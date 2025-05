BEIJING, le 1er mai 2025 /CNW/ - CGTN a publié un article sur la tournée d'inspection du président chinois Xi Jinping à Shanghai, dans l'est de la Chine. Mettant l'accent sur ses visites dans un incubateur d'IA et à la Nouvelle Banque de développement, l'article souligne les efforts déployés par la Chine pour développer l'industrie de l'IA afin de promouvoir l'innovation technologique, et sa volonté de renforcer la coopération avec la Banque dans le cadre de projets et de mettre l'accent sur un développement vert, innovant et durable afin d'obtenir de meilleurs résultats.

Une plateforme d'écosystème d'intelligence artificielle, surnommée un « supermarché d'IA », a fait ses débuts à Shanghai en février, offrant un accès à guichet unique à des ressources d'IA comme les modèles DeepSeek, la puissance de calcul subventionnée par le gouvernement et un corpus de haute qualité.

Cette initiative constitue la dernière avancée du Shanghai Foundation Model Innovation Center, un grand incubateur de modèles qui accueille plus de 100 entreprises.

S'étendant sur plus de 60 000 mètres carrés, l'incubateur fournit aux développeurs les ressources nécessaires à la croissance de l'écosystème, y compris 18 politiques de soutien comme les subventions informatiques, les réseaux de collecte de fonds et les plateformes de données ouvertes.

Visitant l'incubateur mardi dans le cadre de sa tournée d'inspection à Shanghai, le président chinois Xi Jinping a appelé la ville à prendre les devants en matière de développement et de gouvernance de l'IA, et à accélérer la construction d'une plaque tournante de l'innovation scientifique et technologique exerçant une influence mondiale.

Cette visite d'inspection a eu lieu quatre jours après que les dirigeants chinois ont organisé une session d'étude consacrée à l'IA, au cours de laquelle le président Xi a exhorté l'incubateur à prendre une longueur d'avance dans ce secteur stratégique.

Une plaque tournante de l'innovation technologique

Officiellement inauguré en 2023, le centre est l'un des premiers incubateurs et accélérateurs chinois dédiés aux modèles d'IA à grande échelle. Il vise à renforcer les efforts de Shanghai visant à établir un pôle industriel de l'IA de classe mondiale et compétitive à l'échelle internationale.

Pour consolider les bases des entreprises résidentes, le centre a établi cinq grandes plateformes fonctionnelles majeures pour la répartition de la puissance informatique, les données ouvertes, les services d'évaluation, les services financiers et les services complets, soutenant les entreprises en termes de corpus de texte et de ressources informatiques, de fonds de placement et d'orientation en matière de classement.

Dans le même temps, il accorde également un soutien politique prioritaire pour accélérer les premières mondiales de divers petits modèles de scénarios verticaux dans les domaines de la consommation, du divertissement, des finances et d'autres domaines d'application majeurs, accélérant ainsi l'intégration des innovations des grands modèles dans divers secteurs.

« La technologie de l'IA évolue rapidement et entre dans une phase de croissance explosive », a déclaré M. Xi, exhortant la ville à faire la synthèse des expériences réussies en matière d'incubation de l'industrie de l'IA et à prendre les devants en matière de développement et de gouvernance de l'IA.

Les entreprises de l'ensemble de la chaîne industrielle du modèle de fondation convergent dans un seul bâtiment, créant ainsi un environnement idéal pour la collaboration. Les entreprises qui choisissent de s'établir ici sont, entre autres, des fournisseurs de technologies fondamentales, des développeurs d'applications, des concepteurs de scènes, des partisans de la puissance de calcul et des spécialistes du marketing de produits.

En réponse au développement rapide des entreprises résidentes et pour répondre aux besoins croissants du centre en matière de talents, le district de Xuhui à Shanghai a dévoilé un plan mondial de recrutement de talents en IA et lancé le West Bund International Talent Hub pour mettre des talents à la disposition des entreprises.

Le centre de talents accueille également la Shanghai Emerging Industry Young Entrepreneurs Association, soutenant ainsi davantage les jeunes talents en entrepreneuriat pour qu'ils soient les pionniers de l'innovation.

« L'IA est une industrie naissante, et c'est également une industrie qui appartient aux jeunes », a déclaré M. Xi, alors qu'il participait à un salon avec de jeunes innovateurs, les exhortant à continuer de démontrer leurs talents et leurs compétences pour faire progresser la modernisation de la Chine.

Développement de haute qualité dans les pays du Sud

Le même jour, le président Xi a également visité la Nouvelle Banque de développement (NDB) et a rencontré Dilma Rousseff, présidente de cette institution.

Notant que la coopération élargie des BRICS est entrée dans une phase de développement de haute qualité, il a déclaré que la banque était sur le point d'entamer sa deuxième décennie d'or de développement de haute qualité.

En tant que banque multilatérale de développement fondée par les BRICS, la NDB a approuvé à la fin de l'année 2023 plus de 100 projets dans tous les pays membres pour un montant d'environ 35 milliards de dollars, préservant ainsi le développement économique des pays membres et contribuant à l'amélioration du système de gouvernance économique mondiale.

Qu'il s'agisse de projets ferroviaires urbains en Inde et de projets d'énergie éolienne verte au Brésil ou de projets routiers en Chine, la Banque, avec son modèle de coopération efficace et pragmatique, a enrichi la pratique de la coopération Sud-Sud, donnant ainsi l'exemple à la coopération multilatérale.

Qualifiant la banque d'« initiative pionnière pour l'unité et l'auto-autoamélioration des pays du Sud », Xi Jinping a invité la NDB à tenir compte des besoins de développement des pays du Sud et à fournir davantage de financements d'infrastructures durables, de haute qualité et peu coûteux.

L'unilatéralisme et le protectionnisme sapent la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement, a souligné Mme Rousseff, ajoutant que la banque continuera de contribuer au développement des pays en développement et des marchés émergents.

