L'année 2021 est remplie de nouveaux espoirs et de nouvelles aspirations. Cette nouvelle année est également l'année du Buffle dans le calendrier lunaire chinois. Le buffle, l'un des premiers animaux domestiqués, a joué un rôle de premier plan dans les civilisations agricoles. Aux yeux des Chinois, les buffles sont robustes et forts. Ici, à Beijing, je vous souhaite bonheur et santé pour la nouvelle année!

L'année 2020 a été extraordinaire. Elle a donné lieu à beaucoup de difficultés et de détresse dans le monde. L'éclosion soudaine de COVID-19 a frappé la communauté humaine. Sous le commandement du président chinois Xi Jinping, grâce aux efforts acharnés de toute la nation, la Chine a connu des réalisations importantes en matière de prévention et de contrôle épidémique. La Chine est également devenue la seule grande économie mondiale à connaître une croissance positive au cours de la dernière année.

À l'heure actuelle, la COVID-19 se propage encore dans de nombreux pays du monde. Nous compatissons avec le monde et nous espérons sincèrement pouvoir traverser les moments difficiles le plus rapidement possible, et nous espérons que tout le monde est en santé et en sécurité.

En tant que professionnels des médias, nous avons le devoir de rapporter les faits et la vérité. Au début de l'éclosion de COVID-19, plus de 2 000 de mes collègues sont immédiatement allés au front. Leur travail comprenait une couverture en direct des unités réservées à la COVID-19 dans la « zone rouge », ainsi qu'un documentaire multilingue intitulé Ensemble contre la COVID-19. Ils ont montré au monde la situation réelle liée à la lutte de la Chine contre la pandémie de façon opportune et objective.

Nous avons lancé une émission spéciale en direct intitulée COVID-19 Frontline, qui présente des professionnels de la santé du monde entier. Des experts médicaux chinois ont partagé leurs expériences en matière de lutte contre la pandémie. Nous nous sommes également entretenus en exclusivité avec Richard Horton, rédacteur en chef de la revue médicale The Lancet, et Peter Forster, de l'Université Cambridge, au Royaume-Uni, qui est l'auteur principal d'une étude sur la mutation du virus et sa propagation. Les experts se sont appuyés sur des faits scientifiques pour clarifier diverses rumeurs au sujet de l'épidémie.

L'année qui vient de s'écouler a été marquée par des moments émouvants et des histoires réconfortantes. Il y a 900 ans, Zhang Zai, philosophe chinois de la dynastie des Song du Nord, a lancé un célèbre dicton. Ce dernier indique que la tristesse et la pauvreté peuvent renforcer la volonté des gens pour les aider à réussir. Cela s'applique non seulement aux individus, mais également aux pays. Malgré les difficultés, nous avons été témoins de gestes d'amour et de gentillesse et nous avons acquis une meilleure compréhension de la véritable signification d'une collectivité dotée d'un avenir commun pour l'humanité. Grâce à cette pandémie, nous nous sommes rendu compte que seule la coopération peut permettre à l'humanité de surmonter des défis communs.

Bien que la pandémie ait fait obstacle à la communication en personne, elle nous a aussi rapprochés. Au cours de la dernière année, j'ai échangé près de 300 lettres avec des ambassadeurs de nombreux pays et des représentants de médias internationaux, dont la Compagnie d'État de télévision et de radiodiffusion de toute la Russie, la BBC, CNN, l'Associated Press, Reuters, l'Agence France-Presse, NHK, Radiotelevisione Italiana et l'Union européenne de radiodiffusion. Nous avons échangé des vœux et préconisé davantage d'engagements et un meilleur consensus. China Media Group a discuté d'occasions de coopération et de la lutte contre la COVID-19 avec plus de 100 organisations liées aux médias provenant de pays d'Europe et d'Amérique latine par le biais de « forums infonuagiques ». Nous avons également mis en place des plateformes de coopération avec plusieurs médias et coproduit des programmes tels que Track of History, China's Greatest Treasures et d'autres projets, qui ont permis d'offrir des soins et un soutien humanistes aux gens pendant la pandémie.

Tout comme la COVID-19, la pauvreté est depuis longtemps une maladie de l'histoire de l'humanité qu'il faut guérir.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré : « Éliminer la pauvreté est le rêve de l'humanité depuis les temps anciens. Mener une vie heureuse constitue le droit fondamental de tous les peuples. »

En 2020, la Chine a atteint son objectif d'éradiquer la pauvreté absolue à l'échelle nationale.

Après huit années de dur labeur, non moins de 100 millions de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté.

La Chine a marqué l'histoire grâce à ses efforts d'éradication de la pauvreté.

Pour marquer ce jalon, nous avons publié le documentaire multilingue La lutte de la Chine contre la pauvreté. Il s'agit d'une production conjointe entre la Chine et les États-Unis.

Nous avons également lancé une série de programmes spéciaux, comme l'initiative d'action mondiale pour la réduction de la pauvreté.

Nous voulons partager les expériences de la Chine avec le monde en mettant en œuvre ses efforts dans les régions les moins développées du pays.

Tout en nous acquittant de notre rôle de média, nous continuons de travailler à la création d'une plateforme grand public et multimédia de calibre mondial.

Nous avons eu recours à la technologie « 5G+4K/8K+AI » dans nos diffusions de grandes expéditions scientifiques, telles que la mission lunaire chinoise Chang'e 5 et les explorations en haute mer au moyen du sous-marin Fendouzhe (Striver).

Lors de la troisième édition de l'Exposition internationale sur les importations en Chine, nous avons organisé des événements de magasinage en direct, qui ont ouvert une nouvelle voie pour de nombreux produits européens entrant sur le marché chinois.

J'ai toujours cru que la vérité est l'essence même des médias. Ses responsabilités et sa qualité se reflètent par des nouvelles fiables et des renseignements faisant autorité.

Malheureusement, dans certains reportages sur la Chine, les préjugés ont remplacé l'équité et les rumeurs ont déformé les faits. Des idées fausses et de la fiction sont apparues, que ce soit dans des articles sur la prévention et le contrôle de la pandémie ou dans des reportages sur Hong Kong et Xinjiang.

Nous avons répondu en temps opportun et divulgué les faits. Nous pouvons avoir des divergences d'opinions, mais il n'y a qu'une vérité.

J'espère qu'au cours de la prochaine année, nous nous acquitterons tous de notre responsabilité de révéler davantage de faits.

En Europe, on dit souvent qu'un homme juste a plus d'amis.

Au cours de la nouvelle année, China Media Group continuera de s'acquitter de ses responsabilités en tant que plateforme médiatique mondiale, adhérant à une position objective et équitable, diffusant la vérité, se faisant la voix de la justice et diffusant la beauté de la civilisation au monde.

L'année 2021 marque le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste de la Chine.

Il y a 100 ans, le Parti a été créé et comptait 13 membres seulement. Aujourd'hui, nous comptons plus de 90 millions de membres, ce qui mène la Chine à un essor pacifique.

Quel est donc le code de succès du Parti communiste de Chine et pourquoi un virgule quatre milliards de Chinois ont-ils choisi d'appuyer ce parti centenaire?

Ce sera l'objet de nos reportages lors de la nouvelle année.

Nous maintiendrons l'esprit professionnel lié à la recherche de l'excellence tout en présentant la Chine au moyen de reportages complets et objectifs et en offrant à notre public davantage de programmes de qualité.

Le soleil du Nouvel An brille.

Que l'année chinoise du Buffle vous apporte de la chance.

Je vous souhaite beaucoup de succès!

