BEIJING, 18 avril 2025 /CNW/ - La Chine et le Cambodge ont établi un modèle d'égalité, de confiance mutuelle et de coopération gagnant-gagnant entre des pays de tailles différentes, a déclaré jeudi le président chinois Xi Jinping lors de sa rencontre avec le roi cambodgien Norodom Sihamoni au cours de sa visite d'État au Cambodge.

M. Xi s'est dit convaincu que la modernisation de la Chine apportera davantage d'opportunités aux pays voisins, y compris le Cambodge, et a souligné que la construction d'une communauté sino-cambodgienne ayant un avenir commun est un choix de l'histoire et du peuple.

Les relations entre la Chine et le Cambodge ont résisté à l'épreuve des transformations mondiales et sont restées solides comme un roc. Les liens bilatéraux ont été forgés et entretenus par l'ancienne génération de dirigeants des deux pays.

En février 2023, lors de la visite en Chine du Premier ministre cambodgien de l'époque, Hun Sen, les deux parties ont convenu d'élaborer un « cadre de coopération diamantaire » comportant six domaines prioritaires : la coopération politique, la capacité et la qualité de la production, l'agriculture, l'énergie, la sécurité et les échanges entre les peuples.

En septembre 2023, Hun Manet a choisi la Chine comme première destination officielle à l'étranger après son entrée en fonction, un geste qui reflète la priorité diplomatique du Cambodge. Lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, Hun Manet s'est engagé à faire progresser l'amitié indéfectible entre le Cambodge et la Chine.

En mai 2024, une route de Phnom Penh a été baptisée « boulevard Xi Jinping » par le gouvernement royal du Cambodge en hommage aux contributions historiques du dirigeant chinois au développement du pays. Lors de la cérémonie de baptême, Hun Manet a souligné que les relations bilatérales étaient entrées dans leur meilleure période historique sous la direction et les efforts conjoints de Xi et des dirigeants cambodgiens.

Des résultats fructueux en matière de coopération économique et commerciale

Tout d'abord, le commerce bilatéral s'est remarquablement développé grâce à l'accord de libre-échange du Partenariat économique global régional (RCEP) et à l'accord de libre-échange entre la Chine et le Cambodge. La Chine a été le premier partenaire commercial du Cambodge pendant 13 années consécutives. En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 17,83 milliards de dollars, soit une augmentation de 20,7 % en glissement annuel.

L'approbation de l'entrée sur le marché chinois de produits agricoles et halieutiques cambodgiens de haute qualité, tels que le riz, les bananes, les mangues, les longanes, les noix de coco et le poisson basa, a non seulement agrémenté les tables des consommateurs chinois, mais a également stimulé les revenus du peuple cambodgien.

Deuxièmement, la coopération en matière d'investissement a continué de s'approfondir. La Chine est restée la première source d'investissement étranger au Cambodge pendant 13 années consécutives, avec des investissements couvrant un large éventail de secteurs, notamment les transports, l'énergie, l'agriculture, l'industrie manufacturière, le tourisme, les zones économiques spéciales, ainsi que les technologies de l'information et de la communication, caractérisés par une couverture étendue, une grande échelle et des résultats solides.

Environ 95,4 % des Cambodgiens interrogés ont une attitude positive à l'égard des entreprises chinoises qui investissent ou opèrent au Cambodge. Et 95 % croient que la Chine a contribué de façon positive au développement de l'économie mondiale, selon un récent sondage de CGTN.

Les échanges culturels renforcent les liens entre la Chine et le Cambodge

Outre la coopération politique et économique, les deux pays ont donné l'exemple en menant des échanges culturels, qui non seulement renforcent la compréhension mutuelle, mais aussi resserrent les liens entre les deux peuples.

Les échanges de peuple à peuple entre la Chine et le Cambodge, pilier essentiel de l'amitié et de la coopération entre les deux pays, ont été stimulés par l'Année 2024 des échanges de peuple à peuple entre la Chine et le Cambodge.

Au fil des ans, les programmes de coopération médicale, y compris « Love Heart Journey », « Bright Journey » et « Smile Journey », ont fourni des services de soins de santé de qualité aux populations locales dans plus de 20 provinces et villes cambodgiennes.

En tant que pont culturel entre les deux pays, l'Institut Confucius a également dispensé des cours en chinois gratuits à plus de 100 000 apprenants cambodgiens depuis sa création au Cambodge en 2009.

Les échanges culturels entre les deux pays devraient continuer à se développer sous l'égide de l'initiative de civilisation mondiale proposée par la Chine, qui bénéficiera à des domaines tels que la culture, la jeunesse, les médias, les groupes de réflexion, le tourisme, la technologie, les soins de santé et la restauration des reliques culturelles.

« Organisons des échanges plus fréquents entre les peuples. Nous devrions défendre la solidarité et l'harmonie, multiplier les dialogues culturels, accroître le partage d'expériences sur la gouvernance de l'État, développer diverses formes de coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, des échanges de jeunes, de la protection et de la restauration des héritages culturels, et promouvoir la connectivité entre les peuples » a déclaré Xi Jinping a déclaré dans un article signé avant son arrivée au Cambodge pour une visite d'État.

