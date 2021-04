CGTN : Tianhe nourrit l’ambition de la Chine en matière de station spatiale

Le module Tianhe a été transporté dans l'espace par une fusée porteuse Longue-Marche 5B Y2 depuis le centre de lancement des engins spatiaux de Wenchang, sur la côte de la province du Hainan, dans le sud de la Chine. Il s'agit de la première des 11 missions nécessaires pour construire et approvisionner la station spatiale.

Tianhe servira de module de base à la première station spatiale chinoise en orbite terrestre basse, appelée Tiangong, qui signifie « palais céleste » en chinois.

Dans un message de félicitations publié jeudi, le président chinois Xi Jinping a déclaré que le lancement réussi du module central Tianhe signifie que la construction de la station spatiale chinoise est entrée dans la phase de mise en œuvre complète, ce qui constitue une base solide pour les tâches ultérieures.

La construction d'une station spatiale et d'un laboratoire spatial national est non seulement un objectif important de la stratégie en trois étapes du programme spatial habité de la Chine, mais aussi un projet majeur important visant à consolider la force du pays dans les domaines de la science et de la technologie, ainsi que dans l'espace, a déclaré le président chinois dans son message.

Il a invité tous les membres qui ont participé à la mission à faire preuve d'autonomie et d'innovation, à remporter la victoire globale de la mission de construction de la station spatiale et à apporter de nouvelles contributions plus importantes à la construction globale d'un pays socialiste moderne.

Une plateforme ouverte

La nouvelle station spatiale chinoise ne sera pas uniquement destinée aux scientifiques chinois. « Les astronautes étrangers et la coopération mondiale en matière d'expériences scientifiques sont les bienvenus dans la station spatiale chinoise, a déclaré Hao Chun, directeur du Bureau chinois d'ingénierie spatiale habitée, dans un entretien exclusif accordé à CGTN.

La Chine et le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies ont mené un effort de collaboration sur les demandes concernant l'utilisation de la station spatiale chinoise. Nous avons signé une entente, ».

À ce jour, un total de neuf projets proposés par 17 pays, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, ont été sélectionnés pour la première série d'expériences qui seront menées dans le nouveau laboratoire spatial.

« À l'avenir, il y aura assurément des astronautes étrangers qui participeront aux vols spatiaux de la Chine, et qui travailleront et habiteront dans notre station spatiale. En outre, certains astronautes étrangers participent déjà à des vols chinois et apprennent déjà le chinois », a déclaré le directeur.

Construire une puissance aérospatiale

Depuis le 18e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du PCC, a personnellement dirigé la mise en œuvre de grands projets aérospatiaux et a encouragé les progrès constants de la Chine pour devenir une puissance aérospatiale.

« Explorer le vaste univers, développer des programmes spatiaux et devenir une puissance aérospatiale constituaient un rêve auquel nous avons toujours aspiré », a déclaré le président chinois dans une instruction à l'occasion de la première Journée de l'espace de la Chine, le 24 avril 2016.

En 2020, l'industrie spatiale chinoise a rendu possible des réalisations remarquables : La Chine a réussi à mettre en orbite son dernier satellite Beidou le 23 juin; une sonde non habitée a été envoyée dans l'espace vers Mars le 23 juillet; une mission sans équipage appelée Chang'e-5 a été lancée le 24 novembre dans le but de collecter des matériaux lunaires, et le pays a mené à bien l'atterrissage de la sonde Chang'e-5 sur la surface de la lune le 1er décembre.

