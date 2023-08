BEIJING, 30 août 2023 /CNW/ - La deuxième saison d'Art Beat a été présentée en première le 21 août à la télévision de CGTN et sur différentes plateformes de médias sociaux. Chacun des huit épisodes met l'accent sur la vie et l'œuvre d'un artiste chinois contemporain de premier plan. La série offerte en plusieurs langues décrit comment ces artistes racontent l'histoire de la Chine d'un point de vue culturel.

CGTN: « The Art Beat » saison 2 – Huit artistes proposent de nouvelles versions de l’histoire de la Chine (PRNewsfoto/CGTN)

À travers un examen de leurs philosophies personnelles et de leurs peintures, interprétations et écrits originaux, la série révèle comment, stimulé par l'inspiration et la force acquises des traditions chinoises, chaque artiste a adopté l'innovation et a intégré la forme d'art de son choix à de nouveaux domaines d'exploration.

L'artiste de renom Wu Yueshi croit que l'essence de la peinture chinoise se trouve dans l'aspect spirituel de l'ensemble. Ce n'est qu'en plongeant à fond dans la culture qu'il est possible de maîtriser la subtilité de l'expression et d'acquérir progressivement une vision du domaine profond et vaste de l'art chinois.

« Lire, puis peindre » est la devise de Liu Wanming, un artiste qui s'engage à représenter la nature dans l'esprit de la peinture traditionnelle chinoise. Il explique que son amour de la lecture lui a permis d'apporter une dimension supplémentaire de charme ancien à ses peintures représentant des paysages de sa ville natale.

En tant qu'artiste toujours à la recherche de l'innovation, Shi Qi propose le concept des « trois formes en un ». Il affirme que la dualité de la représentation et de l'abstraction est incomplète. Le trio composé de la représentation, de l'impression et de l'abstraction offre plutôt un tableau plus complet, définissant à la fois la vie et la création artistique.

« L'art est un style de vie qui me rend heureux », dit He Jialin, un maître peintre aux intérêts artistiques variés. Il croit à la promotion du patriotisme par son travail et à la promotion de la culture chinoise traditionnelle. Au cours des dernières années, il a visité de nombreux villages anciens en Chine, dans un souci de préserver le patrimoine culturel en déclin de ces communautés.

La carrière de Feng Ying, danseuse de ballet, est définie par une recherche incessante de l'excellence et de l'expression artistique. Persévérante et audacieuse, elle a surmonté plusieurs difficultés et atteint le sommet de sa profession. Aujourd'hui, en tant que directrice du Ballet national de Chine, elle demeure aussi engagée que jamais envers son art.

« Le public doit être collé à son siège et écouter attentivement chaque mot », affirme Tian Lianyuan, artiste du pingshu. Sur scène, il utilise seulement trois objets du quotidien comme accessoires pour raconter son histoire : un ventilateur, un bloc de bois et un mouchoir. Il réussit néanmoins à évoquer « une histoire de vie, un drame historique » dans lesquels le public plonge à travers des milliers d'années d'histoire et de vastes paysages peuplés de personnages vivants.

En tant que plus jeune lauréat du prix de littérature Mao Dun,Alai explique qu'il était destiné à écrire. En tant qu'écrivain, il évoque vivement des moments d'excitation, de confusion et de douleur sans jamais perdre son sens de la contemplation. « Les humains représentent à la fois le point de départ et la destination », dit-il.

Zhou Jingxin a adopté l'approche déterminante consistant à « utiliser de grands traits et de gros blocs d'encre pour donner un effet tridimensionnel au papier ». En 1995, il lance une série de peintures qui introduisent un tout nouveau style : la « sculpture à l'encre ». Il croit fermement que la peinture chinoise traditionnelle est conforme au concept des trois dimensions.

