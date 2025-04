BEIJING, le 28 avril 2025 /CNW/ - CGTN a publié un article sur la dernière réunion de leadership de la Chine sur la situation économique et le travail. Explorant les outils de politique économique du pays, l'article met en lumière la forte résilience et le grand potentiel de l'économie chinoise. Il examine également le thème mis en avant lors de la réunion, à savoir les efforts accrus déployés pour accélérer la mise en œuvre de politiques macroéconomiques plus proactives et plus efficaces, ainsi que pour stimuler la consommation de services afin de renforcer le rôle global de la consommation dans la croissance économique.

L'économie chinoise a connu un bon départ au premier trimestre de l'année, affichant un rendement constant et une résilience.

Le PIB du pays a augmenté de 5,4 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 31,8758 billions de yuans (environ 4,42 billions de dollars) au premier trimestre de 2025, se classant parmi les plus élevés des grandes économies mondiales et positionnant le pays pour mieux faire face aux incertitudes climatiques mondiales.

Vendredi, lors d'une réunion du Bureau politique du Comité central du Parti communiste de Chine, les dirigeants chinois ont analysé et étudié la situation économique actuelle et le travail économique.

Notant que le pays a vu son économie s'améliorer cette année, la confiance du public ayant continuellement augmenté et de solides progrès ayant été réalisés en matière de développement de qualité, la réunion a appelé à des efforts pour accélérer la mise en œuvre de politiques macroéconomiques plus proactives et plus efficaces et pour stimuler la consommation de services afin de renforcer le rôle de la consommation dans la croissance économique.

Des politiques macroéconomiques plus proactives et efficaces

Outre le PIB, la Chine a vu d'autres indicateurs économiques dépasser les attentes du marché au premier trimestre. Par exemple, les investissements en immobilisations ont augmenté de 4,2 % par rapport à l'année précédente, les investissements dans la construction d'infrastructures ayant augmenté de 5,8 % et les investissements dans le secteur manufacturier de 9,1 %.

Grâce au soutien des politiques, à la réactivité au niveau local et à l'essor rapide d'un dynamisme propulsé par l'innovation, l'économie du pays présente une forte résilience et un grand potentiel.

La Chine a effectué des préparatifs politiques approfondis pour faire face aux changements externes, car une série de politiques macroéconomiques ciblées ont déjà pris effet, et d'autres politiques progressives seront mises en œuvre au besoin pour atténuer les chocs externes.

La réunion de vendredi a appelé à déployer des efforts pour tirer pleinement parti d'une politique budgétaire plus proactive et d'une politique monétaire modérément expansionniste, à coordonner le travail économique national et les efforts dans le domaine de l'économie et du commerce internationaux, à gérer efficacement et sans réserve les propres affaires du pays et à maintenir la stabilité de l'emploi, des entreprises, des marchés et des attentes.

Luo Zhiheng, économiste en chef chez Yuekai Securities, a déclaré que des efforts devraient être déployés pour faire bon usage des outils de politique globale et structurelle, réduire les ratios des réserves obligatoires et les taux d'intérêt, le cas échéant, et stimuler la consommation et la demande d'investissement des entreprises.

Une approche à plusieurs volets pour les entreprises en difficulté

Pour aider les entreprises confrontées à des défis, la réunion a insisté sur une approche à plusieurs volets, y compris un soutien financier plus solide et l'accélération de l'intégration entre le développement du commerce intérieur et du commerce extérieur.

Soulignant la nécessité d'assurer les moyens de subsistance des personnes, il a été déclaré que pour les entreprises ayant subi des répercussions relativement plus importantes des tarifs, la proportion des fonds d'assurance-chômage retournés aux entreprises pour maintenir la stabilité des salaires sera augmentée.

Dans le contexte des récentes hausses tarifaires aux États-Unis, les entreprises commerciales étrangères de la Chine réagissent activement en proposant des produits novateurs, en saisissant des commandes et en élargissant les marchés.

Le pays a également pris des mesures rapides et proactives pour faire face aux chocs tarifaires, en s'adressant à des marchés étrangers plus vastes tout en renforçant les canaux de vente nationaux grâce à des produits améliorés.

Bai Wenxi, vice-président de la China Enterprise Capital Alliance, a insisté sur le recours à des politiques comme le soutien financier et les subventions de coupons de consommation pour soutenir davantage les entreprises de commerce extérieur et continuer d'augmenter les subventions financières pour les entreprises exportatrices au pays.

Stimuler la consommation de services

La réunion de vendredi a également mis en lumière la nécessité d'accroître la consommation de services, d'exhorter à l'élimination rapide des mesures restrictives dans le secteur de la consommation et de proposer l'introduction d'un mécanisme de prêt renouvelé pour la consommation de services et les soins aux personnes âgées.

La consommation de services est progressivement devenue un nouveau moteur de croissance économique et un domaine important pour exploiter le potentiel de consommation. Au premier trimestre de 2025, les ventes au détail de biens de consommation, un indicateur majeur de la vigueur de la consommation du pays, ont augmenté de 4,6 % par rapport à l'année précédente.

Soutenues par des politiques ciblées pour stimuler la consommation, les dépenses liées aux services ont également augmenté. Au premier trimestre, les ventes au détail de services ont augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente.

De plus, divers documents visant à stimuler la consommation de services sont activement mis en œuvre. Par exemple, les autorités chinoises ont dévoilé un plan de travail pour stimuler la consommation de services en 2025 et publié une série de nouvelles mesures visant à accroître et à améliorer la consommation dans le secteur des services nationaux dans le cadre d'efforts plus vastes visant à stimuler la demande intérieure.

Un rapport publié par un groupe de réflexion, le China Institute for Reform and Development, prévoit que d'ici 2030, la consommation de services par habitant des résidents urbains et ruraux de la Chine pourrait dépasser 20 000 yuans, ce qui représente plus de la moitié de la consommation totale.

« La consommation de services est devenue un moteur de la consommation de biens, et une tendance aux 'services de type biens' prend de l'ampleur partout dans le pays », a déclaré Chi Fulin, chef du groupe de réflexion.

Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez sur le lien suivant :

https://news.cgtn.com/news/2025-04-25/Unboxing-China-s-economic-policy-tools-after-latest-leadership-meeting-1CRzRDF2bLi/p.html

