement une fête chinoise traditionnelle célébrée le quinzième jour du premier mois du calendrier lunaire, mais aussi la fin de la fête du printemps annuelle.

Des spectacles de lanternes splendides, la danse traditionnelle du dragon et les énigmes inscrites sur les lanternes font partie des activités auxquelles les gens participent pour souligner la fête. Les spectacles de lanternes partout au pays sont prêts à attirer un autre grand nombre de touristes au moment où la fête du printemps de l'année du dragon prend fin.

Le nombre de recherches liées au « Lantern Festival » (Fête des lanternes) sur le portail de voyage LY.com est trois fois plus grand, et les visites interurbaines sur de courtes distances comptent parmi les plus populaires de la fête, selon les données du portail de voyage.

Plus précisément, plus de 60 % des visiteurs du Shanghai Yuyuan Garden Lantern Show proviennent d'autres villes, selon LY.com.

Le tourisme est l'un des plus performants durant le Nouvel An chinois, qui a connu de nombreux records dans des domaines allant du transport aux ventes en ligne et au divertissement.

Au total, 474 millions de voyages ont été effectués en Chine pendant les huit jours de vacances, soit une hausse de 34,3 % par rapport à l'année précédente, selon les données du ministère de la Culture et du Tourisme.

Les données montrent également que les dépenses touristiques intérieures de la Chine ont atteint 632,69 milliards de yuans (87,93 milliards de dollars), en hausse de 47,3 % par rapport à l'année précédente.

Selon les estimations, la Chine devrait accueillir un nombre record de 9 milliards de voyages de passagers au cours de la ruée de 40 jours de la fête du printemps, qui a commencé le 26 janvier.

Le pays avait enregistré plus de 3,5 milliards de voyages de passagers au cours des 17 premiers jours de la ruée des voyages de la fête du printemps de cette année, selon les données des autorités des transports.

La billetterie de la fête du printemps est également un grand gagnant grâce au pouvoir d'achat croissant du peuple chinois.

Grâce à une série de films vedettes, les revenus de billetterie du pays pendant le festival ont dépassé les 8 milliards de yuans, ce qui représente un nouveau record, selon les données publiées par l'Administration nationale du film.

Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la proportion de billetterie dans les villes de troisième et de quatrième niveaux durant le festival a augmenté à 58,0 %, ce qui représente un sommet en cinq ans, selon un rapport de données publié par le Maoyan Research Institute, qui suit le commerce des billetteries.

La consommation en ligne a donné un bon coup d'envoi, avec des résultats frappants. Les données du ministère du Commerce indiquent que les ventes au détail en ligne pendant la saison de magasinage de la fête du printemps, du 18 janvier au 17 février, ont atteint au moins 800 milliards de yuans, en hausse de 8,9 % par rapport à la même période l'an dernier.

Au cours de la fête du printemps de cette année, le nombre de petites commandes de programmes sur Wechat pour la nourriture et les boissons, ainsi que pour le vin et les voyages a augmenté de 36 % et de 19 % respectivement, comparativement à l'an dernier, selon les données.

